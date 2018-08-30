Н.И. Касперская определила действия чубайсатых либералов как идиотские

По-настоящему знаковая дискуссия Чубайса и Натальи Ивановны Касперской – супруги и профессионала в той же области что и ее муж, состоялась в 2018 году прямо на «полях» Питерского цифрового форума.



Как всегда – десант российских либералов, при первых словах обоснованной критики в адрес Америки мгновенно грудью бросился на амбразуру.



И разумеется, в первых рядах США защищал именно Чубайс.



Тем не менее, оппонентом «истинного демократа» выступили не привычные для него теоретики, а самые что ни на есть заслуженные практики цифровых технологий, безопасности и защиты – чета Касперских.

В итоге в прямом эфире состоялась чрезвычайно любопытная дискуссия, звездой которых стала речь Натальи Ивановны – речь, заслуживающая самых высоких оценок:

Ключевые тезисы в пересказе :

«Ну что ж, друзья… Откровенно говоря – я планировала начинать свою речь с рассказа о том, что России предстоит особенный путь в цифровую эпоху, и пусть даже у меня эта фраза об «особенном пути» носит не совсем положительный характер, именно такой путь нам и необходим.



Во всяком случае, если мы не хотим вечно быть догоняющими.



Однако, прежде чем прояснить свою мысль я не могу не отреагировать на слова предыдущих ораторов. Особенно, на запредельное восхваление так называемый «прорывных» технологий Илона Маска и частных корпораций из США».

«Скажите честно, наверное, легко расписывать чужие достижения – черпая их, из их же собственной рекламы? Вероятно – очень просто. А вот разобраться в вопросе, никому из ранее здесь выступивших явно не довелось…



Во-первых, товарищи, по поводу цифрового автомобиля «Tesla». Это – не «прорыв», а чистейший пиар-феномен. Только обыватель может приписывать ярлык «прорыва» такому труду.



Человек разбирающийся в вопросе, услышав это, просто схватится за голову! Он спросит – как можно называть чем-то "гениальным и прорывным" автомобиль, если в нем нет ни одного патента который был бы связан с новизной в области цифрового развития?



Я еще раз подчеркиваю – все патенты Теслы связаны исключительно с дизайном! Все! С дизайном!



Вы меня хорошо услышали? Это технологии 70-х, 80-х годов, использовавшиеся еще в советских троллейбусах, но обернутые в красивую обертку из корпуса супперкара.



Тесла – это очень характерный пример того, как в современном мире работают американские частные корпорации, и что можно назвать медийным пузырем – или феноменом рекламных проектов.



Я просто хочу, чтобы вы все поняли: то, о чем мы говорим – не имеет вообще никакого отношения к прорыву. Никакого отношения к будущему, к цифровой экономике.



И когда господин Чубайс и прочие выходят на сцену и говорят – вот оно будущее, и мы должны это повторить, я слушаю и не понимаю, где они нашли это в проектах Илона Маска?



Ну возьмите электрокары, которые ездили в конце прошлого века по цехам советских заводов, нацепите на них корпус от Бэнтли, и что? Это тоже будет прорывом в будущее? Это будем с вами повторять?Нет, друзья – Телса, как и SpaceX – это на сто процентов медийные феномены.



Да, Илон Маск – абсолютно гениальный маркетолог, он умеет превращать в конфетку все за что берется. А если точнее – то оборачивать в прекрасную конфетку технологии из старья.



Ему помогают создать этот образ – для определенных целей это нужно государству США. Ему передаются технологии NASA прошлого века, кое-какие наработки из других сфер, его финансирует правительство, а миру преподносит как «частника», ну и так далее.



Плюс ко всему, под этим пузырем пиара, всё буквально поражает своей хрупкостью – на фоне «успеха», сплошные убытки, вместо сборки роботами – Теслу собирают вручную, само производство до сих пор не налажено.



А все средства идут не на технологии, а на создание имиджа инновационной разработки. Нет, я согласна – как пиарщик Маск молодец, но вы же здесь нам рассказываете про "технологические прорывы". И да, не надо мне говорить про капитализации его компаний.



Мол как же так – если она столько стоит, значит это успех. Капитализация – это фарс, товарищи и вы это знаете. Просто вера спекулянтов в то, что, купив акции они потом получат прибыль.



Это пузыри – которые постоянно взрываются. Дженерал Моторс – крупнейшая автомобильная компания в США по капитализации уступает Тесле, которая выпускает минимум автомобилей. Где здесь вообще параллели с реальностью?



Их нет. Отсюда я делаю вывод – те, кто обличен полномочиями, я имею в виду из тех людей, кто ранее здесь выступал, просто повторяют друг за другом доводы о движении в цифровизацию.



И я согласна – это правильный путь. Но эти люди явно не понимают, куда именно в нем нужно осуществлять движение. Просто повторяют штампы. Я даже записала один из них, например: «традиционный путь развития – это путь в никуда, двигаться необходимо только по пути цифровизации».



Но послушайте, друзья, судя по вашим же словам вы вообще не понимаете, где этот самый «путь цифровизации».



Из того что я услышала, выходит, что этот путь – банальное копирование. Причем копирование старья. Тесла и прочие американские частные компании – это лишь реклама, за ними не стоят прорывы науки и техники, а нам нужны именно они.



Что вы собираетесь там найти?Я вот тут слышала, что Сбербанк якобы добился в области небанковского обслуживания прорыва. Да, он удобный, в нем есть хорошие онлайн службы, но не более того. Тоже ведь есть и у других банков. Но мне сказали с этой сцены – что это прорыв. (Греф пытается перебить Касперскую)



Нет, вы мне лучше скажите, что за офигительную штуку сделал Сбербанк, которая прямо-таки перевернул весь мир, что вы называете это «цифровым прорывом»?



Или это как у Маска? Сделали онлайн-портал, и все – уже прорыв века!Нет, друзья. Это простая цифровизация, но никак не прорыв. И в этом опасность.



У России должен быть свой путь в этом развитии. Основанный на массе наших фундаментальных открытий. У нас их полно. Есть школа, есть наработки, есть патенты. Нужна только реализация.



Нет, если вы видите что-то хорошее на Западе – конечно копируйте. Но что-то стоящее.



А вот это ваша медийная накрутка: бежать, бежать, бежать, хватать мешки, быстрее цифровизироваться, повторять, повторять – она к сожалению, замутняет смысл. Приводит к идиотскому копированию, а копированием никого не догнать.



Вон Китай, копировал – копировал, достиг определенного уровня, а теперь когда пошло давление на него стало ясно – что все технологии в Европе и США. И что они теперь будут делать если они их перекроют, что КНР будет в этом случае копировать?



И у кого? Китай только начал развивать свою фундаментальную науку чтобы этого избежать, а у нас она уже есть . Причем по всем фронтам. От наработок в Космосе, до IT-индустрии.



Ну так используйте этот потенциал , зачем вы копируете все подряд и ставите себя в позицию догоняющего.



Давайте делать цифровизацию сами, у нас для этого все есть. И кстати, давно доказано что любая современная технология имеет удаленное управление . И только мне пожалуйста не рассказывайте, что это не так.



Я подчеркиваю – любая технология Запада ИМЕЕТ удаленное управление .



Это значит, что если мы садимся на какой-нибудь фейсбук, или сажаем государственное управление на какую нить иностранную систему, то нам в один момент могут выключить абсолютно все.



Поэтому китайцы, даже идя по пути копирования сделали собственные копии всего чего можно, но разместили их у себя. Обязали все компании использовать отечественное ПО, а не импортное.



И это абсолютно правильно, не так хорошо, как использовать полностью свое, но лучше, чем использовать чужое.



На нас со всех сторон идет мощнейшая информационная атака, агрессия, когда любые негативные события происходящие в мире взваливают на Россию.



Это означает, что мир готовят к тому, что именно Россия должна нести за всё ключевую ответственность. О каком партнерстве, глобализации и закупке технологий, о каком «прозрачном» мире вы тогда вообще говорите?



Слушать это было смешно – в ключевых вопросах мы должны быть независимы, и несмотря на то, что цифровизации это верный путь, ни в коем случае не допускать, чтобы она была не суверенной.



Если же цифровизация будет строиться на основе чужих технологий, мы на блюдечке подарим свою страну врагам. (!)



Если раньше нас защищали армия и ядерные ракеты, то после такой цифровизации всю страну можно будет выключить одним щелчком. Еще раз повторю – у нас для суверенного развития в этой области, есть все необходимое . Я рада что мы идем по этому пути.



Есть воля верховного руководства России, есть правильные решения – перенос Дата-центров в нашу страну, разработка собственного ПО и так далее, главное, чтобы и далее мы придерживались этой линии и не скатывались к советам тех, кто пытается здесь всучить нам пиар-проекты, по типу Илона Маска…»





Руслан Хубиев [RoSsi BaRBeRa]