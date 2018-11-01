Это печально, но они же не люди
11:17. 1 ноября 2018 Просмотров - 253 3 коммент. Опубликовал: brahman
Писатель-фантаст Олег Дивов приводит интересный фрагмент из книги американского издателя Карла Проффера на тему бесед с Бродским и советскими диссидентами.
Просто для общего развития.
Представьте: 1969 год, Москва, сидят на кухне двое американских славистов и двое советских литераторов.
И _наши_ им объясняют, что Вьетнам надо уничтожить.
“Это очень печально, но они же не люди” (И.Бродский)
Примета времени. Пресловутая кухонная фронда. Но дальше начинаются реплики еще интереснее.
"…К сожалению, бóльшая часть вечера ушла на долгий и бесплодный спор о Вьетнаме. В течение нескольких следующих лет мы регулярно спорили с нашими русскими друзьями на эту тему, и они, как правило, не понимали нашей антивоенной позиции. Особенно горячился Андрей [Сергеев]: он утверждал, что очень глупо с нашей стороны не уничтожать коммунизм везде, где только можно. Именно этот аргумент нам обычно и доводилось слышать от наших охваченных милитаристским пылом оппонентов, причем не от каких-нибудь невежд, незнакомых с американской культурой и историей, а как раз наоборот, от тех, кто знал о ней больше других (но, за редкими исключениями, все равно ничего в ней не понимал).
Иосиф [Бродский] склонялся скорее на его сторону, хотя в тот раз выступал своего рода примирителем (позже, в достопамятной словесной битве в Ленинграде, он был неумолим). Так что худшим, что мы тогда от него услышали, было следующее: мне жаль это говорить, я люблю людей, но вы должны отправиться туда и сбросить на них водородную бомбу. “Это очень печально, но они же не люди”, – добавил он. Андрей согласился, и оба сказали: все ведь элементарно, кто это начал? Они искренне считали, что это простой вопрос. Я продолжал задавать им вопросы, я сказал, что хочу как следует понять их позицию и то, как именно они предлагают решать с точки зрения закона, кто в Америке хороший, а кто плохой (то есть противник войны), дабы в соответствии с их планом наказать последних.
Иосиф перебил меня, заявив, что если бы у него была рыжая жена (как у меня), ему “было бы наплевать на все остальное”. Мы вспомнили студентов, которые подвергались насилию со стороны властей на съезде Демократической партии США в 1968 году, в Беркли и других местах. Андрей заявил, что так им и надо: мол, если студенты собираются на митинги и протестуют, то “они превращаются из студентов в политиков”. Если студенты хотят лезть в политику, пожалуйста, но тогда они уже больше не студенты. “И чего они вообще митингуют – у вас ведь можно голосовать, это у нас нельзя!” Типичным для этой линии поведения были и выпады против чернокожих борцов за свои права. Не так уж плохо они живут, говорил Андрей, чтобы всерьез на что-то жаловаться. Один русский зэк попросил, чтобы его отправили жить в негритянское гетто. Нам не раз повторяли этот анекдот в доказательство того, что русским живется гораздо хуже, чем самым разнесчастным американским неграм.
В конце мы сказали, что переписывать такие законы, как свобода слова, следует с большой осторожностью (Андрей заявил, что свобода слова должна быть “не для всех”, в частности не для маоистов). Стоит переделать один закон, сказали мы, как тут же возникает нужда в переделке следующего. На это Иосиф сказал: “Когда такое слышишь, плакать хочется – ведь у нас-то здесь вовсе ничего нет”. Мы и по сию пору ведем с Иосифом подобные, хотя и более аргументированные споры, и, насколько мне известно, никто из нас никогда не принимал их чересчур близко к сердцу, но Андрей был очень расстроен и через несколько лет разорвал с нами отношения, решив, что у нас, особенно у Эллендеи, слишком уж левые взгляды".
Карл Проффер. "Без купюр"
https://www.facebook.com/oleg.divov.7 – цинк
https://www.ozon.ru/context/detail/id/139736021/ – купить книгу
Вот таких светлых людей жестоко угнетал "тоталитарный советский режим".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Такие вот “советские” писатели, поэты, барды, кинорежиссеры, шахматисты и артисты театра и кино и вырыли яму под фундаментом СССР. А народ, а что народ, он как всегда безмолвствует…
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А вроде гордились балетом, шахматистами и хоккеистами? Разве не так? Это единственный козырь был.
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Не, я и мои знакомые гордились мощью нашей армии и нашими достижениями в космосе. Но балетом тоже гордился кто-то. Наверное.
Даже в библии написано: “если твой правый глаз искушает тебя – вырви его”