Одиннадцать точных наблюдений Станислава Лема
08:12. 28 октября 2018 Просмотров - 922 7 коммент. Опубликовал: brahman
Станислав Лем— польский философ, футуролог и писатель. Его книги переведены на 41 язык и продано их более 30 миллионов экземпляров. Автор фундаментального философского труда «Сумма технологии», в котором он предсказал создание виртуальной реальности и искусственного интеллекта, был к тому же едким сатириком и блестящим афористом. Вот несколько цитат.
***
Может быть, дураков не становится больше, но они становятся всё активнее.
***
Политик не должен быть слишком умен. Очень умный политик видит, что большая часть стоящих перед ним задач совершенно неразрешима.
***
Что касается современных технологий, то они, безусловно, угрожают человечеству, но проклинать их не следует, ибо без них будет ещё хуже.
***
Цивилизацию создают идиоты, а остальные расхлебывают кашу.
***
Когда я писал, я никогда ни о каких читателях не думал. Не думал я о них, когда вот уже тридцать лет назад писал свои первые романы, впрочем, скверные.
***
Правда не зависит от вашей воли.
***
Массовая культура — обезболивающее средство, анальгетик, а не наркотик.
***
Не существует малого зла. Этику не измеришь арифметикой.
***
Если что-либо, от атома до метеоритов, пригодно к использованию в качестве оружия, то оно будет таким образом использовано.
***
Если ад существует, то он наверняка компьютеризирован.
***
Познание необратимо, и нет возврата в сумрак блаженного неведения.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
Так себе афоризмы.
loading...
“Может быть, дураков не становится больше, но они становятся всё активнее.” Каково? ))))))
loading...
Хороший ответ.
loading...
В половом смысле, хэхэ…
loading...
“Познание необратимо, и нет возврата в сумрак блаженного неведения.” – пересекается с Христовым “блаженны нищие духом”.
loading...
Фантастика у него лучше, чем афоризмы.
loading...
Дураков не становится больше только потому, что их место занимают дебилы))..