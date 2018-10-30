Матричное наполнение гимнов Украины, России и Польши





Теперь распишем логику.



События этой матрицы – это "последствия и размышления о последствиях.



Т.е. "еще не умерли" – значит явления 1) уже умерли (приставка "не" мозгом не определяется) 2) впрочем, типа есть надежда, что некое "Украина", некое "слава" и некое "воля" – либо мертво, если мы смотрим со стороны мозга, либо типа чуть-чуть еще живое.



Допустим, что надежда молодых питает, что пока еще живое.

Улыбнётся судьба!.

Сгинут наши враги,"



Т.е. по факту надежды – сейчас, что-то на подобии "жопы". Т.е. жопа наступила, но мы крепчаем, мы надеемся, что мы всеже сможем отвоевать (логика далее)… нечто… т.е. "Украину", "славу", "волю".



Что это по матрице? – ЧТо уже в первом куплете заявлено – у нас НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ.



Смотрим дальше.

Будем властвовать и мы, братья,

В своём краю.

Душу, тело мы положим

Это подтверждает, что пока не властвуют. Но… самое важное еще впереди. Они закладывают Душу и Тело, за что?



Припев:

За свою свободу

И покажем , что мы братья.





Т.е. они готовы понятие "свободы" купить за Душу и Тело. Т.е. продажа в рабство за обод как души, так и тела. Это не только физический, но и сознанческий, как любят западнофильствовать – ментальный раб. Или в рамках терминов КОБ – психический троцкизм.



Биться за свободу = отказываться владеть своими душой и телом. Ибо они положены ЗА свободу. Т.е. пока свободы нет (что мы видим в 1 куплете) – это отдано в долг.

Эй-эй, пора вставать,

Пора свободу добывать!

При каждом воспевании гимна, "пора" – это обновление/повторная активация логики этого гимна, т.е. повторение согласия, что ты раб душой и телом и пора уже подчиняться. Ибо что-то со свободой – не то. Что именно?



Наливайко, Зализняк

И Тарас Трясило

Зовут нас из могил

На святое дело

Вспомним же славную смерть

Рыцарства-казачества,

Чтоб не потерять зря нам

Нашего юношества .

Душу, тело мы положим

Мертвые зовут из могил.

На святое дело? Это как? Зомби встали и зовывают?



Нет. Святое дело – вспомнить славную смерть этих мертвецов. Вспомнить эту алгоритмику самоубийства, чтобы не потерять зря юношество. Т.е. они кладут свой период юношества (смотри по варнам – это как раз вторая часть варны людины, опыт несения ответственности, своего слова. И тут у нас выплаывает отказ от самостоятельности… ведь вечный бой и мертвецы зовут продолжать самоуничтожение своего состояния, подчиняясь в рабстве).



И на это в подтверждение опять под-матрица припева – согласие отдать душу и тело. Т.е. и на это тоже рабство.

припев тут опять

Ой, Богдан, Богдан,

Славный наш гетман!

Зачем отдал Украину

Москалям плохим ?!

Чтоб вернуть её честь,

Ляжем головами,

Назовёмся Украины

Верными сынами!

Душу, тело мы положим

А вот теперь здравствуй шизофрения. Причем дальше ее будет даже больше.



С одной стороны – Гетман – он славный.

Но украину отдал – плохим москалям.



И чтобы вернуть свою "честь" (идти против славы Гетмана и значит у них ТАКОЙ славы, как и понимания зачем – нет)… ну а так как чести по факту у них сейчас нет (ибо какой смысл возвращать то, что есть?), то безчестные рабы называются "Украины верными сынами" (это без воли то и без славы, когда они считай мертвое вообще?), для чего – лягут все еще и головами.



Т.е. много действий согласия быть рабами, умереть, или упать ниц (ляжем головами – это ведь не только смерть, но и коленепреклонная поза холопа).



Припев опять:



Наши братья славяне

Уже взялись за оружие;

Не дождется никто, чтоб мы

Позади остались.

Давайте же объединимся вместе все

Братишки-славяне:

Пусть гибнут враги,

Пусть свобода наступит!

Гимн вечно обиженных и согласных быть вечно-обиженными холуями.

Ввеки Польша не погибнет! (перевод Польского гимна)

Ввеки Польша не погибнет,

Если мы живем!

Что враги у нас отняли

Саблями вернём !



С самого начала матрица формулируется через условие для существования Польши, как эгрегора, если-то.



Если: "мы живем"

То: все что отняли – нам надо "саблями" возвращать.



Т.е. 6 приоритет – насилие. Выше – не видят…

Т.е. если нет ничего, что отняли – мы умерли.



Эта логика определяет принцип и условие существование Польши – необходимость быть постоянно под кем-то, чтобы был повод для реваншизма – т.е. быть постоянно обиженными.

Это логика холуя. И лебезить перед господином и в тайне его ненавидеть. Весь смысл его жизни в этом.



Кроме того, присутствует "враг" – который отнял. Т.е. логика разделения.



Цель – вернуть, что отняли… чтобы умереть. Ибо если Польша станет самостоятельной и взрослой – это смерть эгрегора, обвиняющего во всем врагов… т.е. перекладывающего на других вину в собственной несамостоятельности и рабском положении.

Припев:

Марш, марш Домбровский!

Из Италии в Польшу!

С народом и страною,

Жить одной судьбою!



Припев часто – это инструмент подчинения и подключения, согласия с тем, что было определено выше. Что у нас тут?



Некто, кто не в Польше (ибо разделенная, подчиненная Польша их выгнала или выдавила? – логика – необходимость чтобы польша жила – быть вне ее), идет в нее. С целью – разделить судьбу (т.е. включить логику умирания Польши? Ведь чтобы жила – нужно чтобы она была холуем под врагом) с народом и страной.



Т.е. те, кто идут – 1) не народ 2) интервенты в страну – потому что не страна.Здесь шизофрения противоречия, которое уже описано выше. Убить страну, чтобы она ожила, ибо когда она оживает – она умирает.





Вислу перейдем и Варту,

Польшу возродим!

Нам примером Бонапарт!

Знаем: победим!



1) По факту сейчас – Польша мертва .

2) Пример Боанапарта – показателен. История как говориться – не учит… а наказывает.



Наполеону дали (согласно официальной истории, а матрице пофиг – она работает на согласии а не на действительности – потому – как в школе научили – так и будут образы работать) в России по шее, а потом и Ватерлоо было… в общем логика того, кто ради гегемонии уничтожил собственный народ (количество смертей…) и перформатировал государство и мировое устройство в целом (т.е. не ради страны действовал, а для более глобальных целей, как например и Саша Македонский, попавший под влияние Аристотеля), проведя через революцию и геноцид… с личным провалом в конце.



Припев – усиливает. Согласие разделить судьбу Боанапарта и французов. Ага? Дальше…



Как тогда Чарнецкий в Познань,

Шведам дать отпор.

Чтобы Родину спасти,

Море перейдем !



1) На данный момент Родина – захвачена. Т.е. на данный момент Польша холопствует, но… удивительно… живет же!



2) Идея Польши "от можа до можа" – от моря до моря. Тут логика опять клинча и шизофрении – т.е. чтобы создать такую – надо море перейти. Это перевертыш, или выворачиватель сознания. Как? Т.е. море надо перейти, но перейдя его – как создать то, что между морями? Впрочем, глубоко тут эту логику расписывать не буду.



Припев – усиление, как всегда.



И отец дочурке скажет

С радости слезами:

"Слушай, Бася! Это наши

Бьют там в барабаны!"



Тут самый ужас… радость со слезами о том, что пришли "наши" (т.е. внутри Польши "наших" = реваншистов – нет, одни холуи в прогрессии), и что они вновь устроят бойню с геноцидом.Радоваться такому? Но… логика эгрегора – как запрограммировали – так и живите. Сами, все сами…

Оригинальный текст „Мазурки Домбровского“ включал в себя две дополнительные строфы (в официальном тексте государственного гимна Польши они отсутствуют):



Но для любой матрицы – подводные части – это как вишенка на торте. Умолчания, которые играют часто ключевую роль.

Русский с немцем не осядут, (в другом переводе "Москаль" вместо Русский – отсюда вопросы… например с Российской Империей дрался Наполеон или с Московией?) Коль палаш поднявши, Станет нам "Единство" кличем И "Отчизна" наша.



Например тут мы наконец видим, кто же такой "враг" для реваншистов Польши – это русский с немцем. Т.е. владеть Польшей в логике эгрегора может лишь два других типа эгрегоров – от Русских и от Немцев. Только они "господами" определяются и только против них реваншизм возможен.



Интересно… ведь, да? И опять скидывать их только насилием… но подчиняясь им на всех иных приоритетах.



Кстати сказать, тут есть Родина и вот появляется Отчиза. Чем отличается одно от другого?

Родину – они готовы спасти, а вот Отчизна – будет кличем.Т.е. реваншизм он не ради Родины, а ради возвращения в Отчизну и единения с нею, в ее судьбе и логике.



Но потом они вновь выпинываются вовне, ибо не родные… логика реваншизма противоречит логике жизни и существования. Не в силах они жизнь и смерть соединить. Спасая – убивают, подчиняясь – возрождают… потому единство для них возможно лишь в смерти.

И на то все в один голос:



Хватит жить в неволе! С нами косы и Костюшко, Верим, Бог позволит!



Здесь – по сути надгробный камень.



1. По факту – согласие, что живут в неволе, т.е. нет воли. Причем все в один голос. Т.е. всеобъемлющее без возражений, резонансное согласие.



2. Какая-то такая вера-ожидание, что бог это им когда-нибудь "позволит" (ведь с ними два условия – косы и Костюшко), хотя по факту на момент сейчас – БОГ ИМ ПОЗВОЛИЛ быть рабами (ибо косы может они и могут воспроизвести, но Костюшко с ними уже нет, умер – а потому логика не может включить в рамках матрицы эффект "позволения" – а потому -вечное рабство холуев – детектед).короче, "дбл блд" (с) Лавров

Гимн России

http://flag.kremlin.ru/gimn/ (текст см. на сайте… ибо не влезает в статью)

Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твоё достоянье на все времена!





1. Фокусировка не как в предыдущих гимнах на "проблеме" или вернее на цели… а на состоянии. Потому – это устойчивая модель. Можно сказать взрослая, если смотреть по варнам.



Т.е. решение ситуации из создание устойчивой и самостоятельной + самодостаточной эгрегориальной структуру общего (НАШЕ).



2. Здесь ставятся определения, что такое собственно эгрегор Руси.

- священная держава

- любимая страна

- для кого и кем? НАМИ. Тем, кто поет это. Тем, кто согласен к этому подключится.



Т.е. в рамках этого эгрегора два понятия – священность и любовь – это база. Потому и только потому – могучая воля и великая слава – являются для этого эгрегора ДОСТОЯНИЕМ.Причем так как концентрация на состоянии – то это показатель выхода на 1 приоритет – т.е. к вечности. "на все времена".

Припев:



Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!





Припев это как усилитель и инструмент подключения.



Что у нас тут? В отличии от вышестоящих – тут отсутствует стремление вернуть свободу. Тут она по факту есть. Некоторый Обод. И далее он описывается. Ему, этим границам и слава.



1. Это союз братских народов на период 1 век (потому каждый век идут/стимулируются кризисы).



2. Это мудрость предков от народа (от народа… элиты… ау, так?)3. Гордость по отношению к стране-эгрегору с такими параметрами. Т.е. такому образу дается любовь и святость, воля и слава.





От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая —

Хранимая Богом родная земля!





Вот тут определяются границы России (как эгрегора). Т.е. то, что НАШЕ. Увы…Русь – она эгрегор глобальный, на всю планету… а тут урезан до страны… в общем узко.



Даже ВВП сказал – что границы у России нигде не заканчиваются… но да ладно. Это в сторону.



В состояние (что определенно выше) – т.е. наличие любви, святости, могучей воли и славы – определяется, что она одна такая, что хранится богом Родом. Земля Рода.



Остальные… в этом смысле без роду… причем тут определен опять же состоянием факт – что "хранимая". не приказ, а факт охранения безвременно.



Причем заметим… не славян, а народов. Любых. И в этот союз попадают через люббовь и БРАТСТВО – т.е. равенство единодушия… т.е. ни польша, ни украина не могут войти туда – они не в силах стать братьями пока и полюбить на равных – у них больные цели… одни людины-холопы, другие людины-холуи. Не стали еще взрослыми, чтобы такой союз своевольно и ответственно выбирать.



Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу даёт наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!



А тут идет заключение матричного программирования в виде внутренних принципов: широта для мечты и жизни, но лишь в грядущем. В настоящем – пустота. Неизвестное.



Т.е. эгрегор сконцентрирован на тех, у кого есть мечта, т.е. тот, кто готов творить и созидать. Изменятся. Все, кто живут сегодняшним днем – в нем… просто не проявят воли… не с резонируют.



Хотя, они могут частично срезонировать не через волю, но через силу – путем верности Отчизне. Не Стране, не Державе, не Отечеству, а ОТЧИЗНЕ.



В этом смысле в гимне дано целых 4 типа образования: страна, держава, отечество, отчизна… и немного проглядывает "родина" (от родное). Это прямо 5-мерное слоистое уплотнение образа, сконцентрированного на обществе НАШЕГО.



Т.е. это эгрегор сконцентрированный на самосозидание Общего.



И те, кто не созидают могут получить 1/5 условно силы, подхватив лишь кусочек – верность Отчизне.А вот чем отличается Родина, Отечество, Страна, Держава… от Отчизны… – это как бы сами разберитесь.



В этом куске очень много лежит от того отношения, которое есть у наших "элит"… и прочих чиновников, которые являются проводниками эгрегора и сами не созидают, а лишь обеспечивают возможность для этого, за что получая от эгрегору, как и прописано – силу.



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Это слегка отредактированный отрывок из Что такое Матрицы… и в куда их кушать final_adamant " коллеги Это слегка отредактированный отрывок из публикации

Вот тут совсем конец. Словно славяне и москали – это понятия разные, но шизофрения в рабском мозгу – уже дважды (или трижды?) отказавшемся от воли и самостоятельности в пользу устремления драться с "плохими москалями". Т.е. у нас шизофрения – призыв всем братьям славянам против плохих москалей.И мечты – пусть свобода наступит, а враги погибнут. Но кто враг? Враг постулируется – как москали, которые отобрали свободу, волю и Украину. И они как-то там еще партизанят, что ли? И надежды – путь они погибнут… и тогда свобода наступит сама собой…Это чудовищный матричный сценарий расщепления сознания с перекладыванием вины за собственное данное состояние рабства и безволия отказа проходить урок Юношеского периода = САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.Теперь разберемТеперь расшифровываем. Тут практически нет пустых слов.