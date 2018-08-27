Президента Украины выберет Госдеп, а против него элита не бунтует: Стариков о «восстаниях» в украинских регионах

Источник: nation-news.ru

Украинский политик Георгий Тука заявил, что после выборов президента в марте 2019 года в ряде регионов Украины могут вспыхнуть восстания, которые поддержат «из-за поребрика». Писатель Николай Стариков сомневается в его словах.



Замминистра президента Украины по делам так называемых оккупированных территорий Георгий Тука опасается восстаний, которые якобы могут вспыхнуть в нескольких регионах Украины и они пожелают отделиться. По словам Туки, беспорядки охотно поддержат «соседи из-за поребрика» и лучше бы СБУ обратить на это внимание уже сегодня. В интервью каналу «112» он назвал этот сценарий будущего страны наихудшим из возможных вариантов.

Писатель и публицист Николай Стариков усомнился в такой вероятности и подчеркнул в беседе с Nation News, что не верит в возможность бунта украинских элит после выборов президента:

«Граждане Украины хорошо помнят, что гражданская война началась после того, как закон отбросили в сторону и начали применять насилие. Никакие региональные элиты не рискнут начать что-то подобное тому, что было на майдане в 2014 году. Надо понимать, что победитель выборов президента будет определяться не волей народа Украины, а решением американского госдепа, а любой, кто попробует это решение оспорить, попадет в разряд нерукопожатных и преследуемых уголовников, продажные украинские элиты на такое не пойдут.»

Слова Георгия Туки — обычный предывыборный пиар политика, и именно так их следует воспринимать, отметил Стариков

«На все заявления украинских политиков сейчас стоит смотреть только под углом борьбы за президентское кресло, не думаю, что нам стоит относиться к ним очень серьезно.» — добавил он.

Ранее Георгий Тука говорил, что Киев теряет контроль за Одесской областью.

Автор: Ольга Максимова

Источник: nstarikov.ru