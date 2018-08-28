Главная » Мировоззрение, Творчество

От редакции: Как тролли создали полезный «фильтр» для Научи хорошему

06:52. 28 августа 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Мы редко комментируем или публикуем что-то по поводу видеороликов «про Научи хорошему», созданных провокаторами. Первое время, конечно, их смотрели – не потому что надеялись услышать конструктивную критику (большинство этих видео сделаны явно на заказ, и с иными целями) – просто было с профессиональной точки зрения интересно узнать, какая озвучивается аргументация, какие слабые места в информационной политике проекта используются для дискредитации, за что цепляются и так далее. Даже создали отдельную тему в группе «Распространяем хорошее», где перечислили наиболее популярные методы троллинга в отношении проекта.

Где-то после десятого видео, наполненного матом и негативными эмоциями в наш адрес, стало скучно. Все эти ролики построены на оценке каких-то отдельных статей или видеообзоров Научи хорошему. А точнее даже на вырванных из контекста цитатах или фразах. Ни в одном видео нет даже попытки вникнуть в методологию проекта, показать ложность подхода с позиции «чему учит», или провести хоть какой-то системный анализ. Ведь проект Научи хорошему занят не оценкой отдельных фильмов или мультиков, а продвижением методологии работы с информацией и медиаконтентом (условно эту методологию можно назвать как переход от формата «я развлекаюсь» к формату «я оцениваю заложенные смыслы и влияние на общество»), что осуществляется с помощью написания и распространения рецензий или статей по актуальным событиям в сфере массовой «культуры». Распространение и популяризация этой методологии в обществе способствует постепенному преображению всей массовой культуры из деструктивного в созидательное русло.

Тем не менее, за 4 года деятельности проекта подобных видео накопилось очень много, и они случайным или неслучайным образом заняли к сегодняшнему дню 6 из 10 первых строчек с видеороликами в YouTube по тегу «Научи хорошему» – в том числе 3 первых места.

kak troli sozdali poleznyiy filtr 2 От редакции: Как тролли создали полезный «фильтр» для Научи хорошему

Так что теперь пользователь видеохостинга, где-то услышавший про то, что существует такой проекта как «Научи хорошему», и захотевший узнать про него подробности, с высокой вероятностью первым делом познакомится с мнением хейтеров о проекте, практически все из которых соответствуют одной из следующих категорий:

  • «Мне заплатили за то, чтобы я сделал это видео, и я что мог – то и озвучил. Знаю, что выглядит жалко, но и заплатили ведь немного».
    Пример: https://youtu.be/eOZxTfyPoX0
  • «Я сторонник либеральных взглядов, гомосексуальных браков, европейских ценностей и т.д., а Научи хорошему – нет, поэтому они сумасшедшие мракобесы».
    Пример: https://youtu.be/0hJgqfTRI0E
  • «Мне нравится конкретный фильм/мультфильм/муз.группа, и я не согласен пересматривать своё отношение из-за критики Научи хорошему, мне гораздо проще признать этот проект сумасшедшими мракобесами, чем задуматься над озвученной аргументацией. К тому же за критику Научи хорошему ещё и платят/оказывают поддержку».
    Пример: https://youtu.be/TeCzgtKqo0U (*голова Бафомета на заднем фоне)
  • «Оценивать фильмы и мультики должны профессионалы по типу меня, и я как кандидат психологических наук / доктор профессионально заявляю, что мультик «Маша и медведь» (или любой другой) – хороший и полезный детям мультфильм. А проект Научи хорошему – непрофессионалы, не слушайте их, слушайте меня».
    Пример: https://youtu.be/VD5_t8MhVqM
  • «Мультфильмы и фильмы ни на кого не влияют, они просто развлекают. Детей должны воспитывать родители. А всё, что озвучивают сумасшедшие мракобесы из Научи хорошему, – бред».
    Пример: https://youtu.be/WGbBGwFsFy0

Стоит ли грустить по этому поводу? Думаем, не стоит. Есть, конечно, категория граждан (вероятно, достаточно большая категория), которая поверит аргументам, озвученным в этих роликах, и даже не удосужится ознакомиться с оригиналом того, что в них критикуется. Но подавляющее большинство людей, которые хоть в какой-то мере используют критическое мышление, столкнувшись с этими ордами хейтеров и получив от них заряд негатива и цинизма, потратят хотя бы 5-10 минут, чтобы посмотреть оригинальные видеообзоры проекта и составить собственное мнение. После чего с двойным интересом отнесутся к материалам проекта, который вызывает столь острые эмоции у всевозможных либеральных и аморальных блогеров.

В результате хейтеры проекта, благодаря своим активным стараниям, создали своеобразный фильтр, который сразу отсеивает тех людей, которые в силу разных причин пока ещё слишком поверхностны или далеки от затрагиваемых в рамках Научи хорошему тем. Конечно, это в худшую сторону сказывается на темпах роста общего количества подписчиков, но зато это способствует тому, что читательская аудитория проекта увеличивается уже за счёт достаточно сознательных граждан. А это, в конечном счёте, сказывается на повышении конструктивности обсуждений и атмосферы, которая царит в сообществах проекта в социальных сетях. Более конструктивные обсуждения – быстрее растёт мера понимания аудитории – больше читателей становятся нашими соратниками – больше людей включаются в процесс возрождения нравственности в СМИ. По этой причине редакция проекта заинтересована не столько в росте аудитории всеми доступными средствами, сколько в постепенном формировании мыслящего и сплочённого коллектива, поддерживающего своим участием различные инициативы и генерирующего свои собственные материалы и идеи, способствующие достижению общих целей.

Но а тем, кто всё же с вожделением смотрит на миллионные счётчики просмотров и подписчиков популярных блоггеров Ютуба («привет, Ивангай»), стоит помнить цитату Р.Киплинга «нет хуже работы, чем пасти дураков». Хотя, как кто-то написал, есть вариант и похуже – «пасти бюрократов, представляющих собой дураков и подлецов в одном лице», но от этого варианта мы, к счастью, далеки.

PS Материалы проекта Научи хорошему, безусловно, есть за что критиковать – ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому всем нашим соратникам, которые озвучивают конструктивную критику или помогают исправлять выявленные ошибки/неточности, мы всегда очень благодарны.

Рекомендуем также ознакомиться:

Опыт проекта Научи хорошему в противодействии цензуре в Интернете

Как пытаются дискредитировать идею возрождения нравственности?

Источник: whatisgood.ru

Метки: лучшее, разное, технологии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... может оказаться глубокой и полезной. IV. ЭДЕМ КАК МЕТАФОРА: ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ......ли наши мифы о гномах, троллях, великанах и карликах генетической или... доказанной. — Прим. редакции.] Эти догадки о происхождении млекопитающих создают своего рода научные...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...использования порта как универсального для... Добыча негорючих полезных ископаемых 155.... что усиленно троллился «оранжевыми» методами...Производство автомобильного стекла создано калужском индустриальном ...соответствие последним редакциям стандартов безопасности ...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
... информационную повестку дня в редакциях СМИ, не только мировых... 12:23 Илья Бронский: Тролль с винтовкой. Троллинг в ...июля 2016 г. очень полезную подборку материалов с анализом,...неравенстве создает лазейки для утаиваний и прочих махинаций. Какая организация...
Кто больше помог евреям в создании Израиля: Сталин, Англия или кумир Истархова Гитлер? Часть 7
...небольшая свора дебилов-троллей в интернете....Жидовская Франция»). Французы создали антисемитскую организацию «Лига ... подчеркнул ещё один полезный для Англии аспект еврейства...редакцию еврейской газеты «Еврейский Мир» в Харбине, которое отвечало на вопрос: «Как...
Бэкграунд, выпуск-255 за 28 апреля 2012
..., нужных людям и общественно полезных дел, то ему не... можно посадить столько приплаченных «троллей» на сколько у вас...не рассылать подметные письма в редакции в надежде - авось ...», который элита этого проекта создала как альтернативу проекту «Красному». В...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>