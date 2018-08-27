Вселенная и человек. Механика взаимодействия. Семён Павлов. Часть 2
Связь человека и вселенной.
Автор-сказитель – Семён Павлов
Часть 1 – https://youtu.be/7hHHX4fIGAg
В передаче Семён Павлов поделился своими наблюдениями о Вселенной и Человеке, некоторых закономерностях, присутствующих в жизни каждого человека. В прикладной форме автор поведал о доступных инструментах в работе над собой. Практические инструменты это ментальные или можно сказать, психологические установки, осознав которые можно расширить свой потенциал.
Были рассмотрены следующие вопросы:
1. Раскрытие понятийных категорий Вселенная, Человек.
2. Базисные принципы и закономерности.
3. Практика применения инструментов познания себя.
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Источник: www.youtube.com