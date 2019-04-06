Новости Украины и Новороссии 06 апреля 2019
- 10:34 Тимошенко отказалась вести дебаты между Зеленским и Порошенко.
- 08:11 Украина запретила любые прямые рейсы в Россию. Мгновенная карма.
- 03:05 Петя спустил на Толю болонку.
- 03:00 На Синоде просто глумятся над Филаретом, — «иерарх» ПЦУ.
- 02:30 Добить президента: Удастся ли Авакову и Раде поменять конституцию.
- Вчера 23:35 Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО.
- Вчера 23:32 Бойко обратится в Конституционный суд Украины в случае принятия закона о языке.
- Вчера 23:02 В ДНР прошло обучение первой группы дружинников.
Тимошенко отказалась вести дебаты между Зеленским и Порошенко
Юлия Тимошенко отказала штабу Владимира Зеленского и не будет вести дебаты между ним и Петром Порошенко.
Об этом заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире «Радио Новое время».
«Она была бы независимым арбитром, потому что критиковала бы обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но случилось так, как случилось», — сказал Разумков.
Он добавил, что место модератора будет предложено «любому другому».
«Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд», — отметил советник.
Как сообщала «Русская Весна», Порошенко назвал приглашение Тимошенко на роль ведущего дебатов неуважением к её избирателям.
«Моя позиция следующая: считаю, что дебаты — это не шоу. Подобное пренебрежительное легкомысленное отношение — это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. Более того, неуважение к ее избирателям. Избирателей надо уважать», — заявил он.
Напомним, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на крупнейшем стадионе Киева — НСК «Олимпийский» и призвал пройти медосмотр.
«Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов… Стране нужен здоровый президент», — заявил Зеленский.
В ответ Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе. После этого Зеленский заявил, что хочет видеть ведущей Юлию Тимошенко. Порошенко предложил Зеленскому «быть мужиком» и явиться на дебаты без дополнительных условий.
5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК «Олимпийский», а Зеленский — в частной лаборатории.
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Украина запретила любые прямые рейсы в Россию. Мгновенная карма
Логика железо-бетонная: действующий до того запрет авиарейсов не касался нерегулярных рейсов на самолетах, незарегистрированных в России, что «создавало угрозу национальной безопасности Украины, гражданской безопасности и порядку» (т-щ Саахов Аваков).
Спасибо товарищам Бойко и Медведчуку, посетившим Кремль и, тем самым, приблизившим параноидальную самоизоляцию неньки.
Мгновенная карма не заставила себя ждать: при соответствующем уменьшении картинки (чтобы отсечь редкие внутренние рейсы) незалежное небо более никому и ничем не угрожает, особенно «национальной безопасности Украины, гражданской безопасности и порядку»:
Изображение получено вчера вечером. Если что, на картинке единственный международный рейс в небе Украины, самое смешное — это «Москва-Кишинёв», то бишь не прямая, а транзитная угроза нац. безопасности и далее по списку. Всё, больше никого, полная стерильность.
Выждав сутки, решил перепроверить информацию. И вот что получилось на 22:00 сегодня, то есть, 05 апреля, причём уже без уменьшения:
Желающие могут перепроверить. Как видно, редкие рейсы осуществляются в две столицы самых верных союзников Киева: Тбилиси и Баку, плюс ещё одна транзитная угроза «Москва-Стамбул»:
А может мы чего пропустили? Не могли свидомиты на мове как-то так криво изъясниться и случайно распугать вообще все “цивилизованные” рейсы с евроремонтом? Похоже, трудности перевода, бывает, мова он такая мова. Особенно, если переводить напрямую заокеанские инструкции.
Мы скакали, мы скакали,
Всех на свете на…ли,
Вновь себе забили гол,
В померанчевый футбол…
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Петя спустил на Толю болонку
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На Синоде просто глумятся над Филаретом, — «иерарх» ПЦУ
Филарет на заседаниях Синода ПЦУ подвергается унижению и даже глумлению со стороны своих более молодых коллег. Об этом в открытом Обращении рассказал «митрополит» ПЦУ Иоасаф Шибаев, сообщает Союз православных журналистов.
«Мы уже знакомы с опубликованными и озвученными в интервью текстами протоколов заседания. Все там благозвучно и прилизано. А что же меня там шокировало?
Я увидел, что разговоры и обещания, на которых мы основывали свою позицию при объединении, при выборах нового Предстоятеля, были просто обманом, — описывает Шибаев свои впечатления от работы Синода ПЦУ.
— Возглавлял заседание митрополит Епифаний. Голос Патриарха почти не был слышен. Архиерейская молодежь, не стесняясь, спорили со Старцем по любому мизерному вопросу, в особенности, когда стал вопрос об управлении Патриархом приходами Киева. Тут началось просто глумление над Старцем-Патриархом! В этом преуспевали митрополит Симеон и епископ Герман, участвовал и митрополит Макарий. Они в непочтительном, чтобы не сказать в хамском тоне, требовали отобрать у Патриарха право на управление Киевскими приходами».
Иоасаф Шибаев утверждает, что только принципиальность Филарета, который пригрозил обратиться к общественности, помогла ему сохранить свои позиции: «Архиереи бывшего Киевского Патриархата, помалкивали, давая возможность глумиться над Патриархом. Вы читали в опубликованных Журналах Синода слова — Почетный Патриарх Филарет утвержден в качестве Управляющего приходами Киева.
А на самом деле, он был утвержден только после того, как он хотел уйти с заседания Синода и обратиться с Заявлением к общественности. Только после этого утвердили!»
Также Иоасаф обвинил Епифания и других молодых «епископов» ПЦУ в неблагодарности по отношению к Филарету: «… именно он нашел вас, пасущих коров и гусей, вознес вас на вершину церковной жизни, дал вам все блага и духовные и материальные. Поставил Вас в епископы, дал епархии, дорогие машины, драгоценные панагии, кресты, митры, великолепные облачения, дорогие телефоны, деньги. Вы, видимо, в самомнении, все это принимали как должное. Чем же вы платите Патриарху? Не даете ему дожить оставшиеся годы в покое, почете и тишине? Помните слова Божии — „Проклят Ханаан, раб рабов будет он…“. Да не будет с вами и с нами этого!»
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Добить президента: Удастся ли Авакову и Раде поменять конституцию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который представляет один из центров влияния во второй партии власти «Народный фронт» (НФ), снова вернулся к теме конституционной реформы, в случае которой президент утратит часть полномочий.
С этой идеей НФ и лично Аваков вышли еще в 2017 году, предложив ее Петру Порошенко, чей рейтинг уже тогда был невысокий.
Смысл реформы был убрать так называемый дуализм исполнительной власти в стране, сделав центром принятия решений парламент, а главой государства — премьер-министра. Но Порошенко тогда отказался.
Почему Аваков опять предлагает переписать Основной закон, разбиралось украинское издание «Страна».
Аваков проявляет инициативу
На следующий день после первого тура президентских выборов, 1 апреля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще считала бюллетени, но уже было ясно: шоумен Владимир Зеленский почти в два раза обошел по голосам действующего президента Порошенко.
И в тот же день глава МВД Аваков в интервью изданию «Левый берег» завел речь о конституционных изменениях, ограничивающих власть главы государства.
Всесильный министр, за глаза называемый вице-президентом, охарактеризовал победителя первого тура выборов как «порядочного человека из другого мира».
«[Зеленский] готовый разбираться с проблемами, но одновременно признающий, что во многих вопросах не вполне компетентен. В моем понимании, это значит, что он готов делегировать полномочия», — сказал Аваков в интервью.
Политолог Руслан Бортник расценивает сказанное как «публичное предложение группы Авакова Зеленскому», у которого сейчас высокие шансы выиграть во втором туре.
Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, тогда как Порошенко — только 15,95%.
Новое голосование состоится 21 апреля.
При этом Бортник настаивает: с идеей Авакова «в принципе согласны 90% украинского истеблишмента».
Представители разных групп влияния, а не только внутрипартийной группы Авакова говорят, что нужно радикально уменьшить полномочия президента, чтобы более не было соблазна для того, кто займет этот пост в будущем, усилить себя, а то и узурпировать власть.
«Нужно уменьшить цену этого кресла. Чтобы севший в него не сходил с ума от своего значения. И то слова поперек не скажешь, чтобы в ответ не услышать: «Ты с кем говоришь?! Ты с президентом говоришь!» — объяснял позицию влиятельный внефракционный депутат, знакомый с несколькими президентами Украины.
Но застрельщиком, как два года тому назад, выступил глава МВД.
Еще интересно, что в интервью министр задается вопросом: «Сможем ли мы — украинское общество — предложить то качество элиты, которой реализацию таких полномочий можно поручить? Ведь если он (президент, — прим. ред.) делегирует полномочия негодяям — как это происходит в некоторых сериях «Слуги народа» — это будет очень плохо для страны. Если очередным экспатам — тоже не выход…»
«Аваков, или точнее часть верхушки «Народного фронта», предлагает себя для этой роли и выражает готовность воплощать идею конституционного перераспределения, что, похоже, будет их заделом на будущие парламентские выборы и попыткой остаться в высших эшелонах власти после завершения этого избирательного цикла», — рассуждает эксперт Октисюк.
Однако народный депутат от НФ уверяет, что Аваковым в данном случае движут государственнические интересы.
«Я с ним (министром, — прим. ред.) на эту тему не разговаривал, но полагаю, что 70% его интереса в этой истории — это забота о государстве и 30% — политический расчет. Я его понимаю: у нас каждые президентские выборы оборачиваются серьезными внутренними потрясениями. Пора снизить цену поста президента», — прокомментировал «Стране» народный депутат, попросивший об анонимности.
С другой стороны, возможный проигрыш прежде главного противника идеи — Порошенко дает шанс лоббистам реформы наконец ее воплотить. Когда тема была поднята в 2017-м, президент ее категорически отверг, не согласившись на передачу большей части полномочий парламенту и правительству.
Обсуждался также вариант прописать выборы главы государства Радой, уменьшить количество депутатов до 250-300 и снизить барьер прохождения. Порошенко зарубил все эти варианты.
Но это было тогда.
«Сейчас такая ситуация, что его позиция тоже могла измениться в силу весьма возможного проигрыша на выборах», — предполагает эксперт Бортник.
Впрочем, собеседники издания в президентском именном блоке это отрицают.
Политолог Октисюк допускает, что Зеленскому в случае победы предложенная реформа тоже может быть выгодна.
«Ведь номинального президента будут меньше атаковать. Под ударами окажутся премьер и парламент. Вообще, кто бы не выиграл выборы, столкнется с кризисом легитимности. Порошенко — сразу, а Зеленский — со временем. Повод задуматься о реформе, чтобы спокойно досидеть президентский срок», — рассуждает эксперт.
Околоконституционные нюансы
Впрочем, не сама Конституционная реформа, но настойчивость второй партии власти в этом вопросе вызывает настороженность в парламенте.
Есть мнение, что для НФ это может быть схема захвата всей полноты власти в стране.
Дескать, после вступления изменений в силу будет спровоцирован кризис, и под нажимом бывших добробатов, подконтрольных Авакову, парламент сформирует Кабмин во главе с лидерами НФ.
«Поэтому сначала нужно провести парламентские выборы, а уже потом переписывать Основной закон», — говорит источник в депутатском корпусе.
Эксперт Бондаренко говорит об еще одном спорном моменте.
«Любые изменения в Конституции, принятые в отношении президента, будут касаться только следующего главы государства. До 21 апреля реформу провести не удастся, а значит, народ выберет президента с полномочиями, описанным в данной редакции Конституции».
Ученый-конституционалист Виктор Мусияка придерживается противоположной точки зрения:
«Верховная Рада этого созыва изменила Конституцию, передав президенту право назначать судей пожизненно, чем Порошенко сейчас и занимается. Не вижу преград для других изменений. Хотя важнее для нового президента добиться исполнения действующей Конституции, а не потворствовать ее новому переписыванию», — резюмирует эксперт.
Источник в одной из крупных фракций полагает, что до выборов в Раду изменений Конституции не будет.
«Во-первых, времени осталось мало. Чтоб успеть ввести в действие изменения хотя бы одновременно с выборами парламента нужно первое чтение пройти уже на этой сессии, а второе осенью. Это будет очень сложно.
К тому же, я прогнозирую, что новый президент и его избиратели не будут в восторге от того, что у него крадут полномочия.
Вероятно, не будут в восторге и западные партнеры, которые заподозрят олигархический заговор. Все это вызовет сильное напряжение.
Поэтому, полагаю, что к парламентской республике мы придем уже после выборов в Раду, когда будет понятно, какая там конфигурация сложится.
Я оставляю небольшой шанс на то, что Порошенко сразу после своего поражения на выборах даст команду срочно выносить на голосование законопроект об изменениях в Конституцию в плане преобразования в парламентскую республику.
Но в такой вариант я не очень верю. Уж больно смешно это будет выглядеть», — говорит источник.
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Денис Рафальский
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Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
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Бойко обратится в Конституционный суд Украины в случае принятия закона о языке
Фото: РИА Новости
Один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о готовности обратиться в Конституционный суд Украины, если Верховная рада примет закон о языке. Об этом сообщает RT со ссылкой на NewsOne.
По его словам, 30% украинцев считают русский язык родным и надо с этим считаться, а рассмотрение данного закона парламентом является неуважением к людям.
Ранее кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинским властям не нужно притеснять русский язык.
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В ДНР прошло обучение первой группы дружинников
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За что боролись, на то и напоролись, самостоятельная от здравого смысла Украина.