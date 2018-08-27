Главная » Новости Украины и Новороссии

Президента Украины выберет Госдеп, а против него элита не бунтует: Стариков о «восстаниях» в украинских регионах

15:30. 27 августа 2018 Просмотров - 92 Один комментарий Опубликовал:

Источник: nation-news.ru
Украинский политик Георгий Тука заявил, что после выборов президента в марте 2019 года в ряде регионов Украины могут вспыхнуть восстания, которые поддержат «из-за поребрика». Писатель Николай Стариков сомневается в его словах.

Замминистра президента Украины по делам так называемых оккупированных территорий Георгий Тука опасается восстаний, которые якобы могут вспыхнуть в нескольких регионах Украины и они пожелают отделиться. По словам Туки, беспорядки охотно поддержат «соседи из-за поребрика» и лучше бы СБУ обратить на это внимание уже сегодня. В интервью каналу «112» он назвал этот сценарий будущего страны наихудшим из возможных вариантов.

Писатель и публицист Николай Стариков усомнился в такой вероятности и подчеркнул в беседе с Nation News, что не верит в возможность бунта украинских элит после выборов президента:

«Граждане Украины хорошо помнят, что гражданская война началась после того, как закон отбросили в сторону и начали применять насилие. Никакие региональные элиты не рискнут начать что-то подобное тому, что было на майдане в 2014 году. Надо понимать, что победитель выборов президента будет определяться не волей народа Украины, а решением американского госдепа, а любой, кто попробует это решение оспорить, попадет в разряд нерукопожатных и преследуемых уголовников, продажные украинские элиты на такое не пойдут.» 

Слова Георгия Туки — обычный предывыборный пиар политика, и именно так их следует воспринимать, отметил Стариков

«На все заявления украинских политиков сейчас стоит смотреть только под углом борьбы за президентское кресло, не думаю, что нам стоит относиться к ним очень серьезно.» — добавил он.

Ранее Георгий Тука говорил, что Киев теряет контроль за Одесской областью.

Автор: Ольга Максимова

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 03 июня 2015
...| Источник: voicesevas.ru Госдеп вновь обвинил Россию в ... возражает" против так называемой "инициативы помощи Украине в области..., а народ уже выберет окончательный вариант с помощью...ОБСЕ Хайди Тальявини, бывший президент Украины Леонид Кучма, представитель ...
Новости Украины и Новороссии 28 апреля 2018
... экзотической должности «представителя президента Украины в Крыму» Бориса ... абсолютное большинство однозначно выберет родные стены, что ...миноритарных акционеров Укрнафты против Нафтогаза. Об этом...этого», — подытожил глава Госдепа США. Читайте также: ...
Новости Украины и Новороссии 06 марта 2016
...в президенты П. Порошенко обещает безвизовый режим для Украины под...паспорта. — И какой вариант выберет Киев, на ваш взгляд?...Град“. В боевых действиях против нас применяются мощные системы... меморандуму. Напомним, в Госдепе США заявили, что Вашингтон...
Когда начнём?
...пути, потеряет Кришну. Кто выберет Кришну, получит всё, в...место Верховного Главнокомандующего или Президент Лукашенко или другого нет...иудеями войну русских против русских, против иудеев. Украина даёт нам богатый ...– и произошло чудо, Госдеп и Обама перешли от ...
Путин и Америка. Сумерки богов
..., направленные против России и лично против Путина, ...подлежащему всяческому унижению, Госдеп не выберется из заколдованного круга,...они проиграли не только Украину. Осознав закат своего...националистических элит, российский президент хорошо учится на собственных...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
..., задержать самолет президента Боливии Моралеса с... постсоветских стран госдепа США выражала крайнее...несколько уголовных дел против чиновников, которые блокируют...больше оторвать Украину от России. Украина всё ещё...Если же страна выберет главной целью развития...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>