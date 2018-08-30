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Операция “Тайфун”

13:00. 30 августа 2018 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:


Военный историк Алексей Исаев рассказывает про операцию "Тайфун", указывая причины первоначальных успехов немцев, которые позволили немецким танковым группам выкатиться на ближние подступы к Москве и причины провала операции "Тайфун", которые вылились в последующее победное контрнаступление Красной Армии.



И еще во время поездки забыл выложить.



МО РФ к юбилею победы в Курской битве выложило очередной пакет рассекреченных документов посвященных этому знаменательному событию.





Посмотреть все опубликованные документы можно на профильном сайте http://kursk-75.mil.ru/

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1941, 1943, архивы, битва за москву, великая отечественная война, вермахт, Видео, документы, исаев, история, красная армия, курская битва, мо рф
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