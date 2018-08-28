От редакции: Как тролли создали полезный «фильтр» для Научи хорошему

Мы редко комментируем или публикуем что-то по поводу видеороликов «про Научи хорошему», созданных провокаторами. Первое время, конечно, их смотрели – не потому что надеялись услышать конструктивную критику (большинство этих видео сделаны явно на заказ, и с иными целями) – просто было с профессиональной точки зрения интересно узнать, какая озвучивается аргументация, какие слабые места в информационной политике проекта используются для дискредитации, за что цепляются и так далее. Даже создали отдельную тему в группе «Распространяем хорошее», где перечислили наиболее популярные методы троллинга в отношении проекта.

Где-то после десятого видео, наполненного матом и негативными эмоциями в наш адрес, стало скучно. Все эти ролики построены на оценке каких-то отдельных статей или видеообзоров Научи хорошему. А точнее даже на вырванных из контекста цитатах или фразах. Ни в одном видео нет даже попытки вникнуть в методологию проекта, показать ложность подхода с позиции «чему учит», или провести хоть какой-то системный анализ. Ведь проект Научи хорошему занят не оценкой отдельных фильмов или мультиков, а продвижением методологии работы с информацией и медиаконтентом (условно эту методологию можно назвать как переход от формата «я развлекаюсь» к формату «я оцениваю заложенные смыслы и влияние на общество»), что осуществляется с помощью написания и распространения рецензий или статей по актуальным событиям в сфере массовой «культуры». Распространение и популяризация этой методологии в обществе способствует постепенному преображению всей массовой культуры из деструктивного в созидательное русло.

Тем не менее, за 4 года деятельности проекта подобных видео накопилось очень много, и они случайным или неслучайным образом заняли к сегодняшнему дню 6 из 10 первых строчек с видеороликами в YouTube по тегу «Научи хорошему» – в том числе 3 первых места.

Так что теперь пользователь видеохостинга, где-то услышавший про то, что существует такой проекта как «Научи хорошему», и захотевший узнать про него подробности, с высокой вероятностью первым делом познакомится с мнением хейтеров о проекте, практически все из которых соответствуют одной из следующих категорий:

«Мне заплатили за то, чтобы я сделал это видео, и я что мог – то и озвучил. Знаю, что выглядит жалко, но и заплатили ведь немного».

Пример: https://youtu.be/eOZxTfyPoX0

Пример: https://youtu.be/eOZxTfyPoX0 «Я сторонник либеральных взглядов, гомосексуальных браков, европейских ценностей и т.д., а Научи хорошему – нет, поэтому они сумасшедшие мракобесы».

Пример: https://youtu.be/0hJgqfTRI0E

Пример: https://youtu.be/0hJgqfTRI0E «Мне нравится конкретный фильм/мультфильм/муз.группа, и я не согласен пересматривать своё отношение из-за критики Научи хорошему, мне гораздо проще признать этот проект сумасшедшими мракобесами, чем задуматься над озвученной аргументацией. К тому же за критику Научи хорошему ещё и платят/оказывают поддержку».

Пример: https://youtu.be/TeCzgtKqo0U (*голова Бафомета на заднем фоне)

Пример: https://youtu.be/TeCzgtKqo0U (*голова Бафомета на заднем фоне) «Оценивать фильмы и мультики должны профессионалы по типу меня, и я как кандидат психологических наук / доктор профессионально заявляю, что мультик «Маша и медведь» (или любой другой) – хороший и полезный детям мультфильм. А проект Научи хорошему – непрофессионалы, не слушайте их, слушайте меня».

Пример: https://youtu.be/VD5_t8MhVqM

Пример: https://youtu.be/VD5_t8MhVqM «Мультфильмы и фильмы ни на кого не влияют, они просто развлекают. Детей должны воспитывать родители. А всё, что озвучивают сумасшедшие мракобесы из Научи хорошему, – бред».

Пример: https://youtu.be/WGbBGwFsFy0

Стоит ли грустить по этому поводу? Думаем, не стоит. Есть, конечно, категория граждан (вероятно, достаточно большая категория), которая поверит аргументам, озвученным в этих роликах, и даже не удосужится ознакомиться с оригиналом того, что в них критикуется. Но подавляющее большинство людей, которые хоть в какой-то мере используют критическое мышление, столкнувшись с этими ордами хейтеров и получив от них заряд негатива и цинизма, потратят хотя бы 5-10 минут, чтобы посмотреть оригинальные видеообзоры проекта и составить собственное мнение. После чего с двойным интересом отнесутся к материалам проекта, который вызывает столь острые эмоции у всевозможных либеральных и аморальных блогеров.

В результате хейтеры проекта, благодаря своим активным стараниям, создали своеобразный фильтр, который сразу отсеивает тех людей, которые в силу разных причин пока ещё слишком поверхностны или далеки от затрагиваемых в рамках Научи хорошему тем. Конечно, это в худшую сторону сказывается на темпах роста общего количества подписчиков, но зато это способствует тому, что читательская аудитория проекта увеличивается уже за счёт достаточно сознательных граждан. А это, в конечном счёте, сказывается на повышении конструктивности обсуждений и атмосферы, которая царит в сообществах проекта в социальных сетях. Более конструктивные обсуждения – быстрее растёт мера понимания аудитории – больше читателей становятся нашими соратниками – больше людей включаются в процесс возрождения нравственности в СМИ. По этой причине редакция проекта заинтересована не столько в росте аудитории всеми доступными средствами, сколько в постепенном формировании мыслящего и сплочённого коллектива, поддерживающего своим участием различные инициативы и генерирующего свои собственные материалы и идеи, способствующие достижению общих целей.

Но а тем, кто всё же с вожделением смотрит на миллионные счётчики просмотров и подписчиков популярных блоггеров Ютуба («привет, Ивангай»), стоит помнить цитату Р.Киплинга «нет хуже работы, чем пасти дураков». Хотя, как кто-то написал, есть вариант и похуже – «пасти бюрократов, представляющих собой дураков и подлецов в одном лице», но от этого варианта мы, к счастью, далеки.

PS Материалы проекта Научи хорошему, безусловно, есть за что критиковать – ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому всем нашим соратникам, которые озвучивают конструктивную критику или помогают исправлять выявленные ошибки/неточности, мы всегда очень благодарны.

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Источник: whatisgood.ru