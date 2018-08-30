Операция “Тайфун”
13:00. 30 августа 2018 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Военный историк Алексей Исаев рассказывает про операцию "Тайфун", указывая причины первоначальных успехов немцев, которые позволили немецким танковым группам выкатиться на ближние подступы к Москве и причины провала операции "Тайфун", которые вылились в последующее победное контрнаступление Красной Армии.
И еще во время поездки забыл выложить.
МО РФ к юбилею победы в Курской битве выложило очередной пакет рассекреченных документов посвященных этому знаменательному событию.
Посмотреть все опубликованные документы можно на профильном сайте http://kursk-75.mil.ru/
Источник: colonelcassad.livejournal.com