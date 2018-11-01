Турки на Курской дуге

Июнь 1943 года. Подготовка наступления вермахта на Курской дуге.Турецкая делегация во главе с генералом Тойдемиром встречается с командованием группы армией "Юг" во главе с генерал-фельдмаршалом Манштейном.Встреча турецкого посла в Германии Саффета Арикана с Гитлером.Турки после визита в Берлин по приглашению Гитлера, побывали на ряде фронтов, где им показали немецкую технику, укрепления, трофеи и что Рейх еще всем покажет.В общем, старались произвести впечатление, дабы не допустить переход Турции в стан антигитлеровской коалиции (которая после разгрома немцев под Сталинградом начала активно требовать от Турции определиться с кем она), а то и убедить Турцию примкнуть к оси, после предыдущих неудачных попыток увлечь Анкару в крестовый поход против большевизма.Но турки не вступили в войну в 1941 и 1942 годах, так как не были уверены в победе Германии (сказывался опыт Первой мировой войны, где Османская Империя поверила в победу немцев). И победы Красной Армии под Москвой и Сталинградом лишь убедили турецкое руководство держаться от мировой войны подальше, что в конечном итоге оказалось верным выбором для Турции.Что конечно не помешало поездке под Курск, где готовилась одна из решающих битв второй мировой войны.Надо понимать, ее результат, определившийся примерно через месяц после визита турецкой делегации, окончательно убедил Турцию, что дело Германии проиграно.Показ техники для делегаций Турции и Японской Империи.Генерал Тойдемир и фельмаршал Рундштедт. 1 июля 1943 года. До начала решающего сражения осталось 4 дня.Турки на Атлантитческом валу. Дениц показывает Тойдемиру локации из "Спасти рядового Райана" и Call of Duty.В декабре 1943 года Тойдемир еще раз приезжал в Третий Рейх, где встречался с Гитлером.Немцы продолжали обрабатывать Турцию, чтобы она не шла на поводу у союзников, которые после Курска еще сильнее требовали от турок определиться.Во вторую мировую войну Турция вступила лишь зимой 1945 года, когда поражение Германии было уже давно решенным делом.

Источник: colonelcassad.livejournal.com