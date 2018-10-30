Как стать Богом на Земле? Станислав Жаров и Григорий Решетников
Буквица славянская азбука.
Станислав Жаров и Григорий Решетников
Быть Человеком, значит быть Богом…
Фрагмент записи живого эфира “Матрица Буквицы. В чем её магия?”.
Полностью запись эфира можно посмотреть здесь:
часть 1 – https://youtu.be/SXxuDXS6ELc
часть 2 – https://youtu.be/f3p6mQGkeww
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com
loading...
Бог (Богъ) – Более (б) Оного (о) Потоков (г) Сотваряше (ъ). Под потоками понимается энергоинформационные, т.к. по разумению Предков ВСЁ состоит из энергии в различных её проявлениях, т.е. понятие “БОГъ” – есть множественная, многомерная (б) структура, форма (о) энергоинформационный поток (г) создающая (ъ). “Богатый”, т.е. владеющий богатством: параллельным миром, какой-либо стихией и т. д.; покровительствующий какому-либо народу, городу, ремеслу, всеразличным проявлениям Природы. Боги которые взрастили деваконическое (духовное) тело, имеющее человекоподобную форму – живут в мире Слави; те, кто полностью познали Добро и Зло и взрастили саттвическое (световое) тело – живут в мире Прави. Есть ещё Боги, имеющие форму жизни не подвластную ни времени, ни пространству, они являются проявлением Изначального Бога. Мы потомки Богов, см Ас (Аз), которых создали (родили), а не сотворили, т.е. мы не рабы божьи, как учат некоторые религии, а их дети…
По Ведическим учениям, для нас Боги – наши родители, дедушки с бабушками и т.д. – они же нас сотворили… И мы сами являемся Богами для наших потомков – наших детей, внуков и т.д…
loading...
“По Ведическим учениям” – это по индусским что ли?
А зачем нам, русским, индусские учения?!
loading...
Не русским, а славянам. Русские сейчас кто угодно, хоть евреи. https://www.youtube.com/watch?v=9UoMClocBgY