Безопасная доза алкоголя оказалась мифом

Журнал The Lancet опубликовал исчерпывающее исследование, посвященное статистике употребления алкоголя во всем мире и его последствиям.

Как заключили авторы исследования, алкоголь является одной из лидирующих причин мировой смертности, и безопасной дозы его употребления нет, пишет издание N+1. Ученые опубликовали данные по разным странам — согласно исследованию, в России, например, употребляют спиртное 64 процента женщин и 80 процентов мужчин.

Потребление алкоголя вносит значительный вклад в смертность и нетрудоспособность населения во всем мире — так, выпивка ассоциирована с развитием 60 острых и хронических заболеваний, включая различные виды рака. Тем не менее, некоторые исследования отмечают, что умеренное потребление алкоголя может быть полезно — например, иметь защитный эффект для пациентов с ишемической болезнью сердца, диабетом и некоторыми другими состояниями. Подробный обзор исследований о возможной пользе умеренного потребления алкоголя читайте в блоге Намочи Манту «О пользе и вреде алкоголя».

Члены международной коллаборации Global Burden of Diseases при содействии фонда Билла и Мелинды Гейтс подсчитали количество употребляемого алкоголя и ассоциированных с ним смертей в 195 точках планеты с 1990 по 2016 годы, для людей в возрасте от 15 до 95 лет. В свой анализ ученые включили такие факторы как продажа алкоголя, потребление алкоголя туристами и некоторые другие, которые в предыдущей статистике не учитывались.

Согласно выводам исследования, на планете каждый третий человек употребляет алкоголь. Лидерами по количеству пьющих людей оказались Дания и Норвегия — так, в Дании алкоголь употребляют 97 процентов мужчин и 95 процентов женщин. Однако лидером по количеству ежедневной выпивки оказались Румыния среди мужчин и Украина среди женщин. В Румынии на одного мужчину в день приходится 8 стандартных доз алкоголя (10 грамм этилового спирта, которые содержатся в одной стопке крепкого напитка, небольшом бокале вина или банке пива). Меньше всего алкоголь употребляют в мусульманских странах, таких как Пакистан. В России, по данным обзора, в 2016 году употребляли спиртное 64 процента женщин и 80 процентов мужчин, а уровень потребления алкоголя составлял 2 дозы в день для женщин и 5 для мужчин.

Распределение количества доз алкоголя в день по странам (для мужчин). GBD 2016 Alcohol Collaborators / The Lancet 2018

Количество пьющих в странах мира в процентах (для мужчин). GBD 2016 Alcohol Collaborators / The Lancet 2018

Для всех возрастных групп в сумме алкоголь среди факторов риска, приводящим к смерти и нетрудоспособности, оказался на седьмом месте. Однако в возрастной группе 15-49 лет алкоголь уже возглавил рейтинг. Суммарно потребление алкоголя ответственно за 2,2 процента смертей среди женщин и 6,8 процентов среди мужчин ежегодно. Среди людей среднего возраста эти цифры возрастают уже до 3,8 и 12,2 процентов, соответственно. Лидирующими обусловленными алкоголем причинами смерти в этой возрастной группе стали туберкулез, дорожные аварии и самоповреждение. У людей старшего возраста среди причин смерти лидируют алкоголь-ассоциированные виды рака.

Несмотря на относительно умеренную официально зарегистрированную приверженность к алкоголю, уровень смертности, связанной с алкоголем, в России оказался выше среднего: 6,2 процента среди женщин и 20 процентов среди мужчин всех возрастов.

Исследователи подсчитали взаимосвязь средней потребляемой дозы алкоголя по отношению к риску развития 23 болезней, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака (например, рак груди, печени, кишечника), цирроз печени, панкреатит и другие. Выяснилось, что каждая дополнительная доза спиртного увеличивает риск развития этих заболеваний. Так, одна доза спиртного в день по сравнению с нулем увеличивает риск на полпроцента, а две по сравнению с нулем — уже на семь процентов.

Увеличение риска смертности от причин, связанных с алкоголем, в зависимости от количества доз алкоголя в день. GBD 2016 Alcohol Collaborators / The Lancet 2018

Несмотря на то, что авторы подтвердили наличие небольшого положительного эффекта малых доз спиртного для предотвращения ишемической болезни сердца, риск развития других заболеваний перевешивает этот эффект. Таким образом, даже минимальное употребление алкоголя в долгосрочной перспективе, согласно общемировой статистике, вредно для здоровья, заключают исследователи.

В предыдущем обзоре, опубликованном в The Lancet, ученые заключили, что допустимая недельная доза алкоголя не должна превышать 100 граммов этилового спирта, однако новая работа сводит это количество до нуля.