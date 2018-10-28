Ветка прокачки Тойоты

Создателям игр про танчики надо взять на заметку.Возможности для кастомизации практически безграничны, включая крики "Аллах Акбар" при уничтожении.Особо извращенные образцы можно продавать за реальные деньги.На 10 уровне должен быть шахид-мобиль с башней от БМП-1, наваренной танковой броней и декалью "Тойота – управляй мечтой", который гарантировано ваншотит противника, если доедет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com