Ограбление по-бельгийски
00:16. 30 октября 2018 Просмотров - 428 3 коммент. Опубликовал: brahman
Это прекрасно.
1. В 2011 году Бельгия в рамках инициированных США санкциях против Ливии, заморозила ливийские активы на сумму более 14 млрд долларов, принадлежавших ливийским государственным компаниям и семье Каддафи.
2. В 2018 году "внезапно" выяснилось, что до 5 млрд. долларов процентов и дивидендов с "замороженных" средств испарились. Некоторый процент из них пошел на финансирование боевиков на территории Ливии. Куда делось остальное – сейчас пытаются выяснить.
Кто-то скажет – "за заморозками тоталитаризма последовала финансовая оттепель", но на деле получилось совсем иначе – разрушили страну, убили ее руководство и десятки тысяч людей, после чего еще и ограбили. Бельгия тут конечно выступила в роли одного из мелких шакалов.
Надо понимать, что ливийские активы подгрызли не только в Бельгии, но джентльмены явно не будет стремиться к уточнению размеров украденного.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Нет более страшных воров и убийц чем европейцы!Демократия это для нас, а для себя любимых, кто сильней тот и прав.
loading...
СШАанглия – это и есть средневековые пираты. А ЕС – средневековые ганстеры. Шо они покрасились и называют себя цивилизованным обществом – чистый лохорон.
loading...
У нас пока не было такого, как в Ливии.
А деньги, вложенные в США и других, где???
То самое брёвнышко из триллионов?