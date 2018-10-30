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Как стать Богом на Земле? Станислав Жаров и Григорий Решетников

07:49. 30 октября 2018 Просмотров - 193 3 коммент. Опубликовал:

Буквица славянская азбука.

Станислав Жаров и Григорий Решетников

Быть Человеком, значит быть Богом…

Фрагмент записи живого эфира “Матрица Буквицы. В чем её магия?”.
Полностью запись эфира можно посмотреть здесь:

часть 1 – https://youtu.be/SXxuDXS6ELc
часть 2 – https://youtu.be/f3p6mQGkeww

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Источник: www.youtube.com

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3 коммент.»

  • 13431 11595
    Вячеслав 30 октября 2018 в 10:59 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Бог (Богъ) – Более (б) Оного (о) Потоков (г) Сотваряше (ъ). Под потоками понимается энергоинформационные, т.к. по разумению Предков ВСЁ состоит из энергии в различных её проявлениях, т.е. понятие “БОГъ” – есть множественная, многомерная (б) структура, форма (о) энергоинформационный поток (г) создающая (ъ). “Богатый”, т.е. владеющий богатством: параллельным миром, какой-либо стихией и т. д.; покровительствующий какому-либо народу, городу, ремеслу, всеразличным проявлениям Природы. Боги которые взрастили деваконическое (духовное) тело, имеющее человекоподобную форму – живут в мире Слави; те, кто полностью познали Добро и Зло и взрастили саттвическое (световое) тело – живут в мире Прави. Есть ещё Боги, имеющие форму жизни не подвластную ни времени, ни пространству, они являются проявлением Изначального Бога. Мы потомки Богов, см Ас (Аз), которых создали (родили), а не сотворили, т.е. мы не рабы божьи, как учат некоторые религии, а их дети…

    По Ведическим учениям, для нас Боги – наши родители, дедушки с бабушками и т.д. – они же нас сотворили… И мы сами являемся Богами для наших потомков – наших детей, внуков и т.д…

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