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Революция или спецоперация

11:39. 29 августа 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

В эфире православного «Радио Радонеж» директор этой радиостанции Е.К. Никифоров пригласил вашего покорного слугу, чтобы побеседовать на тему революции. Название для программы мы взяли «прямо» из моей книги «1917. Разгадка «русской» революции».

В одном из первых изданий она называлась так: «Революция или спецоперация?».
Чтобы сразу умерить пыл «красной» части российского общества – речь идет о Феврале 1917 года.
И Ленин ничьим шпионом никогда не был…

00:00:00 – Что произошло в феврале 1917 г.
00:15:15 – Гражданскую войну начали белые
00:17:00 – Февраль 1917 г. был организован нашими «союзниками»
00:22:45 – Об убийстве Распутина
00:24:11 – Для чего расстреляли царскую семью
00:27:34 – Революция или спецоперация?

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Источник: nstarikov.ru

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