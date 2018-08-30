Карточный домик

Кремль столкнулся с настоящими «тисками»: резкое нарастание внутреннего недовольства внутри страны – и с очень опасным для него нарастанием американских экономических санкций. Которые грозят снести экономическую опору российской " элиты " (ей всегда было наплевать на внутренний рынок, ее совокупное ООО «Газнефть» интересовалось только иностранными рынками сбыта и потоком валюты с них). Перспектива запрета на долларовые переводы и операции для Семибанкирщины РФ – удар именно по главной кормушке правящего бомонда.

Виноват в сем Кремль исключительно сам. Выпендриваться и корчить из себя «полюс силы», разжигая Холодную войну-2, он начал с Мюнхенской речи-2007. Но вот позабыл о том, что для противостояния с Западом нужно построить:

- промышленную, диверсифицированную, наукоемкую экономику, не зависящую от колебаний цен на сырье;

- независимую кредитно-финансовую систему;

- дееспособный госаппарат, очищенный от коррупции, казнокрадства и некомпететности;

- здоровое внутреннее устройство, с самоуправлением и полноценной судебной властью.

Ничего этого нет сегодня и в помине. Оттого санкции США уподобились удару снаряда в беззащитный жирный бок Кремля. Оттого само нынешнее «великодержавие» уподобилось попытке плавания в бурном море на банном тазике. Сама неуклюжая потуга выстроить «новое великодержавие» из развала 90-х, лишь покрыв его золотой краской и пришпандорив к нему новопроизведенные ракеты с ядерными боеголовками, просто не могла завершиться иначе.

РФ ломают через колено с помощью экономики, лишь усиливая западными санкциями экономическое дуроломство самой «элиты» РФ. Ракеты здесь не помогут. Мало того, политика ускоренного вооружения на порочном (сырьевом) экономическом базисе есть ускорение истощения РФ. Как и Сирийская авантюра.

Экономикой надо было много лет назад начинать заниматься, работать и строить. А не болтать и не производить терабайты пустой пропаганды. Ну, а теперь поздно. Слишком поздно. Процесс пошел, аки цепная самоподдерживающаяся реакция. Никому не интересны ваши словесные выкрутасы по «делу Скрипалей». Ибо ваша пропаганда за границы РФ не выходит.

Зато вы получили еще одну проблему: на стороне Кремля оказались самые пассивные из низов, которые никогда ничего не предпримут. А вот самые активные части социума РФ оказались в стане озлобленных и раздраженных властью. Нехорошее, надо сказать, явление!

ТУРБОКРИЗИС

Разрушение гнилой «вертикали» и нарастание краха пойдет стремительно. Да, еще вчера все казалось незыблемым и вечным, а завтра – башня заваливается. Закручивание гаек и попытка имитировать массовые репрессии 1937 года – лишь ускорит разрушение. Пришел турбокризис. Когда внешние санкции накладываются на погромные метания самой «элиты» РФ.

«Элита» предпочла бы идти по линии наименьших усилий. Ей-то наплевать на какой-то там патриотизм. Ей главное – сладкую жизнь сохранить и вернуть все в «докрымские» времена. То есть – сменить главу государства на ту фигуру, что поклонится Западу, уйдет из Донбасса, отдаст Крым. Лишений и борьбы «элита» не желает. Нам, дескать, важнее своих собачек в самолетах возить, да во дворцах жить, да власть сохранить…

«Элита» сейчас сильнее всех заинтересована в варианте «Второй Горбачев».

СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА: ОПАСНЕЙШИЙ МОМЕНТ

Просто ничего не менять и отсиживаться, ожидая чуда, уже не получится. Чтобы противостоять санкциям и преодолевать внутренний кризис, нынешнее правительство и головка ЦБ РФ не годятся. Более того, они сами – фактор крушения. Ускорители кризиса.

Надо их менять? Но это – опаснейший момент для Кремля. Не зря он упорно, вопреки всему, сохраняет Медведева в премьерах. Потому что смена правительства будет означать кризис, точку ветвления. Возможных-то вариантов – немного.

Вариант первый. На место Медведева ставится отмороженный системный либерал. Тогда крах экономики и внутренний кризис не просто продолжаются – они идут в разгон. При том, что новый премьер будет давить, требуя замирения с Западом любой ценою.

Вариант второй. Медведева меняют на отмороженного «силовика». Поскольку экономикой они заниматься не умеют и во всем полагаются на сислибов, при таком «сильном премьере» курс продолжают определять все те же монетаристы. Разве что силовая часть в администрации принимается пилить и откатывать с утроенными темпами. Исход – все тот же. Завал экономики, невозможность обеспечить нормальное финансирование силовых структур, вынужденное ползание на коленях перед Западом.

Вариант третий. Премьером со своей командой становится практик, умный капитан реального сектора. Но он (и его команда таких же людей) моментально, пытаясь что-то сделать, вступают в конфликт с отмороженными монетаристами из ЦБ РФ. С Кремлем, не желающим применять протекционизм. С ближайшим окружением президента, привыкшим хорошо «отрезать от пирога».

Такой клинч тоже означает нарастание кризиса в экономике и управлении. И не факт, что Кремль поможет такому правительству устранением «ближнего круга» и сменой руководства Центробанка. Скорее, это «правительство Примакова-2» отправится в отставку – и все вернется к первым двум вариантам.

Тогда перестройка-2 развернется во всю ширь. Неся конец и власти, и РФ.

СУДЬБОНОСНЫЙ ВОПРОС

Потому события в РФ приняли уже необратимый характер. Великие потрясения теперь неизбежны. Никакие послания и прямые линии не остановят развитие «цепной реакции», любые метания неизлечимо больной власти лишь ускорят кризис. Любые попытки отвлечь внимание социума на очередную внешнюю войну – это ускоренный подрыв хилой экономики, налоговое удушение последних живых предприятий, новый вал разящих санкций Запада.

Встает судьбоносный вопрос: сможет ли народ объединиться и выступить единым фронтом против нынешней системы, найдется ли в критический момент в стране реальная, а не липовая Третья сила, и сильный ее вождь? То есть, те, кто сможет предотвратить крах государственности РФ и обеспечить ее лечение? Вывод ее из системного кризиса, переход на рельсы экономики национальной пользы, новой индустриализации, протекционизма.

Прозападные либеральные силы, банкиры и сырьевики, стоящие за вариант «Горбачев-Ельцин-2» свою раскрученную фигуру имеют – Навального. На него работает все, в него деньги вкладывают, он свою сеть по всей РФ смог выстроить.

У представителей отечественной несырьевой индустрии и умного сельского хозяйства аналогичной фигуры нет. Попытка поддерживать нынешний Кремль провалилась: он-то все время наносит удары именно по реальному сектору РФ. Уничтожая как раз тех, кто пытался взывать к монарху.

Другие фигуры? Их не так уж много. Про старые, молью поеденные куклы-марионетки из «системной оппозиции», даже не заикаюсь. Как мертвецы, повиснув на живых, все провалили, мы видели в ходе президентской кампании начала 2018 года.

Нужно выдвигать целую группу политиков для первого ряда - к примеру, Юрий Болдырев, который ничего бесчестного не совершил. Есть Сергей Шаргунов и Дмитрий Потапенко, Виктор Соболев и Владимир Боглаев, команда ПДС НПСР ... - есть и кое кто ещё, чьи фамилии называть пока рано.

Сейчас выборы мэра Москвы идут - посмотрим, как себя Вадим Кумин покажет, пока ведет себя неплохо.

Группа всегда лучше - сейчас время такое наступает, без харизматиков, с коллективным разумом по большей части. Да и с одним лидером проще "решить вопрос", подкараулил с девушкой на мосту, как Немцова, и все, нет больше у либералов достойной фигуры...

А вот в группе и произойдет кристаллизация лидера, в реальной борьбе за умы и сердца сограждан. Может, и кто неожиданный выдвинется. Лампасы пока рано раздавать, не это главное.

Так что думайте. Сани, знаете ли, готовить надо заранее. И помните, что если РФ распадется и лишится ядерно-ракетных сил, то на обломках останется лишь добыча сырья. А всякая более или менее сложная индустрия погибнет…