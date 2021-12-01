За девять месяцев с.г. «Газпром» рекордно нарастил выручку с продаж газа в Европу и заработал такую прибыль, которой никогда не было в истории холдинга. «Сказалось влияние ситуации на экспортных рынках, при этом c учетом их текущей динамики мы ожидаем еще более впечатляющих итогов в четвертом квартале», — подчеркнул заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов

Благоприятная конъюнктура сложилась для «Газпрома» из-за задержки запуска «Северного потока — 2» почти на два года: именно она стала одним из главных факторов, который поддерживает высокие цены на газ в Европе — плюс-минус 1 000 долл. за тысячу куб. м (в 2 — 3 раза выше прежней). В результате при поставках в 175,7 млрд куб. общая разница в стоимости составила 20,2 млрд долл., что почти вдвое превышает стоимость «Северного потока — 2» — 11 млрд долл.

В общем, спасибо американцам и их союзникам за санкции, которые способствуют получению «Газпромом» сверхприбылей. Похоже, они сейчас оказались в положении той унтер-офицерской вдовы, «которая сама себя высекла».

Надо также подчеркнуть, что газовый кризис ЕС в 2021 г. не является плодом деятельности российской компании. «Газпром», без сомнения, влияет на ситуацию, как и рыночная конъюнктура влияет на его положение на рынке. Однако в данной ситуации вышло так, что именно с задержкой достройки «Северного потока — 2» из-за санкций Вашингтона, случился газовый кризис и чрезвычайно выросли спотовые цены на газ (СПГ), и тоже по «милости» США. Американцы, пообещав европейцам полное газовое счастье, повезли свой СПГ в Азию, где цены стали значительно выше европейских.

Если бы газопровод был уже запущен, то не произошло бы и дефицита сырья, а, при попытке трейдеров его создать, наполненный топливом газопровод тут же компенсировал бы недостачу на рынке в соответствии с балансом спроса и тем самым снижал бы стоимость.

«Газпром», напомним, поставляет газ в Европу по долгосрочным контрактам. И по ценам как с привязкой к стоимости нефти, так и к спотовым котировкам. Поэтому расходы клиентов компании на газ ниже, чем при биржевых покупках, где цены определяется формулой «спрос – предложение». «Но заплатили они эти деньги в основном рыночным спекулянтам и трейдерам, так как „Газпром“ продает почти весь газ по долгосрочным контрактам и по гораздо более умеренным ценам», — отмечает замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач. Практически Европа заплатила за задержку проекта, вернее — за свою русофобию.

Сегодня неопределенность с дальнейшей судьбой «СП — 2» вкупе с другими факторами продолжает поддерживать космические цены на газ в ЕС. Тем не менее сертификация (проверка на соответствие требованиям ЕС) этого газопровода заморожена решением Федерального сетевого агентства Германии (BNA) до тех пор, пока Nord Stream 2 AG должным образом не оформит в Германии новую компанию-оператора. Правда, после подачи пакета документов BNA пообещало возобновить процесс сертификации и принять решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии. Резолюция ЕК не носит обязательного характера, но она может продлить срок сертификации еще на два месяца — до 8 мая 2022 г. Официально и «Северный поток — 2» не может быть запущен раньше этого срока, хотя уже обе его ветки заполнены газом. Осталось только открыть «вентиль», и газ потечет в Европу. Увы, потечет не скоро …

И европейцы занервничали: зима, однако, холод и прочие неприятности из-за нехватки газа, которые они уже ощутили на себе. Стали искать варианты немедленного запуска «СП — 2».

При определенных обстоятельствах поставки по российскому газопроводу «Северный поток — 2» в Европу могут начаться до завершения сертификации. О таком, можно сказать, волюнтаристском сценарии пишет германское издание Handelsblatt. Но в этом случае, по подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), оператору проекта придется заплатить штраф «не более одного миллиона евро». На фоне затрат на строительство газопровода стоимостью не менее 10 млрд долл. штраф «выглядит приемлемым». Но для кого «приемлемым» и кто должен будет заплатить за этот европейский «банкет»?

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков счел запуск «Северного потока – 2» в обход сертификации авантюрой, на которую «Газпром» не пойдет. «Штраф придется платить российской компании, а не немцам. “Газпрому” незачем запускать «Северный поток — 2» раньше времени. Ускоренный ввод нужен потребителю газа, то есть европейцам, а не “Газпрому”», — уверен эксперт.

Более того, «Газпрому» нужно, чтобы газопровод запустился на полную мощность без зацепок, чтобы в будущем никто не смог оспорить этот процесс. Также нужно, чтобы трубопровод был выведен из-под действия Третьего энергопакета ЕС, а компания Nord Stream 2 AG была признана его оператором. Энергопакет требует, чтобы один поставщик не загружал больше 50% мощности трубы, но «Газпром» пытается добиться исключения из этого правила.

«Для “Газпрома” не важно, будет ли запущен газопровод в январе или мае — июне. Да, компания могла бы поставлять уже сейчас дополнительные объемы газа по новой трубе на спотовый рынок. Это выгоднее, чем поставки через Украину, потому что за прокачку сверхконтрактных объемов взымается повышенный коэффициент к ставке транзита. Кроме того, “Северный поток — 2” короче на 1900 километров, и он принадлежит самому “Газпрому”, который будет платить за прокачку своей же дочерней компании», — пояснил Юшков.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин называет сценарий газеты Handelsblatt абсолютно нереальным, потому что другие страны, в том числе Польша, могут подать на «Газпром» в суд и «с большой вероятностью выиграют». По его прогнозу, процедура сертификации «пройдет за пределами отопительного сезона». «“Газпром” заинтересован зарабатывать на поставках газа, поэтому ни одна разумная компания не станет осуществлять поставки под угрозами штрафов. В этом нет экономической логики – когда газ пойдет по “Северному потоку — 2”, цены на него в Европе резко снизятся. Если европейские потребители заинтересованы в этом газе уже сейчас, то пускай сертифицируют газопровод раньше регламентных сроков. Мяч на стороне европейцев. “Газпром” не станет стрелять себе в ногу», — считает Пикин.

В сложившихся условиях немцы, остальные европейцы и украинцы предлагают «Газпрому» увеличить транзит газа через Украину. Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен лично поддержала предложение Киева о дополнительном транзите через украинскую газотранспортную систему 55 млрд куб. м российского газа, назвав его очень хорошей идеей.

При этом Фельдхузен заверила украинских коллег, что ФРГ моментально отреагирует, если РФ начнет использовать газ и «СП — 2» в качестве политического оружия. Между прочим, цифра, которую озвучила Фельдхузен, является практически калькой проектных мощностей «Северного потока — 2»: именно столько сырья в год должен поставлять новый газопровод. Но украинцы и их германские спонсоры занимаются пустопорожними разговорами. «Газпрому» такое сотрудничество не интересно, у компании нет никакого желания связываться с украинской стороной. За долгие годы вынужденного партнерства, поскольку в Европу вела всего одна газовая труба и та через Украину, «Нафтогаз» показал себя крайне ненадежным транзитером.

Юшков считает, что предложения Украины «делаются для сторонних наблюдателей». «Для европейцев и американцев. Типа: “Посмотрите, Россия агрессивно к нам настроена. Они даже сейчас не собираются с нами идти на переговоры. А значит надо убрать возможность для России отказаться от транзита, то есть заблокировать “Северный поток — 2»”. Я сомневаюсь, что долгосрочный договор “Газпрома” на транзит газа через Украину сохранится после 2024 года. Скорее всего, он постарается избежать долгосрочного договора и будет настаивать на краткосрочных соглашениях. То есть зимой “Газпром” будет качать, а летом нет», – заключил он.

РФ уже во второй половине 2021 г. сократила транзит через украинскую ГТС до контрактных минимумов (40 млрд куб. м газа в год) и на 70–80% через польский маршрут. Основные объемы российского газа идут сегодня через «Северный поток — 1» и «Турецкий поток», причем «Газпром» выполняет все обязательства перед европейскими контрагентами. Практически «Северный поток – 2» станет альтернативой украинской ГТС. Покупатели российского газа смогут выбирать, как им лучше получать топливо — через сверхсовременный газопровод или через устаревшую магистраль с неадекватным оператором. «Задержка запуска “Северного потока — 2” теперь является проблемой не “Газпрома”, а европейских потребителей. Из-за этого в ФРГ начали говорить о специальных условиях по прокачке газа через Украину», — констатирует Юшков.

Однако «Газпром» не испытывает проблем с поставками газа в Европу и не собирается бронировать на Украине (и в Польше) дополнительные транзитные объемы, поэтому украино-германское предложение не найдет отклика в России. При этом Украина будет терять более миллиарда долларов в год после открытия газопровода «Северный поток — 2» до истечения транзитного договора с Россией в 2024 г. говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ). Авторы документа подсчитали, что за последние пять лет Киев в среднем получал примерно 2,5 млрд долл. в год в обмен на прокачку российского газа. По прогнозу экспертов, в этом году транзитные доходы страны упадут примерно на 40%. «После ввода “Северного потока — 2″ в эксплуатацию объем газа, проходящего через украинскую территорию, может снизиться еще больше. Предположительно, доходы Украины от транзита составят около 1,2 миллиарда долларов в год», — указано в отчете. В МВФ считают, что завершение строительства газопровода может сделать энергетическую безопасность Украины «еще более уязвимой».

Но если вы вдруг подумали, что МВФ так страшно переживает за Украину, то ошибаетесь. Начиная с этого года и далее в течение 10 лет Киев должен ежегодно отдавать МВФ за кредиты почти такую же сумму денег, что он зарабатывает на транзите российского газа.

И здесь, оказывается, богатый Запад хочет въехать в финансовый рай за счет России! А во главе украинских «благотворителей» стоят, конечно, США, которые никогда не прочь «повеселиться» за чужой счет.

В распространенном во вторник заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) говорится: «По полученным данным, в западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причем тональность такого диалога становится все более жесткой». Эмиссары Вашингтона и Лондона на встрече с представителями дипмиссий ЕС на Украине в середине ноября пытались посеять панику, «продолжая манипулировать ложными сведениями о приближающемся полномасштабном вторжении России на Украину и последующей российской оккупацией украинской территории». В СВР отметили, что Вашингтон и Лондон настойчиво требуют от стран Евросоюза проявить солидарный подход по Украине, что в их интерпретации является «единственным способом спасти русофобский киевский режим».

И далее: «На встрече в Киеве в адрес государств ЕС был озвучен настоятельный призыв оказать помощь украинской стороне в обеспечении энергией из альтернативных источников. Вашингтон и Лондон попытались возложить на Евросоюз затратные обязанности по сохранению жизнеспособности экономики Украины в условиях беспрецедентной коррупции в этой стране, ветшания ее энергетической инфраструктуры и роста цен на энергоносители. Как утверждалось, именно страны ЕС ответственны за то, чтобы предстоящей суровой зимой Украина не утратила окончательно экономическую устойчивость».

Сегодня очевидно, что в Москве готовы подождать, пока не закончится бюрократический процесс в ФРГ и ЕС, связанный с запуском «Северного потока — 2».

Фактически труба по дну Балтийского моря, которую взяли в заложники западные чиновники, стала для них неподъемной ношей, изменивший энергетический рынок не только ЕС, но и всего мира навсегда. Слишком много усилий по препятствованию проекту, слишком много трений между «партнерами» по трансатлантическим отношениям из-за него, слишком много рисков по отчаянному уходу от «зависимости» от российского газа и нового трубопровода.

Это подорвало стабильность глобального рынка, отчего цены на сырье более не вернутся к прежним показателям. А, значит, Россия сможет и далее получать сверхдоходы, сравнимые с теми, которые бы она получала при старых ценах и поставляющем дополнительные объемы «СП — 2».

Теперь этого можно добиться и без введения его в эксплуатацию, как в режиме полного заполнения, так и частичного транзита (согласно Третьему энергопакету ЕС). Кстати, сверхдоходы от продажи газа на Европейском рынке наполняют нашу финансовую «подушку безопасности» — Фонд национального благосостояния, а далее направляются на здравоохранение, образование, социальные нужды и т.д. В общем — на наше с вами благо. Так что нам нечего переживать из-за задержки с запуском «Северного потока — 2».