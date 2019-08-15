От тайфуна «Лекима» в Китае пострадали около 9 млн человек

Тайфун «Лекима» в Китае затронул жизни около 9 млн человек в 9-ти провинциях и городах центрального подчинения, сообщает агентство «Синьхуа».

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Во власти стихии оказались Чжэцзян, Шанхай, Цзянсу, Шаньдун, Аньхой, Фуцзянь, Хэбэй, Ляонин и Цзилинь.

По данным Министерства КНР по управлению чрезвычайными ситуациями, в безопасные районы были эвакуированы 1,713 млн жителей, в эвакуационных центрах по-прежнему остаются 325 тыс. человек, 1,388 млн жителей уже вернулись в свои дома.

Тайфун оставил после себя серьезный ущерб: обрушились 5,3 тыс. строений, еще 42 тыс. зданий повреждены, пострадали сельскохозяйственные угодья на площади 531 тыс. га. Спасатели провели 6177 спасательных операций, оказав помощь 8843 жителям, оказавшимся в опасной ситуации.

Местных жителей призывают быть бдительными, поскольку сильные дожди могут стать причиной схода оползней, селей, а также горных паводков, прорыва плотин и наводнений.

Как сообщает Channel News Asia, число жертв тайфуна «Лекима» во вторник, 13 августа, увеличилось до 49, еще 21 человек числится пропавшим без вести после того, как чудовищная буря привела к хаосу на восточном побережье Китая, нанеся огромный урон сильными штормами и проливными дождями.

Государственный телеканал CCTV показывает кадры затопленных полей и улиц, затонувших автомобилей, разбросанных обломков и деревьев в результате буйства стихии.

«Лекима» с ветрами почти 190 км/ч обрушился на сушу в субботу в провинции Чжэцзян, которая понесла основной ущерб.

По данным властей, стихийное бедствие привело к экономическим потерям не менее 26 млрд юаней (3,7 млрд долларов США).

Источник: http://nashaplaneta.su/news/ot_tajfuna_lekima_v_kitae_postradali_okolo_9_mln_chelovek/2019-08-14-74056