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Ограбление по-бельгийски

00:16. 30 октября 2018 Просмотров - 428 3 коммент. Опубликовал:


Это прекрасно.

1. В 2011 году Бельгия в рамках инициированных США санкциях против Ливии, заморозила ливийские активы на сумму более 14 млрд долларов, принадлежавших ливийским государственным компаниям и семье Каддафи.
2. В 2018 году "внезапно" выяснилось, что до 5 млрд. долларов процентов и дивидендов с "замороженных" средств испарились. Некоторый процент из них пошел на финансирование боевиков на территории Ливии. Куда делось остальное – сейчас пытаются выяснить.

Кто-то скажет – "за заморозками тоталитаризма последовала финансовая оттепель", но на деле получилось совсем иначе – разрушили страну, убили ее руководство и десятки тысяч людей, после чего еще и ограбили. Бельгия тут конечно выступила в роли одного из мелких шакалов.
Надо понимать, что ливийские активы подгрызли не только в Бельгии, но джентльмены явно не будет стремиться к уточнению размеров украденного.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2011, Бельгия, война в ливии, Европа, Каддафи, Ливия
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3 коммент.»

  • 9548 8006
    Ирбис 30 октября 2018 в 8:53 Ссылка Пометить
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    Нет более страшных воров и убийц чем европейцы!Демократия это для нас, а для себя любимых, кто сильней тот и прав.

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    • 20342 13077
      Ликвидатор Ирбис 30 октября 2018 в 15:58 Ссылка Пометить
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      СШАанглия – это и есть средневековые пираты. А ЕС – средневековые ганстеры. Шо они покрасились и называют себя цивилизованным обществом – чистый лохорон.

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  • 3319 2976
    strelez 30 октября 2018 в 8:54 Ссылка Пометить
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    У нас пока не было такого, как в Ливии.
    А деньги, вложенные в США и других, где???
    То самое брёвнышко из триллионов?

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