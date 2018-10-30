Ампутация мысли-2





Точно в такой формулировке обосновал этот запрет эксперт, оценивавший учебник по биологии для 10 класса под редакцией Захарова. Там же уважаемые специалисты, кандидаты наук и учителя высшей категории, пишут, что «доводы, приведенные в учебном издании, подвергаются сомнению не только конфессиями, но и профессиональным биологическим сообществом».



Возможно, авторы учебника действительно находятся не на высоте современных научных достижений. Однако, манера их критики со стороны экспертов сильно напоминает стиль доказательств ныне запрещенной в России сектантской религиозной организации, которая с давних пор спекулировала данными ученых дискуссий для обоснования «ничтожности» эволюционной биологии.

В другом учебнике под запретом оказались попытки описать идейную сущность религии с помощью эпитетов «мифологическое мировоззрение», «фантастические представления», «иррациональная вера».



Эксперт заключил, что это «недопустимо пренебрежительные утверждения». А как же тертуллиановское «верую, ибо абсурдно»? Этого видного представителя церковной патристики тоже проигнорируем как «нетолерантного» к самому себе?

Чувства верующих — штука тонкая. Часто их коробит от исторических фактов. Так, эксперт рекомендовал удалить из учебника обществознания для 10 класса сведения о том, что католическая инквизиция полагала сожжение на костре проявлением милости к грешнику, как не соответствующее воспитательным целям.



Христиане по мысли эксперта, наверное, должны представать перед учеником исключительно с положительной стороны. Давайте же забудем про инквизицию, крестовые походы и прочие прелести средневековья! Конечно, во имя воспитательных целей!

НЕУДОБНАЯ ПРАВДА О ГОСУДАРСТВЕ Z

Отдадим должное и авторам учебников. Некоторые из них пытаются по-настоящему помочь школьникам, связав голую и сухую теорию с подлинной, а не существующей в воображении бюрократов, российской действительностью.



С целью адаптировать подростка к взрослой жизни в реалиях «суверенной демократии» и «путиномики» они дают конкретные значимые советы. Весьма отличился в указанном смысле учебник «Обществознание. 10 класс» (авторский коллектив Данилов и другие), который, не стесняясь, рекомендует самый действенный способ избежать каких-либо неприятностей — иметь знакомых чиновников и полицейских.



На самом деле к списку можно добавить судей, прокуроров, следователей и сотрудников спецслужб, но это уже придирки, посыл у автора вполне деловой. Эксперт называет такой совет «недостойным», что звучит или наивно, или лицемерно. Школа обязана готовить ребенка к успешной практической деятельности, коррупция же и кумовство в современной России являются существенными атрибутами таковой.

Эксперт, кстати, все это прекрасно понимает, о чем свидетельствует знаковая оговорка несколькими абзацами ниже. Когда авторы учебника называют альтруизм нравственным принципом, эксперт строго одергивает их: альтруизм это не нравственный принцип, а отклоняющееся поведение!



Остается только развести руками и признать правоту специалиста: альтруисты в Российской Федерации на самом деле выглядят «отклонением от нормы». Детей, конечно, стоит об этом предупредить, но делать это надо более доступным для среднего десятиклассника языком. Почему бы просто не написать, что бескорыстно помогать ближнему своему значит быть лохом? Так поймут гораздо лучше.

В целом, правдивость даниловского учебника поражает, как, впрочем, и его совершенная безграмотность. Не зря эксперты буквально исчеркали его ремарками о недопустимых и некорректных рассуждениях.



К числу таковых, например, отнесли цитаты из Фурье и Ницше о различиях в морали «господ» и «рабов», утверждение, что все политики лгут. Сильное негодование экспертов вызвало наличие рубрики «Противоправные высказывания», в котором авторы попытались уберечь подростков от обвинения в экстремизме, наглядно продемонстрировав о чем именно не стоит говорить публично.

Смело и принципиально выступила (а возможно просто криво выразилась) в учебнике обществознания для 6 класса Е. С. Королькова, заявив фактически, что качественное образование граждан не входит в число государственных задач (еще вернее было бы сказать, что противоречит им), чем и привела в ужас добросовестного эксперта. «Чиновники, осуществляющие контроль, не преследуют цели повышения качества знаний?» – вопрошает эксперт. Да, так оно и есть.



И не потому что они буки-бяки, а потому что действительно политика государства перед ними упомянутой задачи не ставит. Любой честный учитель подтвердит, что непрерывный поток контрольных отчетов, ставший в последние годы чуть ли не главным содержанием его профессиональной деятельности, к качеству образования никакого отношения кроме негативного не имеет.

Другой учебник «Обществознание. 10 класс» (авторский коллектив Кравченко и другие) доносит до учащихся любопытную информацию о существовании среди предпринимателей социальной нормы «не обманешь — не продашь». Эксперт раздражен: такой социальной нормы быть не может, потому что это антисоциально?



Ой ли? Несколькими абзацами выше, критикуя авторов за марксистское определение понятия «свобода» эксперт показал, что неплохо знаком с учением великого бородача. Значит, он должен быть в курсе, что обман «чужих» вполне может быть одобряемой социальной нормой среди «своих». Кстати, при рассмотрении текста другого учебника эксперты заметили, что утверждение о невыгодности повышения зарплаты работников для кармана бизнесмена «формирует негативный образ предпринимателя».

Само собой, даже задумываться на подобные темы при исследовании содержания школьных учебников уже попахивает «экстремизмом». Куда как надежнее назвать ошибкой утверждение учебника о том, что «чем выше статусное положение семьи, тем благоприятнее стартовые условия для детей». Ни к чему провинциальному школьнику из рабочей семьи о ТАКОМ задумываться.

Авторы же твердо решили научить школьника как правильно жить и далее прямым текстом указывают, что следует быть лидером и добиваться господства над другими.



Эксперты могут сколько угодно заявлять о непривлекательности данной социальной установки, но капиталистическое общество каждый день словом и делом внедряет ее в сознание ребенка, и зерна падают на благодатную почву потому что, если остаться в кругу буржуазных представлений, альтернативы ей нет.



Добрыми пожеланиями тут не отделаешься, они способны только разоружить вступающего в жизненную битву подростка. Впрочем, скорее всего, он на эти благоглупости внимания не обратит.

Кстати, по мнению экспертов РАО при упоминании проблем лучше не сообщать о том, что таковые имеются в России, ибо это мотивирует сказать «Как у нас все плохо!». Рекомендуется вместо слова «Россия» писать «государство Z». Очень патриотично! Это не шутка, точно такая рекомендация содержится в заключении на учебник «Обществознание. 10 класс» (авторский коллектив Гринберг и другие).

Социальная ситуация в государстве Z характерна своей идеальностью. По мнению экспертов, изучавших учебник «Обществознание. 10 класс» под редакцией Боголюбова и Лазебниковой, в нем отсутствует неравенство людей, в том числе в зависимости от пола, возраста, национальности, религии и места жительства потому что такое неравенство не предусмотрено международными документами. Любой старшеклассник, однако, может убедиться, что, например, возрастное неравенство прямо устанавливается российским законодательством, в том числе и Конституцией РФ.

Если судить по экспертизе еще одного учебника обществознания, то труд в государстве Z свободен, поскольку так записано в Конституции. Никакие задержки заработной платы, рогатки Трудового кодекса, принудительные призывы на военную службу и всплывающие время от времени в СМИ скандальные известия о существовании практики прямого частного рабовладения не могут пересилить магическую силу Основного закона.



Верь написанному, а не испробованному на собственной шкуре. Эксперты в стиле незабвенного Кашпировского пытаются дать ученикам гипнотическую установку, но, увы с школьным гипнозом в государстве Z все обстоит очень плохо.

УЧЕБНИК «ЭКСТРЕМИЗМА»

Одной из экспертиз, а именно учебника «Обществознание. 7 класс» (авторский коллектив Кравченко и другие), необходимо посвятить особый небольшой раздел. Дело в том, что это единственный случай, когда эксперты практически обвиняют авторов учебника в оправдании экстремизма и даже в том, что в нем «расписано пошагово, как человек может стать экстремистом».

Заинтриговало? Не спешите в книжный магазин. На самом деле все банально и скучно. Просто попытки создателей учебного издания несколько отойти от казенных формулировок и порассуждать (довольно неуклюже) о причинах и социальных корнях экстремизма вызвали бешеную критику со стороны экспертов.

Цель экстремистов — разрушение существующего социального порядка, и преступлением является не только осуществлять деятельность в этом направлении, но и иметь соответствующие взгляды, поучает эксперт. Стоит принять его определение, и мы увидим как стремительно растет список экстремистов.



Пушкин становится в нем рядом с Шульце-Бойзеном, отталкивая локтями Бориса Ельцина, который едва не валится на Сталина.



А дальше в толпе мы видим уйму писателей, поэтов, художников, ученых, философов, политиков и проходимцев вроде Луция Катилины. Участников английских католических мятежей 17 века придется исключить, так как эксперты специально делают оговорку, что считать их экстремистами нетолерантно.



Взгляд дотягивается до Сократа, более ранние «экстремисты» нам видны очень смутно. Осознавая «безнадежность своего положения» (цитата из учебника), они живут «постоянно все и вся ненавидя» (цитата из учебника). К ним прямо из текста учебника присоединяется семиклассник Вася, недовольный тем, как организовано образование в нашей стране. Прониклись? А эксперт считает, что авторы пытаются оправдать экстремизм!

Экспертное заключение переполнено пассажами вроде «недопустимые рассуждения», «проявление сочувствия к экстремистам», «побуждение детей к экстремизму» и «провокация ребенка на обдумывание мотивации экстремистских действий». Интересно, чем же опасно обдумывание мотивов экстремизма, ведь они наверное такие мерзкие и недостойные, что ребенок обязательно с негодованием отвернется от них?



Даже и не пытайтесь понять. Дело в том, что согласно указанию экспертов запрещено «объяснение мотивов экстремистских действий». То есть это такое страшное табу, что ни-ни. Сами эксперты конечно как примерные граждане никаких таких мотивов и знать не знают, однако, требуют, чтобы в учебнике были «материалы по профилактике экстремистских настроений».



Как же вы, братцы, собрались профилактировать экстремизм у подростков, если не способны внятно объяснить школьнику что это такое. Единственный материал по профилактике, который можно при подобной установке разместить в учебнике, это фото бойца Росгвардии в полной экипировке для разгона митинга. И выражение лица посвирепее.

ИСТОРИЯ, СТАТИЧНАЯ И УВЕЧНАЯ

Анализируя один из учебников, эксперт, учитель истории высшей категории, назвал ошибочным утверждение автора о том, что общество это динамическая развивающаяся система.



В этом заключении емко и точно отражена сущность консервативно-охранительной позиции, занятой творцами официальной государственной идеологии в отношении исторической науки. И тексты некоторых учебников и ряд экспертных заключений РАО яркими красками живописуют нам картину «истории», предназначенную правящей элитой для трансляции в детские умы.



Там в феодальной России нет классов (а значит и классовой борьбы), вина в развязывании «холодной войны» лежит на СССР, а Февральскую революцию 1917 года в отсутствие объективных предпосылок подготовила и осуществила группа элиты, воспользовавшаяся трудностями войны.



Справедливости ради следует отметить, что все-таки на фоне других учебных предметов экспертные заключения по учебникам истории выглядят куда более спокойными, грамотными и взвешенными.



Связано это в первую очередь с тем, что в распоряжении специалистов имеется умело составленное по поручению Путина и официально утвержденное орудие идеологической обработки — пресловутый Историко-культурный стандарт (ИКС).

Как и любой документ подобного рода, ИКС призван упорядочить и систематизировать государственные усилия по контролю за общественной памятью. Центральное место в нем занимает не научный анализ объективных и закономерных социальных процессов, а «принципиальные оценки» ключевых событий прошлого.



Проще говоря, ИКС прямо указывает как следует понимать те или иные исторические явления. При этом, исходя из «патриотических» установок, необходимо обеспечить доминирование позитива над негативом даже там, где это сделать, мягко говоря, затруднительно.



К примеру, учебник «История России. 7 класс» под редакцией Лубкова по мнению эксперта неправомерно представляет период 16-17 веков как полосу «преступной деятельности власти». Системных недостатков государственная власть в истории России иметь не может по определению, допустимо упоминать лишь «просчеты и ошибки».

Особенное внимание ИКС уделяет «защите» геополитического прошлого России. В экспертизах это выражается зачастую в совсем неадекватной форме. Скажем, авторы одного из учебников основание Архангельска связывают с началом активной прямой торговли с англичанами.



Эксперт усмотрел тут ересь: как так, созданию русских городов мы обязаны иностранцам? Однако, если даже мы отбросим в сторону историю ранних поселений и воспользуемся официальной документацией об основании города, то окажется, что крепость, положившую начало Архангельску, строили с 1584 года в связи с угрозой нападения Швеции.



Таким образом, созданию Архангельска мы действительно «обязаны» иностранцам. Вряд ли учитель истории высшей категории не знает об этом, но идеология в данном случае торжествует над здравым смыслом.

Несогласованность экспертиз привела РАО в одном случае к показательному саморазоблачению. Оценивая учебник «История России. 7 класс» под редакцией Лубкова, команда экспертов раскритиковала авторов за представление Ливонской войны как агрессивной со стороны России.



В то же время другая группа экспертов при рассмотрении аналогичного учебника под редакцией Тишкова вменила автору в вину, что он забыл упомянуть основную причину Ливонской войны — стремление России захватить торговые порты на Балтийском море.



Получается, что Россия по определению не может выступать агрессором даже тогда, когда начинает войну с целью захвата территории, конечно же, исконно своей и незаконно узурпированной чужаками, как это и бывало в истории войн.



Какую войну ни возьми, всегда агрессор «возвращает» и «освобождает» и обязательно «вынужденно» и «под давлением обстоятельств». В конечном счете работа историка сводится к оправданию любых поступков «своей» элиты. С этой точки зрения захват торговых портов, конечно, не является агрессивным актом.

Двойственная позиция российского бюрнеса, который желает быть одновременно своим в доску на Западе и независимым хозяином в собственной стране, в полной мере отразилось на установках ИКС. Россия в историческом сознании гражданина должна предстать как великая страна с великим прошлым и в то же время как неотъемлемая часть мирового исторического процесса.

Период первоначального накопления капитала после развала СССР породил массу учебников, в которых преобладал подход критического саморазоблачения и откровенного очернения отечественной истории.



На том этапе формирующейся российской буржуазии требовалось в первую очередь парализовать любые попытки активного «ностальгического» сопротивления, а потому не без помощи зарубежных спонсоров авторы школьной литературы во многих случаях выливали ушаты помоев на советское прошлое, а заодно и на все остальное тоже. По инерции огульное охаивание продолжилось и в ряде современных учебников.

Ирония шутливой Клио заключается в том, что в борьбе за новую «правильную» линию оценки российской истории, эксперты вынуждены порой поневоле вступаться даже за большевиков и прочих революционеров, ругать интервентов (ведь Запад нынче как бы соперник!) и критиковать басмачей (сепаратисты!), что порождает забавные противоречия.



Например, оценивая учебник «История России. 10 класс» под редакцией Лубкова, эксперт обращает внимание на тот факт, что программа большевиков предусматривала возможность мирного перехода власти к Советам.



В том же заключении мы, однако, встречаем запрет на использование авторами по отношению к противоборству между социалистическими партиями термина «война внутри демократии», оставляющего за гранью народовластия партии крупной буржуазии и помещиков.



Эксперт настаивает на использовании «правильного» термина «демократическая контрреволюция», исключая, таким образом, из лагеря демократии «мирных» большевиков.

Конечно, экспертиза школьных учебников истории не обошлась без борьбы с «оправданием насилия». Государство не желает, чтобы дети узнали кровавые подробности жестоких феодальных междоусобиц и подавления народного недовольства (например, запрещено рассказывать о расправе Ивана Грозного с псковскими челобитчиками и новгородцами).



Цензурируются и «крайние» оценки исторических деятелей. Так, эксперты настаивают на удалении мнений о психической неустойчивости Ивана Грозного и религиозном фанатизме реформатора Сильвестра.

Иван Грозный вообще любимец экспертов. По мнению одного из них именно на примере его правления и деятельности опричнины автор учебника должен был формировать у учащихся «патриотический настрой».



При этом в другом пассаже тот же эксперт уважительно именует польскую марионетку Лжедмитрия Первого «покойным правителем». Судя по позиции экспертов, сам факт занятия царского престола превращает кого угодно чуть ли не в образец лучших человеческих качеств.



Критика царей допустима только в виде упоминания их досадных «ошибок» и прискорбных «просчетов».



Когда авторы одного из учебников именуют Василия Шуйского клятвопреступником, что соответствует фактам, эксперты называют это «упрощенной и односторонней оценкой». Как же соотносится оправдание нарушения крестоцеловальных записей с «патриотическим настроем» и воспитательными целями образовательного стандарта?



Легко и просто, потому что основной посыл государственной идеологии в данном случае это даже не оправдание любых действий власти, а постулирование ее сакрального характера. Получивший санкцию свыше лидер по определению неподсуден ни современникам, ни потомкам.



Нельзя школьникам оценивать правителей прошлого, ведь, став взрослыми, они могут осмелиться призвать к ответу властителей дня сегодняшнего.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подводить окончательные итоги общественной дискуссии о содержании современных школьных учебников рано. Тем, кто интересуется проблемами образования, еще предстоит лицезреть занимательное шоу в виде министерских заседаний, экспертных советов, пресс-конференций, открытых писем и статей в журналах.

Вся эта возня, однако, навряд ли приведет к каким-либо сдвигам. Бумажно-бюрократический подход к системе образования неизбежно влечет за собой саботаж любых попыток государства воспользоваться учебным заведением как молотком для вколачивания в голову ребенка гвоздей провластного патриотизма.



Не может эффективно вбивать гвозди молоток, от ручки которого непрерывно отпиливают кусок за куском, уничтожая школу за школой.



Не способен овладеть умами и сердцами современных подростков затравленный и обложенный со всех сторон контролем и отчетами, вынужденный пахать с утра до поздней ночи ради хоть сколько-нибудь приличной зарплаты «массовый» учитель.



Не в безграмотных школьных учебниках отыскивают уроки жизни нынешние юноши и девушки.



Экспертные заключения, многие из которых достойны сатирического пера Гоголя и Салтыкова-Щедрина, не помогут это исправить. Что рождено мертвым, тому ожить не суждено.