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России посоветовали разорвать договор о продаже Аляски США

19:07. 1 ноября 2018 Просмотров - 153 Один комментарий Опубликовал:

Источник: m.ura.news
Россия должна пригрозить США выходом из договора о передаче Аляски. Таким образом РФ может ответить на угрозу Штатов отказаться от договора о ликвидации РСМД (ракет средней и меньшей дальности).

Такое предложение озвучил политолог, публицист Николай Стариков, пишет «Федеральное агентство новостей». Аргументы он предлагает позаимствовать у американской стороны. Во-первых, «договор устарел, так как подписывался в другой геополитической реальности». Во-вторых, «выход России из этого договора направлен не против США, но на расширение торговых возможностей России», ведь так Москве будет удобнее торговать с Азией. В-третьих, соглашение от 30 марта 1867 года было договором цессии, то есть уступки, а не продажи. Срок его действия в документе не обозначен.

В связи с этим Россия готова признать договор о передаче США Аляски «ничтожным» и выйти из него, вернув США уплаченные 7 млн 200 тысяч долларов (14 320 тысяч рублей по курсу на тот момент). Политолог делает вывод, что после такого шага Вашингтон задумается, нужно ли пересматривать исторические соглашения.

Ранее «URA.RU» писало, что американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе государства из договора РСМД. По его словам, Россия якобы не выполняет условия соглашения. Он добавил, что США будут наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружения.

Ольга Кулакова

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 20231 9877
    Ursus 1 ноября 2018 в 19:51 Ссылка Пометить
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    Придворные паяцы неплохо придумывает разные темы для отвлечения внимания паствы.

    Допустим если гипотетически, абстрактно на Аляске провести референдум о присоединении к путинской РФ. Не чуровым. Какой мог бы быть результат?

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