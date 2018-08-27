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Вселенная и человек. Механика взаимодействия. Семён Павлов. Часть 1

11:32. 27 августа 2018 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:

Связь человека и вселенной.

Автор-сказитель – Семён Павлов
Часть 2 – https://youtu.be/bTbRb0EKRfg

В передаче Семён Павлов поделился своими наблюдениями о Вселенной и Человеке, некоторых закономерностях, присутствующих в жизни каждого человека. В прикладной форме автор поведал о доступных инструментах в работе над собой. Практические инструменты это ментальные или можно сказать, психологические установки, осознав которые можно расширить свой потенциал.

Были рассмотрены следующие вопросы:

1. Раскрытие понятийных категорий Вселенная, Человек.
2. Базисные принципы и закономерности.
3. Практика применения инструментов познания себя.

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Источник: www.youtube.com

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