Одиннадцать точных наблюдений Станислава Лема

Станислав Лем— польский философ, футуролог и писатель. Его книги переведены на 41 язык и продано их более 30 миллионов экземпляров. Автор фундаментального философского труда «Сумма технологии», в котором он предсказал создание виртуальной реальности и искусственного интеллекта, был к тому же едким сатириком и блестящим афористом. Вот несколько цитат.***Может быть, дураков не становится больше, но они становятся всё активнее.***Политик не должен быть слишком умен. Очень умный политик видит, что большая часть стоящих перед ним задач совершенно неразрешима.***Что касается современных технологий, то они, безусловно, угрожают человечеству, но проклинать их не следует, ибо без них будет ещё хуже.***Цивилизацию создают идиоты, а остальные расхлебывают кашу.***Когда я писал, я никогда ни о каких читателях не думал. Не думал я о них, когда вот уже тридцать лет назад писал свои первые романы, впрочем, скверные.***Правда не зависит от вашей воли.***Массовая культура — обезболивающее средство, анальгетик, а не наркотик.***Не существует малого зла. Этику не измеришь арифметикой.***Если что-либо, от атома до метеоритов, пригодно к использованию в качестве оружия, то оно будет таким образом использовано.***Если ад существует, то он наверняка компьютеризирован.***Познание необратимо, и нет возврата в сумрак блаженного неведения.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com