Ампутация мысли



В суде низшей инстанции «Просвещение» одержало победу, добившись решения о компенсации в размере 3,8 млрд рублей (12% рынка учебной литературы за 2017 год). «Российский учебник» сдаваться не собирается и намерен обжаловать решение суда.

Цена вопроса, как видим, весьма велика, поэтому борьба одновременно идет и на другом фронте. В начале мая Российская академия образования подготовила для Министерства образования и науки презентацию по итогам проведенной дополнительной экспертизы учебников, прежде рекомендованных к использованию в школах.



По заявлению министра образования Ольги Васильевой проверку не выдержала каждая третья книга.



Новость, сопровождаемая публикацией «веселых картинок» с наиболее вопиющими ошибками и «аморальными» эпизодами вроде самогоноварения в исполнении старухи Шапокляк, вызвала оживление в СМИ и даже открытое письмо авторов учебников Путину, но к сожалению не послужила поводом к серьезному анализу самой экспертизы. К тому же о многом журналисты попросту умолчали. Мы исправляем эту ошибку.

В распоряжении Инициативы за бесплатное образование и медицину находятся сканы подлинников экспертных заключений Российской академии образования (РАО). Указанные документы дают достаточный материал для рассмотрения социально-политической сущности государственных идеологических установок в сфере школьного образования, а также их воплощения в творчестве авторов учебников и экспертных оценках.



Мы сознательно отказываемся от публикации архива заключений, чтобы избежать сведения дискуссии к обсуждению персональных предпочтений экспертов. Эксперты РАО выступают как агенты системы и исполнители ее алгоритмов и не способны в силу служебного положения вырваться за флажки.



Редакция «Вестника бури» располагает сканами всех упомянутых и цитированных в тексте статьи документов и способна при необходимости обнародовать их частично или в полном объеме.

Также мы решили не затрагивать в нашем обзоре полностью одобренные РАО учебники. Мы проанализировали только подвергшиеся наибольшей критике отклоненные издания и книги, рекомендованные, но вызвавшие существенные с идеологической точки зрения замечания.

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В «ПРАВИЛЬНЫХ» УЧЕБНИКАХ

Государство Российское согласно своему же законодательству поручило Российской академии образования следить за содержанием рекомендованных для использования в школах учебников. Перед экспертами поставлены три основные задачи:

а) оценить учебное издание на соответствие требованиям образовательного стандарта, определить его качество информационно-методическое как инструмента обучения и педагогическое как средства воспитания и формирования личности;

б) выявить ошибки и опечатки;

в) проверить учебник на крамолу.

Перечень крамолы прямо приведен в каждом экспертном заключении. Сведения, содержащиеся в российских школьных учебниках, не должны:



Противоречить Конституции и федеральному законодательству (региональным законам и актам местного самоуправления, стало быть, возражать разрешено);

Побуждать детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе к самоубийству и членовредительству;

Призывать к экстремизму и терроризму;

Вызывать у детей желание употребить наркотики, психоактивные вещества, табак, алкоголь, заняться проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством, а также принять участие в азартных играх;

Обосновывать и оправдывать насилие и жестокость, побуждать к насилию по отношению к людям или животным;

Отрицать семейные ценности и проявлять неуважение к родителям и другим членам семьи;

Оправдывать противоправное поведение;

Содержать нецензурную брань.



Педагогическое качество учебника тоже имеет свои идеологические нюансы, в частности, книга обязательно должна формировать патриотизм, прививать толерантность и одновременно с тем – развивать у учащихся критическое мышление.

Подавляющее большинство российских родителей и учителей без сомнения принципиально поддерживает упомянутые выше установки, руководствуясь житейской нормой «за все хорошее — против всего плохого».



Однако, как известно из классики, благими намерениями часто устилается дорога в ад. Посмотрим же, во что они превращаются в российской действительности.

РОССИЯ — РОДИНА СЛОНОВ ИЛИ ПАТРИОТИЗМ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

С самого своего возникновения государство как важнейший институт, обеспечивающий управление обществом в интересах господствующего класса, заботится о воспитании у своих молодых подданных или граждан патриотизма и уважения к установленному экономическому и политическому порядку, а в идеале — готовности принести значительные личные жертвы и даже отдать жизнь ради его сохранения.



На каждой исторической ступени у любого народа, покинувшего первобытную стадию развития, мы находим определенную систему идеологической обработки умов в патриотическом духе.



В зависимости от множества факторов различаются выдвигаемые обоснования и требуемые формы проявления любви к Отечеству, однако, стержневая идея принятия данного строя как правильного и единственно возможного остается неизменной от древнегреческого полиса до современных супердержав.



Так было, так есть и так будет, пока существует деление общества на классы, а государство остается государством.

Государственный патриотизм это, прежде всего, отождествление Родины и правительства. Эксперты Российской академии образования ясно и честно признали это, оценивая школьный учебник по экономике (автор Липсиц).



Стоило создателю учебника упомянуть, что «правительство России в 2013 году допустило оплошность», как его немедленно обвинили в отсутствии любви и уважения к своему Отечеству, народу и даже краю (!). То есть для экспертов РАО понятия «Россия» и «правительство России» идентичны.

Обычно госпатриотизм прикрывается оболочкой сакральности, утверждаясь на основе религиозной или светской мифологии и полумистических представлений о некой возвышенной миссии данного государства и праведности его политического режима.



Казенный патриотизм при этом частично пересекается с естественным народным патриотизмом, органично вырастающим на почве культурно-языкового единства и общности исторической памяти.



Государство всегда активно использует народный патриотизм, стараясь отождествить себя в сознании людей с понятием о Родине. Отсюда, например, известный прием, когда определенная монархическая династия или конкретный правитель наделяются статусом национального символа.

Так или иначе, патриотами не рождаются, ими становятся. Появление массового образования в ходе развития капитализма, образования больших централизованных наций и утверждения буржуазии как государствообразующего класса превратило школу в важнейший инструмент воспитания патриотизма.



Несмотря на произошедшие за последние сто лет две медиареволюции (распространение радио-ТВ и Интернета), школа до сих пор не утратила окончательно своего положения важного транслятора патриотических идей подрастающим поколениям.

Вышеуказанный тезис справедлив и для России. Справляется ли современная российская школа с задачами патриотического воспитания — другой вопрос. Ответ на него для государства весьма неудовлетворителен.



По результатам серии исследований, проведенных отечественными социологами в 2016-2018 годах, выяснилось, что 20% молодежи прямо называет себя «непатриотами» (в крупнейших городах вроде Петербурга до 40%), а среди остальных значительная часть (от 50 до 60% от общего числа опрошенных) не готова жертвовать во имя Российской Федерации жизнью, здоровьем или имуществом.



То есть даже многие из тех, кто восторженно машет триколором, на деле демонстрируют фальшивый патриотизм, попросту притворяются из соображений выгоды или из-под палки. Разбор всего комплекса причин этой идеологической неудачи путинизма — тема для отдельной большой статьи.



Мы же коснемся лишь той, что касается содержания школьных учебников и выраженных экспертами государственных требований к ним, а именно канцелярского формализма, педагогического бессилия и полного отрыва от молодежных реалий.

Государственная политика Российской Федерации в сфере образования, как и во многих других аспектах управления, в значительной степени основана на чисто бюрократическом подходе с его «правилом галочки» и трепетом перед бумажной отчетностью.



Неважно, что действительно происходит в головах учеников, главное — получить зачет за патриотическое мероприятие, соблюсти декорум и освоить бюджет. В полной мере это относится и к учебной литературе.

Официально установлено, что патриотическое воспитание школьников осуществляется через все без исключения учебники, в том числе математические и естественнонаучные. Последние с этой целью должны содержать исторический компонент о вкладе российских ученых в науку и технику, а также «патриотические» формулировки заданий.



Предполагается, что, лицезрея в учебниках портреты отечественных светил, подростки проникнутся благоговейной гордостью за успехи России.

С историческим компонентом, однако, вышел конфуз. Дело в том, что, если судить строго объективно, то количества фигур мирового значения, достаточного для уснащения абсолютно всей учебной программы достойным и уместным историческим материалом, российская наука в досоветский период не выдвинула.



В школьном курсе математики и физики значительное место отведено таким разделам, фундаментальная разработка которых пришлась на эпоху серьезного отставания России от передовых научных тенденций. Волей-неволей данный факт вынуждены признать даже эксперты РАО.



Так, например, выдвигая рекомендации по усилению исторического компонента учебника Андрюшечкина «Физика. 7 класс», эксперт предлагает дополнить список не только российскими гуру, но и учеными, «чья научная биография тесно связана с нашей страной».



Тут же выдвигается рекомендация на три персоналии (Бернулли, Ломоносов, Клапейрон), из которых двое иностранцев, работавших в России.



Практика «присвоения» зарубежных ученых в целях патриотической пропаганды напоминает использование в 18 веке знаменитого тезиса «Россия — родина слонов» для рекламы выставки мамонтов в петербургской Кунсткамере.



Сугубо формальный «штамповочный» подход к патриотическому компоненту в учебной литературе требует от авторов учебников невозможного или несуразного, наподобие размещения справки о Лобачевском в курсе геометрии Евклида.

В этом свете можно посоветовать господам чиновникам беспроигрышный патриотический ход. Почему бы не размещать в каждом учебнике по математике, физике, химии, информацию о современных российских ученых мирового уровня: как учились, чего добились, в какие страны эмигрировали в результате государственной политики удушения отечественной науки и образования. Этим можно поспособствовать и развитию у учащихся навыков критического мышления.

Впрочем, критический патриотизм с казенным несовместим. Патриотизм капитала и бюрократии требует обожать Россию бездумно, терпеть и подчиняться подобно ребенку, который любит мать-пьянчужку.



Та обращает на него внимание лишь для того, чтобы бить, унижать и выставлять на панель ради лишней бутылки, но он все равно должен покорно сносить жестокое и унизительное обращение ибо мать есть мать.



Такое поведение ребенка похвально и социально одобряемо. Стараться же привести маму в адекватное состояние, вылечить, помыть, прилично одеть, устроить на хорошую работу и пробудить в ней наконец чувства к детям своим, — все это в глазах государства подозрительно не соответствует знаменитому правилу «права она или нет, это моя страна» и образу примерного гражданина, обязанного «верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться».

Если трансляция патриотизма в учебниках математики через исторический компонент сопряжена с объективными трудностями, то требование от авторов учебников размещать «патриотические» задания выглядит, мягко говоря, весьма странно.



Например, при оценке учебника «Математика. 6 класс» (авторский коллектив Истомина и другие) эксперты выявили отсутствие в тексте материалов, способствующих развитию уважения к историческим символам и памятникам Отечества и традициям России, своего родного края (в экспертизе другого учебника захотели даже заданий с «городским» уклоном) и даже своей семьи. В федеральном (!) учебнике по математике (!) требуют учесть историко-культурную специфику каждого из 85 регионов! И не останавливаются на этом: подавай им еще и семейный воспитательный компонент!

В том же учебнике эксперты не нашли заданий, демонстрирующих современные достижения России. Не будем уподобляться записным либералам-западникам и злословить на счет уровня отечественной математики.



Скажем проще: друзья, да ведь это учебник для 6 класса! Вещи, которые изучаются на данном этапе, по определению несколько устарели, ведь это освоение основ, фронтир же мировой научной мысли от них уже давно ушел вперед.



Надо, наверное, сообразовывать патриотическое рвение с элементарными педагогическими понятиями. Или это уже необязательно, и критерием успешности учебника является хитроумно составленная задача, ответ которой «случайно» совпадает с длиной Крымского моста или количеством голов у российского орла?

Отсутствие «патриотических» заданий о памятниках, праздниках, символах России, а также «краеведческих» абстракций, одинаково пригодных для Чукотки и Дагестана, – самая распространенная идеологическая претензия РАО к учебникам математики. Для некоторых учебных изданий она стала роковой.

МЫСЛЬ В СТОРОНУ — РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ

В 2011 году в США активисты, озабоченные бумажным соблюдением прав чернокожего населения, запустили кампанию «политкорректного» исправления классики. В ее рамках в частности планировалось исправить произведения Марка Твена, заменив в них слово «негр» толерантным «афроамериканец».

В 2018 году эксперт Российской академии образования, оценивая текст учебника «Математика. 3 класс» (авторский коллектив Демидова и другие), наткнулся на задачу, основанную на материале книг о Томе Сойере и Геке Финне.



В задаче авторы имели несчастье упомянуть такого персонажа как негр Джим. В слове «негр» эксперт усмотрел оскорбление афроамериканцев. Стоит, видимо, ожидать и в России кампанию за очистку классики.



Причем вниманием конечно не обойдут и отечественных писателей. В произведениях Пушкина, Гоголя, Чехова, Достоевского, Тургенева, Лескова, Даля и других полным-полно неполиткорректных словечек. Блюстители толерантности с радостью заменят их благопристойными выражениями.

Прорабатывая учебник Корольковой «Обществознание. 6 класс», эксперт обнаружил утверждение о том, что в странах Юга «процветает нищета и невежество». Строго говоря, это не совсем корректное с фактической точки зрения заявление, однако, эксперта волнует не научная сторона проблемы. Эксперт напуган «нетолерантностью» информации.



То есть нищета и невежество имеют место быть, но об этом следует молчать. Должно быть, в турпоездке, подавая неграмотному бродяге пятачок на пропитание, воспитанный в российской школе зажиточный представитель среднего класса должен почтительно приподнять панаму и завести светскую беседу о сравнительных достоинствах Сартра и Кьеркегора.

В другом учебнике «Математика. 4 класс» (автор Чекин) команду экспертов не устроила этническая и религиозная идентичность главных героев — учеников Миши и Маши. Собственно автор никак не акцентировал их кроме как по принадлежности к социальной группе «школьники».



По мнению экспертов отсутствие указаний на национальную и религиозную принадлежность Миши и Маши не способствовало выработке толерантности и организации межнационального и межконфессионального диалога.

Чего же хотели уважаемые эксперты? Чтобы автор ясно указал на русскую национальность и православное вероисповедание Миши, а Машу сделал мусульманкой? И как бы выглядел межконфессиональный диалог учеников четвертого класса, например, в задаче о конфликте из-за дележа конфет? Не стоит и пытаться представить.



Думается, что ничего кроме провокации и пресловутого «оскорбления чувств верующих» из такой попытки не выйдет, причем автору учебника прилетит в порядке межконфессионального диалога от приверженцев обоих религиозных объединений.

Упомянутые примеры канцелярской борьбы за толерантность отнюдь не являются плодом «альтернативного» мышления конкретных экспертов. Это закономерное следствие государственной политики зажимания ртов, проводящейся под флагом борьбы с «экстремизмом» и за спасение детей от вредоносной информации.



Эксперты-перестраховщики ищут и находят крамолу в самых обыденных вещах.



Авторы учебника «Математика. 2 класс» (Демидова и другие) по их мнению, сформулировав задачу на тему подбрасывания монетки, пропагандируют тем самым азартные игры. Между тем, задачи на подбрасывание монетки и бросание игральных костей это классика комбинаторики и теории вероятностей.



До экспертов и чиновников как-то не дошло, что азартность игры определяется не только применением рандома, а еще и наличием так называемого интереса, то есть денежных и иных имущественных ставок.



Если же встать на официальную точку зрения, то получается, что детям нельзя играть в любые игры, основанные на использовании случайных комбинаций, включая настольные и компьютерные. Подобная позиция, конечно, не вызовет у вменяемого родителя ничего кроме смеха.

Рьяную борьбу ведет государство с пропагандой в учебниках алкоголизма, курения и наркомании. Чиновники думают, что любое упоминание или изображение сигареты, спиртного напитка или шприца сразу наведет учащегося на мысль выпить, задымить или уколоться.



При этом, оценивая учебник «ОБЖ. 5-7 классы» (авторский коллектив Виноградова и другие), эксперты потребовали убрать сравнительное изображение мозгов человека здорового и больного алкоголизмом.



Красноречивый пример схоластического подхода к защите детей, не правда ли? «Потрясение», которое современный пятиклассник возможно испытает от зрелища разрушенного пагубным пристрастием головного мозга, в данном случае принесет только пользу, отвратив хотя бы впечатлительного ребенка от употребления алкоголя.

Антиалкогольная кампания зачастую доходит до требований искажения научной информации. Например, эксперт недоволен тем, что автор одного из учебников по экономике для 10-11 класса отметил значительную роль «пьяной» статьи в бюджете СССР. Однако, значение водки для советской экономики не отрицалось даже руководителями страны. В частности, Сталин писал:

Что лучше: кабала заграничного капитала, или введение водки,- так стоял вопрос перед нами. Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем считать, что, если нам ради победы пролетариата и крестьянства предстоит чуточку выпачкаться в грязи,- мы пойдем и на это крайнее средство ради интересов нашего дела. (Собрание сочинений, т.9 стр.192.)

Там же эксперт критикует автора за фразу о том, что наркотик на время снимает боль и тревогу. Стало быть, нужно врать десятикласснику об эффекте применения наркотических средств? Наивно, подростку наверняка известно о действии наркотика, а ложь в учебнике вызовет лишь отторжение и закономерное недоверие.

В ряде случаев требования законодательства вообще находятся, что называется, за гранью реальности. Оценивая учебник «ОБЖ. 8 класс» (авторский коллектив Аюбова и другие), эксперт ужасается натуралистичности иллюстрации, изображающей окровавленное колено упавшего велосипедиста.



Якобы это зрелище может нанести урон психике восьмиклассника (!). Создается впечатление, что эксперт сам никогда не был подростком, не катался на велосипеде, колени не разбивал, а появился на свет сразу в костюме с галстуком и дипломом кандидата педагогических наук. К 8 классу 9 из 10 нормально развивающихся детей не по одному уже разу обдирают колени в ходе занятий спортом и активных игр без всяких вредных последствий для психического развития.



Подобные микротравмы у детей — норма. Для творцов российских законов и кандидата педагогики сей факт, однако, остается тайной за семью печатями. В их представлении все без исключения юноши и девушки должны хлопаться в обморок от одного только намека на кровь.

В том же русле многие эксперты бичуют авторов учебников за «расчлененку». Например, описание мифа о войне богов и титанов в учебнике для 10 (!) класса вызвало отповедь эксперта за «жуткие подробности», к каковым отнесли слова и фразы «растерзали», «испепелил», «смешал пепел с кровью».

Грешат эксперты и откровенным ханжеством. Так, при оценке учебника «ОБЖ. 9 класс» (авторский коллектив Вангородский и другие) эксперт указывает на недопустимость употребления слова «женщина». Судя по всему, специалист предположил, что оно может побудить учениц к раннему началу половой жизни. Да, викторианские дамы аплодируют ему стоя!

Тот же эксперт возмутился рекомендациями по самообороне девушек от сексуального насилия. Надо отметить, что формулировки учебника действительно выглядят довольно кривобоко. Однако почему же девушкам нельзя огреть маньяка скалкой, нанести боковой удар в челюсть, бить в пах и называть нападающего «противником»? Как же автор учебника должен обозначить насильника, чтобы это соответствовало пуританским вкусам российских консерваторов? Может быть, оппонентом?

Советы по применению подручных средств самообороны в учебниках ОБЖ в принципе крайне расстраивают экспертов. Например, описание эффективных приемов противостояния взрослому преступнику с помощью ключа или ручки именуется вредной информацией. Что же должны делать подростки при посягательстве? Государство, как видно, полагает, что девушкам стоит, извините за выражение, покорно раздвинуть ноги и получать удовольствие, а парням столь же послушно расстаться с кошельком.

Интересно, что подобные перлы спокойно сосуществуют в экспертизах с истерическими призывами к защите детей от самых безобидных и повседневных явлений и жизненных обстоятельств. К примеру, рассматривая содержание учебника «Биология. 5 класс» (авторы Сухова и Строганов), эксперт возмущается следующей фразой: «Вспомните лето…Можно идти куда угодно: в лес, в поле, на речку».



Как же так? По мнению эксперта РАО детям 10-11 лет нельзя туда ходить без сопровождения взрослых, так как могут возникнуть ситуации, угрожающие здоровью. Для городских детей такая рекомендация и может оказаться справедливой, хотя и спорной, ведь разгуливать в городских джунглях тоже не так уж безопасно.



Но понимает ли эксперт, что в условиях села его требование является по сути невыполнимым и выглядит смехотворно?



Более того, не лучше ли было эксперту озаботится такой проблемой как автобусы для деревенских учеников, лишившихся из-за уничтожения школы возможности учиться у себя в населенном пункте? Скажем, в Забайкалье в Маккавеевскую среднюю школу ученики 4-го класса из окрестных поселков добираются пешком в любое время года и в любую погоду, рискуя по пути пересечься со стаями бродячих собак.



Уж эти ребята точно обхохочутся над потугами господ правительственных экспертов. Вот бы чем озаботиться государственным мужам, но они предпочитают защищать детей от «вредной информации» в учебниках подобно тем английским леди 19 века, которые, навещая голодающие семьи рабочих, дарили им…Библию.

Недремлющее око экспертизы также придирчиво относится и к упоминанию в учебниках различных ссылок на ресурсы Интернета. Так, например, при оценке учебника «Информатика. 7 класс» (автор Угринович) за ошибку засчитано предложение ученикам обратиться за сведениями к Википедии, при этом эксперт не раскрывает что именно его не устроило в содержании рекомендованного источника.

Государственная идеологическая цензура в области учебной литературы опирается на ключевую установку, явно или неявно присутствующую практически во всех отрицательных экспертных заключениях. Эта установка — табу на обсуждение и обдумывание определенных тем даже в сугубо нейтральном ключе.



Учебник не должен провоцировать размышления ученика по ряду вопросов, они как бы выпадают, напрочь исключаются из школьной жизни. Вместо того, чтобы вступить с ребенком в честный диалог о проблеме, ее замалчивают и скрывают от него. Само собой, такая страусиная позиция безответственна, но она отнюдь не глупа и вполне обоснованна.



Дело в том, что в искренней дискуссии государству, от имени которого выступают автор учебника и учитель, было бы нечего сказать ученику или пришлось бы сознаться в двуличии и других неприятных вещах.

Например, эксперт возмущается тем, что автор учебника посмел сообщить детям о возможности распечатать на 3D-принтере пистолет. «Для чего печатать пистолет?» – вопрошает эксперт. Спектр ответов очевиден, и среди них отнюдь не все аморальны и преступны. Свободное обсуждение темы права граждан на оружие самообороны неизбежно выводит на крайне неприятные для путинского режима болевые точки.



Государство просто не в состоянии сказать подростку правду о причинах запрета на владение короткостволом, поэтому вопрос надо замять, информацию из учебника удалить.

При рассмотрении текста другого учебника на робкое упоминание автора о возможности дискриминации на рынке труда эксперт рявкает: дискриминация в сфере труда запрещена, формулировка противоречит российскому законодательству.



Раз нет в законе, то и в жизни не встречается? Железная логика, и как убедительно звучит для современного подростка, продвинутого в информационных технологиях и способного в пару кликов найти десятки пруфов с вопиющими примерами трудовой дискриминации.



Тот же эксперт запрещает создателю учебника задание, которое предлагает школьнику поинтересоваться у родителей их мнением о налоговой системе. Налоги следует платить без размышлений! Так-то! Обсуждение же изъянов налогового законодательства, оказывается, мотивирует к уклонению от уплаты налогов.

Законодатели и исполнители их воли при этом сами похожи на малых детей, считающих, что стоит только вычеркнуть проблему из текста, как она тут же испарится из реальной жизни. Кое-где эксперты прямо рекомендуют исключить из обсуждения вопросы, имеющие дискуссионный характер, так как они не направлены на формирование навыков самооценки и самоанализа, то есть переключают на изучение социальных проблем, что не есть хорошо.



В себе и только в себе самом ученик должен искать причины всяческих проблем — вот лейтмотив, требуемый государством Российским от учебника, «соответствующего требованиям времени»…