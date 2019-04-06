Новости Украины и Новороссии 06 апреля 2019

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который представляет один из центров влияния во второй партии власти «Народный фронт» (НФ), снова вернулся к теме конституционной реформы, в случае которой президент утратит часть полномочий.

С этой идеей НФ и лично Аваков вышли еще в 2017 году, предложив ее Петру Порошенко, чей рейтинг уже тогда был невысокий.

Смысл реформы был убрать так называемый дуализм исполнительной власти в стране, сделав центром принятия решений парламент, а главой государства — премьер-министра. Но Порошенко тогда отказался.

Почему Аваков опять предлагает переписать Основной закон, разбиралось украинское издание «Страна».

Аваков проявляет инициативу

На следующий день после первого тура президентских выборов, 1 апреля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще считала бюллетени, но уже было ясно: шоумен Владимир Зеленский почти в два раза обошел по голосам действующего президента Порошенко.

И в тот же день глава МВД Аваков в интервью изданию «Левый берег» завел речь о конституционных изменениях, ограничивающих власть главы государства.

Всесильный министр, за глаза называемый вице-президентом, охарактеризовал победителя первого тура выборов как «порядочного человека из другого мира».

«[Зеленский] готовый разбираться с проблемами, но одновременно признающий, что во многих вопросах не вполне компетентен. В моем понимании, это значит, что он готов делегировать полномочия», — сказал Аваков в интервью.

Политолог Руслан Бортник расценивает сказанное как «публичное предложение группы Авакова Зеленскому», у которого сейчас высокие шансы выиграть во втором туре.

Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, тогда как Порошенко — только 15,95%.

Новое голосование состоится 21 апреля.

При этом Бортник настаивает: с идеей Авакова «в принципе согласны 90% украинского истеблишмента».

Представители разных групп влияния, а не только внутрипартийной группы Авакова говорят, что нужно радикально уменьшить полномочия президента, чтобы более не было соблазна для того, кто займет этот пост в будущем, усилить себя, а то и узурпировать власть.

«Нужно уменьшить цену этого кресла. Чтобы севший в него не сходил с ума от своего значения. И то слова поперек не скажешь, чтобы в ответ не услышать: «Ты с кем говоришь?! Ты с президентом говоришь!» — объяснял позицию влиятельный внефракционный депутат, знакомый с несколькими президентами Украины.

Но застрельщиком, как два года тому назад, выступил глава МВД.

Еще интересно, что в интервью министр задается вопросом: «Сможем ли мы — украинское общество — предложить то качество элиты, которой реализацию таких полномочий можно поручить? Ведь если он (президент, — прим. ред.) делегирует полномочия негодяям — как это происходит в некоторых сериях «Слуги народа» — это будет очень плохо для страны. Если очередным экспатам — тоже не выход…»

«Аваков, или точнее часть верхушки «Народного фронта», предлагает себя для этой роли и выражает готовность воплощать идею конституционного перераспределения, что, похоже, будет их заделом на будущие парламентские выборы и попыткой остаться в высших эшелонах власти после завершения этого избирательного цикла», — рассуждает эксперт Октисюк.

Однако народный депутат от НФ уверяет, что Аваковым в данном случае движут государственнические интересы.

«Я с ним (министром, — прим. ред.) на эту тему не разговаривал, но полагаю, что 70% его интереса в этой истории — это забота о государстве и 30% — политический расчет. Я его понимаю: у нас каждые президентские выборы оборачиваются серьезными внутренними потрясениями. Пора снизить цену поста президента», — прокомментировал «Стране» народный депутат, попросивший об анонимности.

С другой стороны, возможный проигрыш прежде главного противника идеи — Порошенко дает шанс лоббистам реформы наконец ее воплотить. Когда тема была поднята в 2017-м, президент ее категорически отверг, не согласившись на передачу большей части полномочий парламенту и правительству.

Обсуждался также вариант прописать выборы главы государства Радой, уменьшить количество депутатов до 250-300 и снизить барьер прохождения. Порошенко зарубил все эти варианты.

Но это было тогда.

«Сейчас такая ситуация, что его позиция тоже могла измениться в силу весьма возможного проигрыша на выборах», — предполагает эксперт Бортник.

Впрочем, собеседники издания в президентском именном блоке это отрицают.

Политолог Октисюк допускает, что Зеленскому в случае победы предложенная реформа тоже может быть выгодна.

«Ведь номинального президента будут меньше атаковать. Под ударами окажутся премьер и парламент. Вообще, кто бы не выиграл выборы, столкнется с кризисом легитимности. Порошенко — сразу, а Зеленский — со временем. Повод задуматься о реформе, чтобы спокойно досидеть президентский срок», — рассуждает эксперт.

Околоконституционные нюансы

Впрочем, не сама Конституционная реформа, но настойчивость второй партии власти в этом вопросе вызывает настороженность в парламенте.

Есть мнение, что для НФ это может быть схема захвата всей полноты власти в стране.

Дескать, после вступления изменений в силу будет спровоцирован кризис, и под нажимом бывших добробатов, подконтрольных Авакову, парламент сформирует Кабмин во главе с лидерами НФ.

«Поэтому сначала нужно провести парламентские выборы, а уже потом переписывать Основной закон», — говорит источник в депутатском корпусе.

Эксперт Бондаренко говорит об еще одном спорном моменте.

«Любые изменения в Конституции, принятые в отношении президента, будут касаться только следующего главы государства. До 21 апреля реформу провести не удастся, а значит, народ выберет президента с полномочиями, описанным в данной редакции Конституции».

Ученый-конституционалист Виктор Мусияка придерживается противоположной точки зрения:

«Верховная Рада этого созыва изменила Конституцию, передав президенту право назначать судей пожизненно, чем Порошенко сейчас и занимается. Не вижу преград для других изменений. Хотя важнее для нового президента добиться исполнения действующей Конституции, а не потворствовать ее новому переписыванию», — резюмирует эксперт.

Источник в одной из крупных фракций полагает, что до выборов в Раду изменений Конституции не будет.

«Во-первых, времени осталось мало. Чтоб успеть ввести в действие изменения хотя бы одновременно с выборами парламента нужно первое чтение пройти уже на этой сессии, а второе осенью. Это будет очень сложно.

К тому же, я прогнозирую, что новый президент и его избиратели не будут в восторге от того, что у него крадут полномочия.

Вероятно, не будут в восторге и западные партнеры, которые заподозрят олигархический заговор. Все это вызовет сильное напряжение.

Поэтому, полагаю, что к парламентской республике мы придем уже после выборов в Раду, когда будет понятно, какая там конфигурация сложится.

Я оставляю небольшой шанс на то, что Порошенко сразу после своего поражения на выборах даст команду срочно выносить на голосование законопроект об изменениях в Конституцию в плане преобразования в парламентскую республику.

Но в такой вариант я не очень верю. Уж больно смешно это будет выглядеть», — говорит источник.

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Денис Рафальский