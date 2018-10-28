Ветка прокачки Тойоты
14:29. 28 октября 2018 Просмотров - 412 Один комментарий Опубликовал: brahman
Создателям игр про танчики надо взять на заметку.
Возможности для кастомизации практически безграничны, включая крики "Аллах Акбар" при уничтожении.
Особо извращенные образцы можно продавать за реальные деньги.
На 10 уровне должен быть шахид-мобиль с башней от БМП-1, наваренной танковой броней и декалью "Тойота – управляй мечтой", который гарантировано ваншотит противника, если доедет.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Спасибо, заставило улыбнутся – это редко сейчас бывает. Здоровья Вам