Главная » Видео, Мировоззрение

Вселенная и человек. Механика взаимодействия. Семён Павлов. Часть 2

11:33. 27 августа 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Связь человека и вселенной.

Автор-сказитель – Семён Павлов
Часть 1 – https://youtu.be/7hHHX4fIGAg

В передаче Семён Павлов поделился своими наблюдениями о Вселенной и Человеке, некоторых закономерностях, присутствующих в жизни каждого человека. В прикладной форме автор поведал о доступных инструментах в работе над собой. Практические инструменты это ментальные или можно сказать, психологические установки, осознав которые можно расширить свой потенциал.

Были рассмотрены следующие вопросы:

1. Раскрытие понятийных категорий Вселенная, Человек.
2. Базисные принципы и закономерности.
3. Практика применения инструментов познания себя.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вселенная и человек. Механика взаимодействия. Семён Павлов. Часть 1
Связь человека и вселенной.Автор-сказитель - Семён ПавловЧасть 2 ...Павлов поделился своими наблюдениями о Вселенной и Человеке, некоторых закономерностях, присутствующих ...вопросы:1. Раскрытие понятийных категорий Вселенная, Человек.2. Базисные принципы и ...
Вселенная и человек. Механика взаимодействия. Семён Павлов. Часть 2
Связь человека и вселенной.Автор-сказитель - Семён ПавловЧасть 1 ...Павлов поделился своими наблюдениями о Вселенной и Человеке, некоторых закономерностях, присутствующих ...вопросы:1. Раскрытие понятийных категорий Вселенная, Человек.2. Базисные принципы и ...
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...как «отчёт» о возможностях Человека при «взаимодействии» с растениями и животными.... медицина. Частотный баланс организма человека; небесная механика. Расчёты; ноосфера. Среда ... фундаментальной эволюции жизни во Вселенной, с многократным переносом жизни...
Новая теория допускает существование параллельных Вселенных, в которых могут жить наши альтернативные копии
... Вселенных, постоянно взаимодействующих друг с другом, может объяснить многие неувязки в квантовой механике... принципиально невозможно разобраться "простому смертному" человеку. Поэтому мы постараемся описать некоторые...
Материя Вселенной.
... объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая ... тела двигались согласно законам механики, и Вселенная не «схлопнулась» под ... изменяющаяся бесконечная величина (пространство) взаимодействует с конечными величинами (материями), ...
Философия Язычества
...духами, с которыми человек постоянно взаимодействует. Все вещи во Вселенной являются живыми (...уровни Сил в их взаимодействии во Вселенной Рода-Рожаницы. В разные...). Азы современной философии, математики, механики созданы языческой традицией античности. Наука...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>