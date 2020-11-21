Итоги очередной карабахской военной кампании не дают достаточных оснований для однозначного вывода том, что на поле боя современной войны появилась принципиально новая доминирующая боевая сила

Давно и хорошо известно, что нигде так не врут, как на охоте и на войне. А тот, кто делает вид, что не знаком с этой фундаментальной истиной, сам явно претендует на роль главного сказочника.

Именно и только с этих позиций следует подходить к всевозможным «анализам» итогов карабахской войны, альфой и омегой которых является всяческое восхваление и вознесение до небес «новой эры беспилотной войны», якобы открытой Азербайджаном при содействии Турции. Вроде этого:

«Если рассматривать вторую карабахскую войну как внешнеполитическую и военную операцию, предположу, что это самая красивая такая операция в XXI в. после, быть может, крымского экспромта Владимира Путина. Более того, даже с узкой военно-технической точки зрения мы были свидетелями если не переворота, то, по крайней мере, протореволюции. Суть ее в совершенно новой роли БПЛА и барражирующих боеприпасов (дроны-«камикадзе»), главный фактор эффектных успехов азербайджанской армии – это бесспорное господство в воздухе. Новизна, однако, заключается в том, что господство это было достигнуто средствами не пилотируемой, а беспилотной авиации.»

Сдержанность в данном вопросе уместна, прежде всего, потому, что доказательная база для таких неумеренных восторгов, в частности у этого автора, мягко говоря, совершенно недостаточна. Так, например, он безапелляционно утверждает, что саудовские нефтезаводы в прошлом году были атакованы беспилотниками йеменских хуситов, хотя это «факт» является, мягко говоря, отнюдь не бесспорным. Есть мнение, что это была как раз наоборот – неглупая спецоперация западных спецслужб с целью обвинить в агрессии Иран. А та «протореволюция», что мы с вами видели в Закавказье, имеет, скорее, отношение к довольно грамотной психологической спецоперации, нежели к полновесному стратегическому успеху БПЛА.

Взять, например, те же нашумевшие видеоролики со снайперски точными ударами азербайджанских БПЛА «Байрактар» (турецкого производства) и IAI Harop (израильского) по армянским военным объектам. Простой вопрос: как вы думаете, министерство обороны Азербайджана стало бы публиковать видеоролики с неудачными атаками такого рода? Ответ ясен даже младенцу. Ну, конечно же, нет! Просто потому, что никакого пропагандистского толку от такой демонстрации «стрельбы в молоко», в принципе быть не может.

Поэтому даже полному профану понятно, что публиковались только и исключительно удачные заходы на цели. Но вот вопрос: сколько было этих удачных заходов, в процентах от их общего количества? Таких данных нет. Какие потери при этом понесли сами БПЛА? Данных, опять же, нет! И даже искать их не надо! Потому что всё, что по этому поводу официально опубликовано, это чистой воды военная пропаганда, которая может быть чем угодно, но только не основой для объективных выводов о реальных результатах той же беспилотной войны.

Примечательно и то, что еще летом 2020 года, когда бои в Карабахе носили не столь интенсивный характер и до массированного пиара в пользу БПЛА дело еще не дошло, элементы правдивого отражения ситуации просочились в СМИ. И картина итогов реального боевого применения азербайджанских БПЛА оказалась тогда далеко не такой мажорной, как в октябре. Вот что писало об этом агентство «Спутник»:

ЕРЕВАН, 21 июля 2020 г.: В военно-авиационном институте им. маршала Ханферянца в Ереване организовали выставку азербайджанских беспилотников, сбитых или захваченных в ходе недавних боевых действий в Тавушском направлении армяно-азербайджанской границы, а также задолго до этих событий. Среди показанных были как целые дроны, которые с помощью систем РЭБ удалось перехватить, так и обломки уничтоженных разведывательных и ударных БПЛА. В частности, за время недавних боевых действий в Тавуше были сбиты или захвачены дроны израильского производства Orbiter 3, Orbiter 2, SkyStriker, Harop. За четыре дня боестолкновений в Тавуше в целом было нейтрализовано 13 дронов, один был сбит в эти дни в Карабахе.

Отчасти поэтому то «беспилотное чудо» в Карабахе, которое усилиями некоторых затейливых СМИ было до неприличия раздуто в октябре 2020 года, представляется мне не столько военно-стратегическим достижением, сколько сугубо политико-пропагандистским. Это подтверждается и весьма сомнительными «успехами» тех же якобы «революционных» турецких БПЛА «Байрактар» на других фронтах, где они в последнее время активно применялись. Вот только далеко не полная справка о потерях этой техники в недавних боевых эпизодах в различных географических точках:

«Потери: — 2 июля 2018 года модернизированный Bayraktar TB2s ВВС Турции разбился, скорее всего, из-за отказа двигателя в провинции Хатай — В декабре 2019 года ЛНА заявила, что сбила два турецких Bayraktar TB2 в Айн-Зарахе около Триполи — 2 января 2020 года Bayraktar TB2 Вооруженных сил Турции сбит силами ЛНА к югу от аэропорта Митига недалеко от Триполи — 25 февраля 2020 года Bayraktar TB2 Вооружённых сил Турции сбит силами ЛНА к югу от Триполи — 3 марта 2020 года Bayraktar TB2 Вооружённых сил Турции был сбит силами САА в западной части провинции Алеппо — 4 марта 2020 года Bayraktar TB2 Вооружённых сил Турции был сбит силами САА в провинции Идлиб — 9 марта 2020 года Bayraktar TB2 Вооружённых сил Турции вскоре после взлета упал и сгорел недалеко от аэродрома Батман в южной части страны, недалеко от границы с Сирией — 18 марта 2020 года команда информационного агентства ANNA News сообщила о находке обломков турецкого дрона Bayraktar TB2, сбитого в городе Саракиб. — 30 марта 2020 года Bayraktar TB2 ПНС сбит силами ЛНА к югу от Триполи — 4 апреля 2020 года Bayraktar TB2 ПНС сбит силами ЛНА над деревней Альвашка к западу от города Сирт на севере Ливии — 13 апреля 2020 года Bayraktar TB2 ПНС сбит силами ЛНА близ аэропорта Митига — 16 апреля 2020 года Bayraktar TB2 ПНС сбит силами ЛНА в 10 км к северо-востоку от Бени-Валида — 18 апреля 2020 года Bayraktar TB2 ПНС сбит силами ЛНА к югу от Триполи. 2 мая 2020 Bayraktar ТВ2 врезался в жилое здание в районе Арада Триполи, к югу от аэропорта Митига — 9 мая 2020 года отдел военной информации ЛНА сообщил, что средства ПВО ЛНА нанесли удар по турецкому БПЛА Bayraktar TB2 и сбили его в районе аль-Кабаиля в Айн Заре. — 12 мая 2020 года появились сообщения со слов представителей 82-го пехотного батальона ЛНА, что в окрестностях района аш-Шварейф средствам ПВО ЛНА удалось сбить турецкий БПЛА. Отдел военной информации ЛНА также разместил фото обломков, попутно указав, что данный БПЛА модели TB2 Bayraktar. — 19 октября 2020 года Bayraktar TB2 был сбит подразделением ПВО Армии обороны НКР.Была опубликована видеозапись[ , на которой запечатлена оптико-электронная система Wescam CMХ-15D. Канадская компания-изготовитель объявила о запрете поставок в Турцию этой системы — 20 октября 2020 года Bayraktar TB2 был сбит ПВО Армии обороны НКР в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. В подтверждение информации, Министерство обороны Армении опубликовало фотографии обломков БПЛА — 22 октября 2020 года, Bayraktar TB2 был сбит ПВО Армии обороны НКР, фото обломков предоставило Министерство обороны Армении. После этого, канадская компания «Bombardier» объявила о приостановке поставок в Турцию своих авиадвигателей Rotax. 8 ноября 2020 года Bayraktar TB2 с символикой Азербайджана был сбит в Нагорном Карабахе силами ПВО Армии обороны НКР.»

Что же касается известных «боевых успехов» «Байрактаров», то типовым случаем такого рода является вот этот:

«В 2019 году Bayraktar TB2 был использован в Ливии против армии Хафтара. В ходе операции «Вулкан гнева» в Ливии (2019-2020 г.г.), по сообщениям украинского агентства «Defense Express» и турецкого агентства «Anadolu», при помощи этих беспилотников, к июню 2020 года было уничтожено не менее 7 ЗРК «Панцирь С1» (экспортный вариант, только с оптико-электронной системой обнаружения целей), принадлежащих ЛНА.»

В этой «сенсации» замечательно решительно всё! И особенно «источники информации». Здесь и украинское рекламное агентство, обслуживающее интересы «Укроборонпрома», участвующего в закупке тех же «Байрактаров», и турецкое агентство «Анадолу», активно продвигающее свои БПЛА на мировой рынок, ну и, конечно, «российская» «Лента.ру», которая вообще всякой дырке затычка.

На самом же деле, судя по обрывочным сведениям о реальной картине событий, в ходе этой «операции» было повреждено от силы два ЗРПК «Панцирь», к тому же находившихся не в развернутом, боевом положении, а находившихся на хранении, либо даже атакованных при перевозке. К тому же, к РФ эти комплексы вообще не имели никакого отношения, поскольку были поставлены в Ливию из наличия ВС ОАЭ и совершенно неизвестно, кто их обслуживал и вообще был ли способен применять. Так что пример «боевой эффективности» турецких беспилотников еще тот!

При этом, причины столь высокой «падучести» не в меру распиаренного «Байрактара» становятся вполне очевидными, стоит только поближе познакомиться с его тактико-техническими данными. Оказывается, что эта крайне тихоходная машина (крейсерская скорость -130 км/час) имеет радиус управления с наземной станции всего 150 км. Иначе говоря, она вынуждена болтаться в воздухе в ожидании какой-нибудь вражеской цели только в зоне гарантированного обнаружения ПВО противника. А при попытке приблизиться к ней на дистанцию открытия огня – около 10 км, неизбежно попадает под огонь практически любых зенитно-ракетных средств ПВО даже самого ближнего радиуса действия.

И если в этих, по сути, безнадежных условиях, азербайджанские «Байрактары» все же где-то летали и чего-то уничтожали, то это можно объяснить только двумя факторами – невероятным везением с одной стороны и чудовищной безалаберностью противника с другой. Как вы понимаете, оба этих «слагаемых успеха» вовсе не то, на что следует делать главную ставку в серьезной войне.

Практически, то же самое можно сказать и о боевых возможностях еще одного «бенефициара» карабахской беспилотной премьеры – израильском самолете-снаряде IAI Harop.

IAI Harop — израильский разведывательно-ударный БПЛА

Здесь все практически так же неказисто, как и в с случае с «непобедимым» «Байрактаром». Крайне тихоходный (185 км /час) БПЛА, оснащенный одним-единственным боезарядом, эквивалентным обычному артиллерийскому боеприпасу, действительно может быть относительно эффективен против отдельных важных целей. Но только в том случае, если по какому-то чудовищному недоразумению будет к таковым допущен. Именно такой рекордный по нелепости случай имел место в ходе недавней войны в Карабахе, когда антенная система и, возможно, одна неразвернутая пусковая установка стратегического комплекса ПВО ВС Армении типа С-300 российского производства были поражены такими самолетами-снарядами. Нелепость данного случая полностью описывается тем фактом, что столь важная и дорогостоящая система ПВО просто обязана иметь в своём боевом охранении силы и средства борьбы с такими непрошенными гостями, способными их гарантированно уничтожать. Здесь же, по какой-то фантастической безалаберности, С-300 был оставлен один на один с этой зловредной беспилотной «мухой», бороться с которой он в принципе не предназначен.

В целом, подводя итог нашего небольшого исследования, имеем основания сделать следующие фундаментальные выводы:

1. Беспилотные воздушные системы вооружения, несомненно, имеют определенный потенциал боевой эффективности, что делает их применение в определенных, причем в достаточно благоприятных условиях, особенно при полном отсутствии эффективной системы ПВО противника, делом вполне целесообразным.

2. Еще раз подчеркну: главным и практически единственным условием успешного применения БПЛА является крайняя недоразвитость, либо полное отсутствие у противостоящей стороны развитой и эшелонированной системы ПВО, достаточно боеготовой, быстродействующей и способной эффективно противостоять всему спектру средств воздушного нападения.

3. Как вариант, указанное «окно уязвимости» могло возникнуть в данном конкретном случае вследствие преступно-халатного отношения к борьбе с воздушными целями противника со стороны руководства противостоящих военных структур, что, в свою очередь, может быть связано как с крайне низкой обученностью, так и с тяжелым морально-политическим состоянием личного состава

4. Пропагандистская картинка некой «революции БПЛА», умело поданная военной пропагандой одной сторон в Закавказье, не имеет отношения к реальной действительности и является не более, чем средством подавления воли противника к активному сопротивлению.

5. Вооруженные силы РФ, имеющие на вооружении весь спектр необходимых средств огневого и радиоэлектронного подавления БПЛА противника, в том числе и в случаях их массированного применения (как, например, против авиабазы Хмеймим в Сирии), безусловно способны, при условии надлежащей организации, достаточной технической насыщенности и уровне обученности личного состава, эффективно противостоять беспилотной угрозе, вплоть до её полной нейтрализации.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2020/11/21/yurij-selivanov-bespilotnaya-revolyucziya-mif-ili-realnost/