В Индии открыли самую большую статую в мире (ФОТО, ВИДЕО)

31 октября в индийском штате Гуджарат открыли самый высокий памятник в мире — статую Единства.

Ее высота без постамента составляет 182 метра, это на 54 метра выше прошлого лидера — 128-метровой статуи Будды в китайской провинции Хэнань — и значительно крупнее других знаменитых высоких монументов.

Монумент изображает Валлабхаи Пателя (1875–1950), борца за независимость Индии, одного из авторов конституции страны.

На церемонии открытия премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что благодаря Пателю Индия существует в нынешних границах. Сам Моди пожертвовал на возведение монумента 34 миллиона долларов.

Церемонию посетили 37 потомков Пателя, многие из которых живут за границей. Лидер парламентской оппозиции Шаши Тарур выразил удивление, что гигантской статуей увековечен один из второстепенных политиков, тогда как основателю современного индийского государства Махатме Ганди, которого Патель называл свои учителем, в стране установлены гораздо более скромные памятники, отмечает Hindustan Times.

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