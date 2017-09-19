Новости Украины и Новороссии 19 сентября 2017

Страна государственного терроризма: что случилось с оправданными по делу «2 мая» в Одессе

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Судьба фигурантов громкого дела «2 мая» (о пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе) оказалась незавидна. Напомним, как сообщала «Русская Весна», вчера суд полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев. Пятерых фигурантов, находившихся под стражей: Сергея Долженкова, Сергея Корчинского, Владислава Романюка и граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакаулова — освободили в зале суда. У здания суда начались беспорядки. В итоге Нефедова и Долженкова вернули в СИЗО. А ночью стало известно, что еще одному из оправданных фигурантов — Евгению Грищуку — пробили голову. Он подвергся нападению неизвестных в Овидиополе, сообщает одесское издание «Думская» со ссылкой на правоохранителей. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Читайте также: Антимайдановцам, оправданным по делу 2 мая, начали вручать подозрения в сепаратизме ОБНОВЛЕНО. Только что стало известно, что Киевский районный суд Одессы избрал Долженкову и Мефедову меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.

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«Северный поток-2» разведет украино-российскую мафию

Фото: DPA/TASS

Украинский эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич заявил о том, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на всё противодействие США. И это станет серьёзным ударом по бюджету «незалежной».

«Ввод второй ветки „Северного потока“ обернётся большой прорехой в украинском бюджете. Если сейчас за транзит российского газа Киев получает около 2 миллиардов долларов, то после запуска „Северного потока“ сумма уменьшится до полумиллиарда. Но шансы предотвратить запуск новых газопроводов, мягко говоря, невысоки. В связи с заинтересованностью европейского бизнеса в них», — сказал Марунич.

Перспективы «Северного потока-2» ещё недавно вызывали большие сомнения даже у российских экспертов. Можно ли сказать, что ситуация в корне изменилась, если даже из Киева, где изо всех сил стремятся продуцировать скепсис в отношении всего, что касается России, звучат такие заявления.

— Я думаю, что «Северный поток-2» действительно имеет хорошие шансы быть реализованным, несмотря на все попытки блокировать его со стороны США, — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. — Участники проекта, в том числе крупные европейские компании, не собираются покидать этот проект после введения дополнительных американских санкций. Позиция у европейцев тут такая: да, мы будем соблюдать санкционный режим, навязываемый нам американцами, но всё равно найдём способ, который позволит нам продолжать реализацию «Северного потока-2».

В частности, получить кредиты в американских и европейских банках на «Северный поток-2», скорей всего не получится (раньше планировалось, что этот кредит будет составлять порядка 70 процентов стоимости строительства нового газопровода). Поэтому компании вынуждены вкладываться из собственных средств. В сумме европейцы уже дали «Газпрому» 1 миллиард 400 миллионов долларов на реализацию этого проекта. Российский газовый гигант внёс примерно столько же. А остальную сумму (чуть меньше 10 миллиардов долларов) участники проекта будут давать из собственных средств, а также находить их через некие «проектные экспортные агентства». То есть пойдут по пути российского «Новатэка». Этой компании тоже запрещено брать кредиты, но она сумела привлечь европейские деньги через определённую финансовую схему. То есть, по сути, ей удалось обойти санкции.

Об этом, собственно, и говорит украинский эксперт: при том, что европейцы не отказываются от идеи «Северного потока-2», этот проект вряд ли удастся заморозить даже при давлении США.

«СП»: — В последнее время много говорили о том, что Дания может принять некий закон, согласно которому в её территориальных водах новый трубопровод не может быть проложен по экологическим причинам.

— Европейцы всё же стараются хотя бы внешне показать, что они руководствуются собственными законами. А так как «Газпром» подал заявку ещё несколько лет назад, то отказать ему, по законам ЕС, могут только на основе ныне действующего законодательства. Найти предлог для отказа строительства нового трубопровода крайне сложно. А экономически он очень выгоден для европейцев, поэтому украинский эксперт правильно оценивает перспективы строительства «Северного потока-2», как очень высокие.

«СП»: — Очередное политическое обострение в отношениях России и Запада может внести свои коррективы?

— Если говорить об отношениях конкретно России и ЕС, то тут трудно представить, что может их окончательно испортить. Россия сейчас избегает любого обострения отношений. Конечно, может быть устроена очередная провокация, например, упадёт на территории Донбасса очередной «Боинг»…

«СП»: — В таком случае ЕС может резко поменять свою позицию по «Северному потоку-2»?

— Теоретически они могут пойти на то, чтобы постепенно сокращать закупки российского газа, пересаживаясь на СПГ. Россия поставляет в Европу порядка 180 миллиардов кубометров газа. Порядка 40−50 миллиардов европейцы смогут заместить за счёт поставок СПГ из других стран. Однако СПГ, который и сейчас дороже российского трубопроводного газа, станет дороже ещё в полтора-два раза. Европейцы, как люди практичные, очень бы не хотели впадать в зависимость от дорогого СПГ из Америки и с Ближнего Востока. Американцы открыто заявляют, что цель их последних антироссийских санкций — увеличить долю СПГ из США на европейском рынке. Именно поэтому сторонники «Северного потока-2» говорят: вот видите, политика тут ни при чём, американцы просто хотят, чтобы мы перешли на их газ. В то время, как политика ЕС предполагает как раз диверсификацию источников энергоресурсов. То есть только на российский, или только на американский газ они не хотят садиться. В целом, пока, как мне кажется, как раз наметилась благоприятная для России и «Газпрома» тенденция в этой области.

«СП»: — Если будет запущен «Северный поток-2», Украина сможет вообще поддерживать в рабочем состоянии свою ГТС? Это будет рентабельно для неё?

— На Украине, по сути, уже признали, что закроют свою южную ветку, по которой газ идёт в Турцию, если Россия запустит первую нитку «Турецкого потока». А это должно произойти уже в ближайшем будущем. Если будут построены обе нитки «Турецкого потока и введён «Северный поток-2», то Россия весь свой газ сможет пускать в обход Украины. У «незалежной» есть шанс сохранить за собой транзит порядка 10−20 миллиардов «кубов» газа (при том, что сейчас прокачивается порядка 90 миллиардов кубометров), которые пойдут в Молдавию и Румынию. Кстати, и «Газпрому» это выгодно, чтобы показать, что он руководствуется не политическими, а экономическими мотивами и, когда это выгодно, готов прокачивать газ и через Украину.

«СП»: — Резкое сокращение прокачки газа через Украину может привести к тому, что содержать ГТС станет невыгодно и эта страна выйдет из числа газовых транспортёров?

— Я думаю, что минимальные возможности для прокачки газа у них всё равно останутся. Не случайно, глава «Нафтогаза» заявил, что им нужна определённость по «Северному потоку-2». Если он будет построен, то они просто порежут на металлолом большую часть своих трубопроводов, оставят столько, чтобы можно было прокачивать 20−30 миллиардов «кубов».

«СП»: — Некоторые российские эксперты уже не раз говорили о том, что украинская экономика на грани коллапса. Однако его всё не происходит. Конечно, не в последнюю очередь благодаря кредитам Запада. Как скажется потеря «транзитных миллиардов» на экономике «незалежной»?

— «Северный поток-2» станет этаким «штампом в паспорте», свидетельствующем о «разводе» украино-российской мафии, которая зарабатывала не прокачке российского газа через Украину нелегальными и полулегальными способами, — говорит украинский политолог Сергей Слободчук. — Ясно, что полностью транзит через Украину не прекратится, поскольку и России, и Европе нужна некоторая подстраховка. Упадут доходы нефтегазового клана украинской мафии. Что касается простых украинцев, то вряд ли они сильно ощутят на себе это, поскольку доходы от транзита газа давно уже обходят их стороной.

Я вообще считаю, что Украина вполне могла бы обеспечивать себя собственным газом, если бы не продавала его на экспорт в ту же Европу. При этом мы покупаем более дорогой якобы европейский, а на самом деле российский газ по реверсу.

«СП»: — Потеря полутора-двух миллиардов долларов, поступавших в бюджет от транзита российского газа, сильно осложнят социально-экономическую ситуацию для Украины в целом?

— Критично не повлияет. Но ясно, что объём денег, товаров и услуг в украинской экономике в очередной раз сократится. Капля камень точит, и прекращение транзита российского газа станет одной из опасных «капель». Хотя надо понимать, что сегодня существует две экономики на Украине. Одна — официальная, о которой информация поступает в СМИ. Однако сегодня более половины ВВП Украины находится в другой экономике — теневой. Как ни парадоксально, но именно теневая экономика — это подушка безопасности, которая спасает Украину от полного экономического коллапса. Экономика остаётся, хотя и становится более примитивной. Вместо продукции машиностроения мы производим и экспортируем в основном сырьё. Даже если говорить о сельскохозяйственной продукции, то мы на экспорт в основном поставляем зерно. Простые люди всё больше переходят на натуральное хозяйство, живут за счёт того, что даёт огород. А зарплаты хватает, чтобы заплатить за коммуналку и поездить на трамвае.

Алексей Полубота

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Суд по делу Саакашвили перенесен

Слушания по делу о незаконном пересечении бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили госграницы Украины перенесены на 11 часов 22 сентября. Такое решение вечером 18 сентября принял судья, рассматривающий протокол, составленный сотрудниками Госпогранслужбы Украины о событиях 10 сентября на пункте пропуска «Шегини» на польско-украинской границе. Во время заседания суд рассмотрел ряд ходатайств от сторон обвинения и защиты, а также выслушал пояснения от самого Саакашвили, который заявил, что ни о каком «прорыве» границы говорить нельзя, поскольку «все происходило на территории Украины». Читайте также: Зонтики, чай, хорошее настроение: «глашатай Майдана» Мустафа объявил всеукраинскую мобилизацию Заседание перенесли в связи с тем, что для выполнения ходатайств стороны защиты Госпогранслужбе потребовалось дополнительное время.

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Порошенко: США выделяют Украине $500 млн на оружие и оборону

Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018», предусматривающий выделение Киеву 500 млн долларов «для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах». Об этом в ночь на вторник, 19 сентября, написал на своей странице в соцсети президент «незалежной» Петро Порошенко. Он назвал решение Сената «важной вестью перед встречей с президентом США Дональдом Трампом». Порошенко подчеркнул, что проект закона предусматривает предоставление Украине «летальных вооружений оборонного характера». В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил «незалежной». «Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – подчеркнул Порошенко. Читайте также: Украина хочет заполучить армию в голубых касках, чтобы зачистить Донбасс poroshenko_pro_500_mln_doll.jpg Ранее в ходе своего выступления в американской военной академии «Вест-Пойнт» Порошенко заявил, что Киев «очень ценит тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе». «Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины», — рассыпался в благодарностях президент Украины, добавив, что военные расходы Киева уже превысили 6% ВВП — «намного больше, чем обязательства для НАТО». Читайте также: Зрада: Украина не готова к вступлению в НАТО, — Волкер

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Украина хочет заполучить армию в голубых касках, чтобы зачистить Донбасс

Украина выступила за расширение мандата для миротворческой миссии ООН на Донбассе и хочет, чтобы миротворцы с оружием в руках занялись не установлением мира в измученном боями регионе, а выполнили несвойственную для миротворцев задачу — зачистили территорию для Киева. Об этом свидетельствует заявление представителя Президента Украины в парламенте Ирины Луценко 18 сентября: «В среду у президента будет выступление на Совете Безопасности ООН, а также выступление в Генеральной ассамблее. Президент, выступая на Совете Безопасности, будет настаивать на расширенном мандате миротворцев ООН по поддержанию мира, который позволит голубым каскам применять оружие в случае необходимости и не только для самообороны», — заявила она. Украина настойчиво требует, чтобы миротворцы не только обеспечивали безопасность наблюдателей ОБСЕ, но и размещенные по всей неподконтрольной украинским силовикам территории республик имели право на применение оружия, выполняли полицейские функции в интересах Киева. Именно с этой целью 13 сентября Петр Порошенко провел встречу с новым генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, в ходе которой они обсуждали российскую инициативу по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс, а теперь собирается продвигать эти идеи в штаб-квартире ООН. Читайте также: МОЛНИЯ: В Луганске прогремел мощный взрыв (+ФОТО)

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Африка не сможет согреть Украину, запасы угля стремительно сокращаются

Несмотря на активный импорт угля из США и ЮАР, его запасы на Украине стремительно сокращаются. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, период с 11 по 18 сентября запасы угля на складах тепловых электростанций Украины сократились на 8,9% (на 133,1 тыс. тонн) — до 1 млн 354,2 тыс. тонн. 18 сентября из ЮАР в порт «Южный» в Одесской области прибыл очередной балкер, четвертый по счету в этом году, с 75 тыс. тонн антрацита на борту. «Балкер Semiramis доставил в Украину 75 тыс. тонн южноафриканского антрацита. После разгрузки в порту „Южный“ уголь направится на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС для того, чтобы станции имели ресурс для работы в осенне-зимний период», — говорится сообщении пресс-службы компании «ДТЭК Энерго», которая занимается управленим энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова. Напомним, за период с мая по сентябрь ДТЭК уже импортировал в Украину 300 тыс. тонн антрацита из ЮАР. В общей сложности в ЮАР компания законтрактовала 675 тыс. тонн угля. Известно, что в августе для подержания стабильность энергоснабжения ДТЭК включал дополнительные мощности на своих ТЭС. Станции ДТЭК суммарно сжигали порядка 10 тыс. тонн в сутки, увеличив отпуск электроэнергии почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим июлем — до 564 млн кВт-ч. При таком режиме работы африканского угля хватит на неделю. ЮАР — не единственный источник импорта угла для Украины. ПАО «Центрэнерго» законтрактовало в США около 700 тыс. тонн антрацита. Однако поставки запаздывают: 13 сентября на Украину прибыло только первое судно всего лишь с 62 тыс. тонн угля на борту. Глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук уже сообщил, что запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины недостаточно для старта отопительного сезона. Читайте также: Взорвавшаяся под Николаевым САУ едва не уничтожила электричку (ФОТО)

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В поисках «Бук-М1»: Журналист из США обнаружил позиции ВСУ в Зарощенском во время крушения «Боинга» MH17 (ВИДЕО, КАРТА)

Американский журналист Патрик Ланкастер предпринял очередной шаг в своем собственном расследовании крушения Boeing МН17 на Донбассе. На днях он впервые посетил поселок Зарощенское. Там он поговорил с местными жителями, которые рассказали ему, что в июле 2014 года это поселение находилось под контролем украинской армии. Ланкастер проехал в направлении, указанном жителями Зарощенского, и обнаружил овраг, в котором размещалось вооружение и военная техника. Искусственный характер насыпей вокруг оврага свидетельствует о том, что это место являлось оборудованной боевой позицией, защищенной от огня противника. В подтверждение этой версии американец продемонстрировал гильзы, найденные в овраге, осыпавшуюся траншею и снимки с воздуха. Таким образом, Патрик Ланкастер пришел к выводу, что 17 июля 2014 года подразделения ВСУ действительно располагались в районе поселка Зарощенское, что опровергает достоверность карты «АТО», опубликованной Информационно-аналитическим центром СНБО Украины. Ранее сообщалось, что Российский концерн «Алмаз-Антей» провёл собственное расследование крушения «Боинга» MH17. Эксперты оборонной промышленности РФ пришли к выводу, что ракета была выпущена из ЗРК «Бук-М1». Пусковая установка находилась около подконтрольного вооруженным силам Украины населённого пункта Зарощенское. «Алмаз-Антей» назвал и тип ракеты — 9М38М1. Специалисты сообщили, что такие боеприпасы не выпускаются с 1999 года, но они стоят на вооружении ВСУ. Читайте также: Погибшего командира «агрессоров» ВВС США просили не повторять фигуры асов ВКС России (ВИДЕО)

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«Запасаемся попкорном»: Захарченко прокомментировал возможность выборов президента Украины на территории ДНР

Глава ДНР прокомментировал политическую обстановку и досрочные выборы на Украине. Корреспондент: Александр Владимирович, после скандального возвращения на Украину Саакашвили на Украине намечается политический кризис. К Саакашвили примкнули известные политики — Тимошенко, Садовый, Наливайченко, Гриценко и другие, а также некоторые олигархи. Скорее всего, эта группа будет требовать досрочных выборов. Как Вы относитесь к этой истории и как она скажется на жизни Донбасса? А.В. Захарченко: Никак не отношусь. Это внутренние дела другого государства. При этом, мы понимаем, что и власть на бывшей Украине, и новая оппозиция придерживаются одинаковых взглядов. И для тех, и для других национальными героями являются нацистские преступники Бандера и Шухевич. И те, и другие опираются на радикальных националистов. И те, и другие причастны к развязыванию войны против нас, то есть и те, и другие на будущем военном трибунале будут либо обвиняемыми, либо свидетелями. И, кстати, те и другие выступают за продолжение войны и уничтожение тех жителей Донбасса, которые сделали выбор в пользу независимости. Так что, повторю, никак не отношусь. Запасаемся попкорном. Но одно замечание хочу сделать. Новая оппозиция в Киеве настаивает на досрочных выборах президента и Верховной Рады. Так вот, хочу сказать, что, если эти выборы состоятся, мы не допустим повторения того политического мошенничества, которое устроил Киев на прошлых выборах в 2014 году. На этот раз мы не позволим сделать вид, что на нашей территории проходят выборы президента бывшей Украины и Верховной Рады. В 2014 году украинских выборов на нашей территории тоже не было, но Киев нагло заявлял, что проводит выборы на всей территории бывшей Украины. Именно поэтому мы считаем те выборы незаконными и власть на Украине — нелегитимной. В этот раз — не пройдёт. Мы всему миру докажем, что украинских выборов на нашей территории не будет. Так что Киеву придётся выбирать. Либо признать, что выборы проходят на части той территории, которую они считают своей, и, соответственно, признать свою власть ограниченно легитимной. Либо признать ДНР и ЛНР, и тогда уже проводить выборы на «всей территории», но только своего государства — без нас. Читайте также: МОЛНИЯ: В Луганске прогремел мощный взрыв (+ФОТО)

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Зонтики, чай, хорошее настроение: «глашатай Майдана» Мустафа объявил всеукраинскую мобилизацию

Известный украинский журналист, человек, с призывов которого начался майдан, а ныне – депутат Верховной Рады Мустафа Найем на своей страничке в социальной сети призвал ко «всеукраинской мобилизации» со сбором на все том же майдане. По его словам, «20 сентября, в 14:15 на Майдане Независимости (возле Монумента Независимости) будет объявлено о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку большой политической реформы — изменения избирательных правил, ограничения депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда». По словам Найема, сама акция состоится 17 октября в Киеве и всех областных центрах Украины. Интересно, что именно на эту дату анонсировал свой «майдан» Михаил Саакашвили, о чем ранее уже сообщала «Русская Весна». Читайте также: Саакашвили собирает Майдан в Киеве на 17 октября

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Враг Венедиктов

Никогда не слушай человека, кто уже раз напророчил худое.



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