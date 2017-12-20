Работа “Фабрики Троллей” на примере Бразилии

“Я проводил у компьютера целый день, с самого утра”, — вспоминает 21-летний Педро из Витории на юго-востоке Бразилии. “Я публиковал фотографии, писал о себе, добавлял друзей. А потом начинал делиться своими соображениями по поводу политиков — особенно по телевизору шли дебаты между кандидатами”.

Звучит как описание обычного дня из жизни юного пользователя соцсетей, но на самом деле Педро (имя изменено) рассказывает, как работал “киборгом” — человеком, которому платят за ведение фейковых аккаунтов для влияния на общественное мнение.

Три года назад во время горячего противостояния в период всеобщих выборов, Педро работал на PR-компанию в Рио, среди клиентов которой были и ведущие политики.

Примерно за 360 долларов в месяц он вел 20 фальшивых аккаунтов в “Фейсбуке” и “Твиттере”, призванных создавать информационный шум вокруг клиентов компании.

Бразильская служба Би-би-си поговорила с Педро в < ![CDATA[ ]]> рамках расследования< ![CDATA[]]> о том, как использовались фейковые аккаунты в ходе напряженной предвыборной кампании в 2014 году.

Нет никаких доказательств того, что эти аккаунты хоть как-то повлияли на результаты выборов или даже что о происходящем знали сами кандидаты, но расследование дает некоторое представление о том, как в эпоху соцсетей ведется предвыборная борьба.

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“Отслеживали все”

Историю Педро подтверждают рассказы еще трех молодых ребят, которые также работали “активаторами” в соцсетях во время кампании 2014 года.

Они рассказали бразильской службе Би-би-си, что работали из дома по Skype.

“Отслеживали всё. Если я был онлайн, но не отвечал на сообщения, меня могли оштрафовать. Мне приходилось писать координатору каждый раз, когда я отлучался в туалет”.

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За нанятыми для ведения поддельных аккаунтов строго следили координаторы

В начале работы каждому из них дали набор фальшивых аккаунтов и фотографий, плюс основные личные данные каждого “пользователя”.

Их первым заданием было провести пару месяцев за созданием и “активацией” аккаунтов — нужно было регулярно что-то писать, чтобы создать иллюзию реального пользователя.

Через какое-то время эти люди начинают говорить о политике. Постепенно они начинают общаться друг с другом — а потом и с другими людьми, создавая вокруг себя сеть друзей.

Зачастую наемные “тролли” использовали SMM-платформу Hootsuite, позволяющую одновременно контролировать сразу нескольких аккаунтов.

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Они хвалили тех кандидатов, за поддержку которых им платили, ругали их оппонентов, а иногда объединялись с другими фейковыми аккаунтами, чтобы создавать тренды.

“Мы побеждали [в дискуссии], просто задавливая объемом — мы постили гораздо больше, чем наши реальные оппоненты могли оспорить, — говорит один из “троллей” Би-би-си Бразилия. — Или же нам удавалось заставить реальных людей — реальных активистов — включиться и продолжать нашу словесную битву за нас”.

Фото умершей женщины

Указание при регистрации личной информации и наличие неполитических постов помогают фейковым аккаунтам убедить в своей “реальности” не только других людей, но и алгоритмы соцсетей, которые обычно отфильтровывают ботов, реагируя на автоматизированные действия.

Операторов таких аккаунтов часто называют “киборгами”, поскольку в их профилях соседствуют автоматизированные и “человеческие” посты.

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Киборги выражали свою симпатию в отношении определенных политиков

Расследование Бразильской службы Би-би-си выявило по меньшей мере 100 фальшивых аккаунтов в “Твиттере” и “Фейсбуке”, которые были активны в ходе предвыборной кампании 2014 года.

В них использовались фотографии из сетевых фотобанков или украденные с новостных ресурсов, а также с реальных аккаунтов в соцсетях.

Би-би-си удалось отследить, откуда взялись некоторые из этих снимков. Одна женская фотография была взята из городской газеты, это было фото жертвы убийства. Мужчина с другого снимка оказался известным греческим актером.

Некоторые фотографии ретушировались, чтобы было сложнее отследить оригинал. Так, например, было в случае со снимком, украденным у журналиста из Рио Андре Морагаса и помещенным в профиль фейкового аккаунта “Джона Азеведо”.

Аккаунт Джона был создан в 2012 году, и пару лет там публиковались только личные сообщения. Вот пример одного из них: “Сын заканчивает семестр в университете. Я так горд!”

Долгосрочная стратегия

Однако во время президентской кампании 2014 года “Джон Азеведо” вдруг начал писать о политике, активно выражая свою поддержку одному из оппозиционных кандидатов.

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“Я думаю, они просто создали фейковый профиль и оставили его “дозревать”, — говорит Андре Морагас, чье фото использовал “Джон”. — Этот парень появился не вчера, а пять лет назад, он общался с людьми, набирал подписчиков”.

В итоге обман Джона Азеведо был раскрыт, после того как другие пользователи “Твиттера” заподозрили неладное из-за его повторяющихся постов. Они сообщили в службу поддержки, что за два месяца пользователь опубликовал одну и ту же фразу — “Надо отдохнуть” — целых 20 раз.

Какие-то профили использовали на выборах по нескольку раз. В частности, Бразильская служба Би-би-си обнаружила некую “Фернанду Луччи”, которая в 2014 году активно участвовала сразу в трех дискуссиях — в трех различных штатах, — поддерживая при этом трех разных кандидатов.

“Была наивна”

Сейчас четверо “троллей” испытывают разные чувства по поводу работы, которую делали в прошлом.

“Я была довольно наивна в то время, — говорит одна из них. — У меня был ограниченный доступ к аккаунтам, и я не могла их проверять”.

Другой утверждает, что ни о чем не жалеет.

“Ты просто человек под маской чужого профиля, — объясняет он. — Обратная связь сильная, взаимодействие прекрасное. Ты чувствуешь, что действительно влияешь на ход кампании”.

Многие фейковые профили, найденные Бразильской службой Би-би-си, были заброшены после выборов 2014 года.

Twitter и Facebook на запросы бразильской редакции ответили, что непрерывно работают над идентификацией и блокировкой фальшивых аккаунтов.

Однако в следующем году делать это будет еще сложнее, учитывая, что Бразилия вновь готовится к выборам.

В 2017 году в ходе избирательных кампаний во Франции и Германии Facebook удалил десятки тысяч фейковых аккаунтов в обеих странах, и компания сообщила Би-би-си, что рассматривает аналогичные меры в отношении Бразилии.

Кампания 2018 года ожидается даже более ожесточенной, чем четыре года назад: “фейковые новости” и “фабрики троллей” теперь широко используются в политических баталиях по всему миру, и внимание к той роли, которую в предвыборных кампаниях играют соцсети, будет еще более пристальным.