Ограбление по-бельгийски

Это прекрасно.1. В 2011 году Бельгия в рамках инициированных США санкциях против Ливии, заморозила ливийские активы на сумму более 14 млрд долларов, принадлежавших ливийским государственным компаниям и семье Каддафи.2. В 2018 году "внезапно" выяснилось, что до 5 млрд. долларов процентов и дивидендов с "замороженных" средств испарились. Некоторый процент из них пошел на финансирование боевиков на территории Ливии. Куда делось остальное – сейчас пытаются выяснить.Кто-то скажет – "за заморозками тоталитаризма последовала финансовая оттепель", но на деле получилось совсем иначе – разрушили страну, убили ее руководство и десятки тысяч людей, после чего еще и ограбили. Бельгия тут конечно выступила в роли одного из мелких шакалов.Надо понимать, что ливийские активы подгрызли не только в Бельгии, но джентльмены явно не будет стремиться к уточнению размеров украденного.

Источник: colonelcassad.livejournal.com