Главная » Невероятное в мире, Творчество

В Индии открыли самую большую статую в мире (ФОТО, ВИДЕО)

08:31. 1 ноября 2018 Просмотров - 294 Один комментарий Опубликовал:
В Индии открыли самую большую статую в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

31 октября в индийском штате Гуджарат открыли самый высокий памятник в мире — статую Единства.

Ее высота без постамента составляет 182 метра, это на 54 метра выше прошлого лидера — 128-метровой статуи Будды в китайской провинции Хэнань — и значительно крупнее других знаменитых высоких монументов.

Монумент изображает Валлабхаи Пателя (1875–1950), борца за независимость Индии, одного из авторов конституции страны.

На церемонии открытия премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что благодаря Пателю Индия существует в нынешних границах. Сам Моди пожертвовал на возведение монумента 34 миллиона долларов.

Церемонию посетили 37 потомков Пателя, многие из которых живут за границей. Лидер парламентской оппозиции Шаши Тарур выразил удивление, что гигантской статуей увековечен один из второстепенных политиков, тогда как основателю современного индийского государства Махатме Ганди, которого Патель называл свои учителем, в стране установлены гораздо более скромные памятники, отмечает Hindustan Times.

Читайте также: «Объявите нам войну!»: Российский сенатор подёргал за бороду украинского политолога (ВИДЕО)

В Индии открыли самую большую статую в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Индии открыли самую большую статую в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Индии открыли самую большую статую в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Индии открыли самую большую статую в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Индии открыли самую большую статую в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Индии открыли самую большую статую в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Китайская история - МИФ
..., что это не они первыми открыли железо, изобрели седло и колесницы... же китайцы возвести самое большое в мире укрепление, направленное против самих себя. Или стену... отличия России от Индии. Я приведу цитату из статьи, которая позволит вам...
Индийский слон – лучший друг советского слона
...в Калифорнии – индийцы. Студенты мечтают стать юристами, финансистами, менеджерами, выбирают ...Восточную Европу.Я слушаю его, открыв рот, вспомнив, с какой ... его интересовало наше золото. «Индиясамый большой потребитель золота в мире, - объяснял он. – ...
Инсайд от Ротшильдов: Король Машиах или Мир в 2018 году
...рассматриваемая таблица на самом деле является календарём...добиться от них большей прозрачности, что ...социализма. Китай намерен открыть Новую эпоху в...откровениями, Молчание, пересечённое мирами и ангелами: О —...того, как стать премьер-министром Индии в 2014 ...
Инсайд от Ротшильдов или Мир в 2018 году
...рассматриваемая таблица на самом деле является календарём...добиться от них большей прозрачности, что ...социализма. Китай намерен открыть Новую эпоху в...откровениями, Молчание, пересечённое мирами и ангелами: О -...того, как стать премьер-министром Индии в 2014 ...
Тянет ли США на мирового гегемона?
... основой этой деятельности должен стать мир, обеспечивающий справедливые (то ...победу». На Гуантанамо открыли международную тюрьму с непонятным... между Китаем и Индией был бы делом ...Афроамериканцы США владеют самом большим в мире термоядерным арсеналом и ...
Андрей Степаненко: ИСТОРИИ БОЛЬШЕ НЕТ
... исключительного значения, например, самый большой в мире (33 метра высотой) ...умственной конструкции могло бы стать само городище Давида, но ... сошел господь и где открыл он тайны царствия своего...Иоанна это эфиопы-христиане (Индий в античности было несколько...

Один комментарий»

  • 13545 11689
    Вячеслав 1 ноября 2018 в 13:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “…статую Единства”. Единая россия посмотрит-посмотрит на это и тоже поставит себе памятник… Метров на 20 выше… Алкашу аж целый мемориал отгрохали, стену рыданий зачем-то возвели… А вот жертвам перестройки и демократизации памятники почему-то не ставят…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>