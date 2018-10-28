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Одиннадцать точных наблюдений Станислава Лема

08:12. 28 октября 2018 Просмотров - 922 7 коммент. Опубликовал:


Станислав Лем— польский философ, футуролог и писатель. Его книги переведены на 41 язык и продано их более 30 миллионов экземпляров. Автор фундаментального философского труда «Сумма технологии», в котором он предсказал создание виртуальной реальности и искусственного интеллекта, был к тому же едким сатириком и блестящим афористом. Вот несколько цитат.



***

Может быть, дураков не становится больше, но они становятся всё активнее.

***

Политик не должен быть слишком умен. Очень умный политик видит, что большая часть стоящих перед ним задач совершенно неразрешима.

***

Что касается современных технологий, то они, безусловно, угрожают человечеству, но проклинать их не следует, ибо без них будет ещё хуже.

***

Цивилизацию создают идиоты, а остальные расхлебывают кашу.

***

Когда я писал, я никогда ни о каких читателях не думал. Не думал я о них, когда вот уже тридцать лет назад писал свои первые романы, впрочем, скверные.

***

Правда не зависит от вашей воли.

***

Массовая культура — обезболивающее средство, анальгетик, а не наркотик.

***

Не существует малого зла. Этику не измеришь арифметикой.

***

Если что-либо, от атома до метеоритов, пригодно к использованию в качестве оружия, то оно будет таким образом использовано.

***

Если ад существует, то он наверняка компьютеризирован.

***

Познание необратимо, и нет возврата в сумрак блаженного неведения.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: цитаты
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