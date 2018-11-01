России посоветовали разорвать договор о продаже Аляски США

Такое предложение озвучил политолог, публицист Николай Стариков, пишет «Федеральное агентство новостей». Аргументы он предлагает позаимствовать у американской стороны. Во-первых, «договор устарел, так как подписывался в другой геополитической реальности». Во-вторых, «выход России из этого договора направлен не против США, но на расширение торговых возможностей России», ведь так Москве будет удобнее торговать с Азией. В-третьих, соглашение от 30 марта 1867 года было договором цессии, то есть уступки, а не продажи. Срок его действия в документе не обозначен.

В связи с этим Россия готова признать договор о передаче США Аляски «ничтожным» и выйти из него, вернув США уплаченные 7 млн 200 тысяч долларов (14 320 тысяч рублей по курсу на тот момент). Политолог делает вывод, что после такого шага Вашингтон задумается, нужно ли пересматривать исторические соглашения.

Ранее «URA.RU» писало, что американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе государства из договора РСМД. По его словам, Россия якобы не выполняет условия соглашения. Он добавил, что США будут наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружения.