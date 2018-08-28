«В России себя переоценивают»: Германия начала выигрывать мировую войну

Источник: ria.ru

Германское государственное СМИ по случаю 75-летия Курской битвы выпустило большой материал о том, что, если вдуматься, не так уж сильно Германия её и проиграла. То есть в целом, безусловно, поражение было — но битва «не стоила немцам таких уж огромных потерь», была «ни в коем случае не решающей» и вообще «переоценена в России». А в одном из центральных событий 50-дневной битвы, танковом сражении под Прохоровкой, оказывается, «советские войска потерпели сокрушительное поражение».



Что стоит по этому поводу отметить.

Во-первых, безусловно, надо признать факт. Количество немцев, проигравших сражение под Прохоровкой, Курскую битву и Вторую мировую в целом, сегодня, в 2018 году, все меньше и скоро вообще сойдет на ноль. В то время как количество немцев, выигравших все сражения Второй мировой войны и ее саму, растет и скоро достигнет практически ста процентов.

Речь, конечно, идет об игроках в разного рода виртуальные танчики, кораблики и стратегии. Но никакой особой шутки в данном рассуждении нет. Потому что для нашего современника — в том числе и современника германского — граница между действительными историческими событиями и их виртуальным вариантом все более размывается. Как и разница между реальным и виртуальным вообще.

Мы (в смысле современный мир) живем вообще в эпоху «вместоправды», когда пересмотру и переоценке подлежат уже даже не трактовки действительности, а сама действительность. Если ещё несколько десятилетий было принято считать, что «каждый имеет право на свое мнение, но никто не имеет права на свои факты», то сейчас эта мысль выглядит по меньшей мере неочевидной. Если сегодня, согласно официальному германскому изданию, Третий рейх выиграл битву под Прохоровкой, к тому же сокрушительно, то легко представить направление развития успеха.

Для всех развитых стран с более-менее поставленной машиной пропаганды нынешняя эпоха пластилиновых фактов открывает внушительный простор для возможностей. Можно не просто по старинке замалчивать дурное и многократно увеличивать хорошее — можно пересочинять прошлое и даже настоящее на ходу, превращая что угодно во что угодно.

Во-вторых, надо напомнить, что этот марш «вместоправды» в Германии начался не вчера. Просто поначалу он был внутренним — а сейчас все чаще выплескивается наружу: свой вариант «вместоправды» немецкие СМИ и агитпроп время от времени пытаются навязывать окружающим. В том числе (пока довольно робко) и победителям той, настоящей войны.

Еще в далеком 2013-м, например, зарубежных зрителей глубоко поразил германский художественный телефильм «Наши матери, наши отцы», показанный с триумфом по государственному же каналу ZDF. Содержание и пафос данного произведения были в следующем: все простые граждане Германии, вне зависимости от национальности, стали жертвами нацизма. Нацисты парашютировались на них с Луны и поработили, и в результате их многочисленных ошибок германским гражданам еврейской национальности пришлось претерпеть холокост и расизм поляков, а гражданам немецким — боевые потери и вторжение советских насильников.

Тех, кто по этому поводу возмущался, кстати, защитники фильма обвиняли в передергивании и поясняли, что «ничего такого там нет, никакого самооправдания».

В итоге спустя четыре года мы получили мальчика Колю из Уренгоя, по бумажке зачитавшего для немцев написанный ими же трогательный текст о невинных жертвах войны — солдатах вермахта, невинно дошедших до Волги, уничтоживших десятки миллионов советских людей и невинно погибших под Сталинградом.

В-третьих, необходимо четко понять, почему подобные пересочинения не являются невинными.

Потому что все последние годы в условном западном мире (включая длинный список стран недозапада, находящихся тем не менее как бы по его сторону противостояния с Россией) ведется вдумчивая, системная и планомерная работа по «расчеловечиванию русских». Россия в западном новом, пересочиненном мире — нация хакеров, взламывающих демократии на расстоянии; рыжих шпионок с крепким телом; нация отравителей экзотическими препаратами и гомофобских казаков с нагайками.

И понятно, что эта чудовищная страна никак не может быть ни главным победителем в главной войне истории, ни главной жертвой этой войны.

С жертвами СССР западный агитпроп уже более-менее справился. Все преступления нацизма, говоря прямо, сведены к одному только холокосту. Скучная правда о том, что самые большие потери в войне понес советский народ, нынешним культурным европейцам, как правило, просто не знакома. Там зато довольно неплохо знают, что советские солдаты ворвались в Берлин (или даже, согласно одному деятелю недозапада, «вторглись на Украину и в Германию») и начали всех расстреливать, насиловать и грабить.

Ну и победителями мы, конечно, тоже быть не можем. Быть победителями (даже в войне, закончившейся три поколения назад) — это по представлениям нынешних “архитекторов «вместоправды» тоже капитал влияния и мягкая сила.

Поэтому данный капитал влияния у России последовательно будут пытаться отжимать. А итогом станет окончательное вынесение России и ее граждан за скобки любых правовых норм.

И это, честно говоря, уже происходит. Идея о том, что «русские — это евреи XXI века», на которых не распространяются представления о правах, морали и политкорректности, становится все более реальной.

И хотя вероятность очередной попытки коллективного Запада окончательно решить российский вопрос силовым методом исчезающе мала (благодаря РВСН и прочим родам войск России) — нет никаких сомнений в том, что другими методами нас будут пытаться порешить все интенсивнее.

И поэтому так важно по мере сил, наряду с ядерным сдерживанием, внедрять и сдерживание мировоззренческое. То есть в том числе давать по рогам всем пропагандистам, пытающимся слегка переиграть Великую Отечественную и победить нас в ней.

Автор: Виктор Мараховский

Источник: nstarikov.ru