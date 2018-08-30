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Н.И. Касперская определила действия чубайсатых либералов как идиотские

06:57. 30 августа 2018 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал:

По-настоящему знаковая дискуссия Чубайса и Натальи Ивановны Касперской – супруги и профессионала в той же области что и ее муж, состоялась в 2018 году прямо на «полях» Питерского цифрового форума.

Как всегда – десант российских либералов, при первых словах обоснованной критики в адрес Америки мгновенно грудью бросился на амбразуру.

И разумеется, в первых рядах США защищал именно Чубайс.

Тем не менее, оппонентом «истинного демократа» выступили не привычные для него теоретики, а самые что ни на есть заслуженные практики цифровых технологий, безопасности и защиты – чета Касперских.

В итоге в прямом эфире состоялась чрезвычайно любопытная дискуссия, звездой которых стала речь Натальи Ивановны – речь, заслуживающая самых высоких оценок:




Ключевые тезисы в пересказе:

«Ну что ж, друзья… Откровенно говоря – я планировала начинать свою речь с рассказа о том, что России предстоит особенный путь в цифровую эпоху, и пусть даже у меня эта фраза об «особенном пути» носит не совсем положительный характер, именно такой путь нам и необходим.

Во всяком случае, если мы не хотим вечно быть догоняющими.

Однако, прежде чем прояснить свою мысль я не могу не отреагировать на слова предыдущих ораторов. Особенно, на запредельное восхваление так называемый «прорывных» технологий Илона Маска и частных корпораций из США».
«Скажите честно, наверное, легко расписывать чужие достижения – черпая их, из их же собственной рекламы? Вероятно – очень просто. А вот разобраться в вопросе, никому из ранее здесь выступивших явно не довелось…

Во-первых, товарищи, по поводу цифрового автомобиля «Tesla». Это – не «прорыв», а чистейший пиар-феномен. Только обыватель может приписывать ярлык «прорыва» такому труду.

Человек разбирающийся в вопросе, услышав это, просто схватится за голову! Он спросит – как можно называть чем-то "гениальным и прорывным" автомобиль, если в нем нет ни одного патента который был бы связан с новизной в области цифрового развития?

Я еще раз подчеркиваю – все патенты Теслы связаны исключительно с дизайном! Все! С дизайном!

Вы меня хорошо услышали? Это технологии 70-х, 80-х годов, использовавшиеся еще в советских троллейбусах, но обернутые в красивую обертку из корпуса супперкара.

Тесла – это очень характерный пример того, как в современном мире работают американские частные корпорации, и что можно назвать медийным пузырем – или феноменом рекламных проектов.

Я просто хочу, чтобы вы все поняли: то, о чем мы говорим – не имеет вообще никакого отношения к прорыву. Никакого отношения к будущему, к цифровой экономике.

И когда господин Чубайс и прочие выходят на сцену и говорят – вот оно будущее, и мы должны это повторить, я слушаю и не понимаю, где они нашли это в проектах Илона Маска?

Ну возьмите электрокары, которые ездили в конце прошлого века по цехам советских заводов, нацепите на них корпус от Бэнтли, и что? Это тоже будет прорывом в будущее? Это будем с вами повторять?Нет, друзья – Телса, как и SpaceX – это на сто процентов медийные феномены.

Да, Илон Маск – абсолютно гениальный маркетолог, он умеет превращать в конфетку все за что берется. А если точнее – то оборачивать в прекрасную конфетку технологии из старья.

Ему помогают создать этот образ – для определенных целей это нужно государству США. Ему передаются технологии NASA прошлого века, кое-какие наработки из других сфер, его финансирует правительство, а миру преподносит как «частника», ну и так далее.

Плюс ко всему, под этим пузырем пиара, всё буквально поражает своей хрупкостью – на фоне «успеха», сплошные убытки, вместо сборки роботами – Теслу собирают вручную, само производство до сих пор не налажено.

А все средства идут не на технологии, а на создание имиджа инновационной разработки. Нет, я согласна – как пиарщик Маск молодец, но вы же здесь нам рассказываете про "технологические прорывы". И да, не надо мне говорить про капитализации его компаний.

Мол как же так – если она столько стоит, значит это успех. Капитализация – это фарс, товарищи и вы это знаете. Просто вера спекулянтов в то, что, купив акции они потом получат прибыль.

Это пузыри – которые постоянно взрываются. Дженерал Моторс – крупнейшая автомобильная компания в США по капитализации уступает Тесле, которая выпускает минимум автомобилей. Где здесь вообще параллели с реальностью?

Их нет. Отсюда я делаю вывод – те, кто обличен полномочиями, я имею в виду из тех людей, кто ранее здесь выступал, просто повторяют друг за другом доводы о движении в цифровизацию.

И я согласна – это правильный путь. Но эти люди явно не понимают, куда именно в нем нужно осуществлять движение. Просто повторяют штампы. Я даже записала один из них, например: «традиционный путь развития – это путь в никуда, двигаться необходимо только по пути цифровизации».

Но послушайте, друзья, судя по вашим же словам вы вообще не понимаете, где этот самый «путь цифровизации».

Из того что я услышала, выходит, что этот путь – банальное копирование. Причем копирование старья. Тесла и прочие американские частные компании – это лишь реклама, за ними не стоят прорывы науки и техники, а нам нужны именно они.

Что вы собираетесь там найти?Я вот тут слышала, что Сбербанк якобы добился в области небанковского обслуживания прорыва. Да, он удобный, в нем есть хорошие онлайн службы, но не более того. Тоже ведь есть и у других банков. Но мне сказали с этой сцены – что это прорыв. (Греф пытается перебить Касперскую)

Нет, вы мне лучше скажите, что за офигительную штуку сделал Сбербанк, которая прямо-таки перевернул весь мир, что вы называете это «цифровым прорывом»?

Или это как у Маска? Сделали онлайн-портал, и все – уже прорыв века!Нет, друзья. Это простая цифровизация, но никак не прорыв. И в этом опасность.

У России должен быть свой путь в этом развитии. Основанный на массе наших фундаментальных открытий. У нас их полно. Есть школа, есть наработки, есть патенты. Нужна только реализация.

Нет, если вы видите что-то хорошее на Западе – конечно копируйте. Но что-то стоящее.

А вот это ваша медийная накрутка: бежать, бежать, бежать, хватать мешки, быстрее цифровизироваться, повторять, повторять – она к сожалению, замутняет смысл. Приводит к идиотскому копированию, а копированием никого не догнать.

Вон Китай, копировал – копировал, достиг определенного уровня, а теперь когда пошло давление на него стало ясно – что все технологии в Европе и США. И что они теперь будут делать если они их перекроют, что КНР будет в этом случае копировать?

И у кого? Китай только начал развивать свою фундаментальную науку чтобы этого избежать, а у нас она уже есть. Причем по всем фронтам. От наработок в Космосе, до IT-индустрии.

Ну так используйте этот потенциал, зачем вы копируете все подряд и ставите себя в позицию догоняющего.

Давайте делать цифровизацию сами, у нас для этого все есть. И кстати, давно доказано что любая современная технология имеет удаленное управление. И только мне пожалуйста не рассказывайте, что это не так.

Я подчеркиваю – любая технология Запада ИМЕЕТ удаленное управление.

Это значит, что если мы садимся на какой-нибудь фейсбук, или сажаем государственное управление на какую нить иностранную систему, то нам в один момент могут выключить абсолютно все.

Поэтому китайцы, даже идя по пути копирования сделали собственные копии всего чего можно, но разместили их у себя. Обязали все компании использовать отечественное ПО, а не импортное.

И это абсолютно правильно, не так хорошо, как использовать полностью свое, но лучше, чем использовать чужое.

На нас со всех сторон идет мощнейшая информационная атака, агрессия, когда любые негативные события происходящие в мире взваливают на Россию.

Это означает, что мир готовят к тому, что именно Россия должна нести за всё ключевую ответственность. О каком партнерстве, глобализации и закупке технологий, о каком «прозрачном» мире вы тогда вообще говорите?

Слушать это было смешно – в ключевых вопросах мы должны быть независимы, и несмотря на то, что цифровизации это верный путь, ни в коем случае не допускать, чтобы она была не суверенной.

Если же цифровизация будет строиться на основе чужих технологий, мы на блюдечке подарим свою страну врагам.(!)

Если раньше нас защищали армия и ядерные ракеты, то после такой цифровизации всю страну можно будет выключить одним щелчком.Еще раз повторю – у нас для суверенного развития в этой области, есть все необходимое. Я рада что мы идем по этому пути.

Есть воля верховного руководства России, есть правильные решения – перенос Дата-центров в нашу страну, разработка собственного ПО и так далее, главное, чтобы и далее мы придерживались этой линии и не скатывались к советам тех, кто пытается здесь всучить нам пиар-проекты, по типу Илона Маска…»



Руслан Хубиев [RoSsi BaRBeRa]


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, касперская, либералы, ложь, Россия, США, технологии, цифровая, Чубайс
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