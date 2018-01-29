Двойная ложь биткоина. Oб участии американских спецслужб в разработке криптовалют



23 января 2018, 11:22



Двойная ложь биткоина

Экс-гендиректор «Лаборатории Касперского» рассказала об участии американских спецслужб в разработке криптовалют

В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге состоялось открытие учебного центра по информационной безопасности, созданного на базе Университета ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) при поддержке группы компаний InfoWatch.

InfoWatch возглавляет Наталья Касперская — основатель и бывший руководитель «Лаборатории Касперского», которая также руководит направлением «Информационная безопасность» в рамках реализуемой Правительством РФ программой цифровой экономики. Госпожа Касперская считается авторитетом в российской IT-индустрии, а потому ее рассказ о целях и авторах проекта «биткоин» заслуживает пристального внимания.

«Биткоин — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. Она “приватизирована” так же, как интернет, GPS, TOR. Фактически это доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж», — рассказала Касперская в лекции, посвященной цифровому суверенитету России.

По словам Касперской, последние два года представители ее компании регулярно в закрытом режиме встречаются с большим количеством специалистов по криптографии, криптовалютам и цифровым деньгам. Большинство из них — энтузиасты и «евангелисты» блокчейна. Они искренне верят, что с появлением глобальной «независимой» криптовалюты мир изменится до неузнаваемости, естественно — в лучшую сторону. Однако большинство независимых спецов, тесно работающих с биткоином, пришли к совместному выводу что:

– архитектура биткоина была описана в документе White paper американской разведки задолго до появления мифологического разработчика под псевдонимом Сатоши Накамото;

– в текстах и коде «Сатоши Накамото» полно американизмов, так что это типично американский продукт — специалисты легко определяют специфическую для страны манеру программирования, используемые инструменты, способы оформления программы, а также используемые обороты английского языка в описании технологии и комментариях;

– была проведена огромная работа по самой реализации биткоина (проектированию и программированию), в нее вложено много человеко-лет, и занимался этим всем никак не гений-одиночка, а группа высокопрофессиональных криптографов.

«Где вообще, как вы думаете, служат современные криптографы, какие у них места работы? Очевидно, в основном они работают в спецслужбах», — резюмировала Касперская, сопроводив свои выводы иллюстрациями.

Интересно, что более 25% всех биткоинов находятся в руках «основателей», 927 человек владеют 50% всех монет, а 64% биткоинов попросту «спят». Курс биткоина, за которым уже более года пристально следят самые авторитетные финансовые СМИ, является спекулятивным и регулируется хозяевами криптовалютных бирж, которые Касперская напрямую сравнивала с финансовой пирамидой Сергея Мавроди «МММ».

«Речь не только о биткоине. Я думаю, что вся инфраструктура блокчейна и криптовалют разработана американцами. Контроль над криптовалютами может осуществляться через создание суперкорпораций с ключевыми технологиями и в ключевых точках, как это вышло с Интернетом. А также через биржи, через сбор денег на стартапы и т. п. — то, что у США отлично получается в Кремниевой Долине», — считает Касперская.

И здесь на первый план выходит вопрос экономической, государственной безопасности. Всем известно, что Интернет создан Пентагоном (DARPA, Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США), но активно используется по всей планете. При этом Россия и другие страны осознают огромный масштаб рисков — принимаются законы об ограничении плохого контента, защите больших пользовательских данных, блокировке сайтов с наркотиками и детским порно, ведется борьба с вирусами и вредоносными программами.

Создатели цифровых технологий автоматически становятся их монополистами, претендуя на контроль над всем цифровым пространством. С пространством криптовалют та же самая история. Причем риски от их использования так велики, что нивелировать их не представляется возможным. Курс биткоина не может контролироваться государством, транзакции не прозрачны (нельзя установить, кто кому платит), также нет возможности контролировать обращение этих «денег» внутри страны.

«Среди держателей биткоинов огромное количество мошенничеств и потерянных денег — от 50 до 400 миллионов долларов! Причем в некоторых случаях пострадавшие брали обычные кредиты для игры в криптовалюты, а сейчас лишаются домов и работы. Где, в какой банковской или биржевой сфере это возможно без уголовных дел и следствия? А здесь все сходит с рук», — подчеркнула Касперская.

Отметим, что аналогичного мнения придерживается доктор экономических наук, председатель Российского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов. В одном из интервью в середине прошлого года профессор, глубоко погруженный в изучение современного мира финансов, сделал следующий вывод:

«Опуская многие детали, хочу сказать, что биткоин, с моей точки зрения, — это проект американских спецслужб. Расшифровать участника операции с использованием биткоинов не так сложно. Конечно, все эти майнинговые сети отслеживаются. Достаточно напомнить, что в 2013-2014 гг. функционировала крупная площадка в теневом интернете под названием “Шелковый путь” (Silk Road), которая продавала наркотики за биткоины. Сейчас роль американских спецслужб уже отыграна — криптовалюты выведены на мировую орбиту, легализованы в ряде государств и продолжают активно внедряться. Для чего все это сделано: цифровые частные валюты — это инструмент расшатывания традиционных денежных систем».

Есть в истории с биткоинами и еще одна сторона, которую при желании можно считать конспирологической, хотя нынче конспирология тесно связана с повседневной жизнью. С середины 2000-х в годов в России официально действует сатанистская секта «Орден Иллюминатов», имеющая официальный сайт, разветвленную структуру и всегда готовая принимать в свои ряды новых адептов. Орден сформирован якобы «посвященными, тайными жрецами, имевшими отношение к периоду становления наднациональных сообществ около 6 тыс. лет до н.э.». Идеология в целом понятна: трансгуманизм, глобализм, приближение человека к «точке сингулярности», новый «технотронный рай» с человекобогом во главе. Но в официальной истории Ордена среди ключевых дат есть интереснейший пункт, касающийся непосредственно биткоинов:

«Май 2008 — запущен проект BitCoin, базовый этап становления децентрализованной экономики. Инициирована программа Просвещения в области криптографической пиринговой валюты».

Как видим, подтверждаются худшие опасения Касперской и Катасонова — для адептов глобализма и нью-эйджевского объединения всех наций и культур под единое знамя и единую религию биткоин является пробным шаром, своего рода «троянским конем», призванным добить экономические каркасы суверенных государств. Так что в конечном счете за ним могут стоять даже не спецслужбы, а непосредственные «хозяева денег», которые сегодня все больше превращаются в «хозяев идей», пишущих для всего мира доктрины, стратегии, законопроекты, затем внедряющиеся через ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Всемирный банк и т.д.

«Что касается людей, которые кричат, что у нас тут ретрограды, не понимающие нового, что чиновники — идиоты и все омертвляют, что не надо думать о рисках, а надо быстрее бежать в прекрасный новый мир, они напоминают мне поросят Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, которые не верили, что бывают волки, и отказывались строить прочные домики. Мотивация таких “евангелистов” понятна: им нравится новая возможность быстро заработать, стать экспертами, прославиться, “подняться”. В общем, порезвиться, как тем поросятам. Но к какому Наф-Нафу мы побежим, когда появится волк? К более осторожным и умным китайцам? Нет уж. Давайте лучше свой дом укреплять», — подчеркнула Касперская.

Двойная ложь биткоина и вообще любых криптовалют заключена в самом их названии. По большому счету они не являются ни крипто-, ни валютами — потому что ничем не обеспечены и полностью открыты для контроля своих разработчиков. Российские эксперты и чиновники, загоревшиеся в своих министерствах идеей оцифровывания всего и вся, обязаны принимать все эти факты в расчет. Никто не говорит, что наша страна должна превращаться в оплот безумных ретроградов, воюющих с любыми проявлениями технического прогресса. Но, чтобы самим определять будущее, надо четко понимать, кто и в чьих интересах двигает этот самый прогресс — тогда мы никогда не клюнем на красивые приманки в виде тех же самых «цифровых валют» и прочей «цифровой экономики».

Источник: http://communitarian.ru/news/finansy/dvojnaya-lozh-bitkoina_23012018

Источник: slavyanskaya-kultura.ru