Новости Украины и Новороссии 28 апреля 2018

В то время, когда лидеры Северной и Южной Кореи демонстрируют всему миру, что пожать друг другу руки могут даже злейшие враги, Киев продолжает копать ров между донбасскими республиками и Украиной.

Началось все с очередного заявления президента страны Петра Порошенко, который внес в парламент законопроект об изменениях в законе «О гражданстве Украины». Традиционно казуистически составленный документ выглядел таким образом, что подавляющее число комментаторов, в том числе и из Украины, пришли к выводу: всех, кто участвовал в референдумах о независимости, прошедших в Крыму и Донбассе, позже работал в государственных органах новой власти, а уж тем более, воевал, ждет автоматическое лишение украинского гражданства.

С учетом того, что под эти и ряд других определений, прописанных в законопроекте, попадает более половины населения, проживающего в указанных регионах, это означало бы фактический отказ Украины от весьма существенного числа некогда своих, но, надо полагать, с определенного времени уже ставших бывшими, граждан.

Нельзя сказать, что новость о насильственном лишении гражданства кого-то сильно напугала. По крайней мере, в Донбассе этого не случилось точно.

Более того, известие о том, что Киев теперь не считает своими гражданами обладателей украинского паспорта на восток от линии разграничения, могло бы, наконец, внести хоть какую-то ясность в действия тех же ВСУ, и существенно упростило бы работу разного рода пропагандистам, легитимирующим деятельность украинских «освободителей». Ибо одно дело разъяснять, почему при восстановлении конституционного порядка приходится стрелять по своим мирным и беззащитным согражданам, и совсем другое — раз и навсегда определиться: «За забором — чужие». А потому ни капельки не жалко, что горстка диких аборигенов падет от пули или снаряда, выпущенного белым европейцем.

Но подобному толкованию законопроекта о гражданстве от Порошенко суждено было просуществовать недолго. Через некоторое время начали появляться разъяснения о том, что президента неправильно поняли. Поначалу это раздавалось от мелких государственных клерков, вроде обладателя экзотической должности «представителя президента Украины в Крыму» Бориса Бабина.

После в ход включилась и «тяжелая артиллерия» в лице Ирины Луценко, которая разъяснила, что жителей Крыма не будут лишать украинского гражданства, если они принимали участие в выборах других стран, служили в вооруженных силах РФ или в рядах ополченцев на Донбассе или получили российский паспорт не по собственной воле.

Каким образом не по собственной воле можно получить российский паспорт, процедура обретения которого, нужно сказать, весьма непроста и длительна, кума президента так толком объяснить и не могла.

Предполагают, будто разночтения в толковании законопроекта возникли из-за того, что не все обратили внимание на новый пункт «ґ», который должен был появиться в статье 19 Закона Украины «О гражданстве Украины», сразу после пункта «г». По всей видимости, разнообразие сортов буквы «г» и сбило с толку тех, кто пытался прояснить для себя подлинное звучание документа.

Самое интересное в этой ситуации то, что уже давно совершенно не интересно, кто прав: неверно истолковавший Петр Порошенко или пришедшая ему на выручку Ирина Луценко. Сохраняют украинское гражданство или отбирают его принудительно — для большинства жителей того же Крыма или Донбасса не так уж и важно.

Украинскому государству совершенно наплевать на то, является житель или уроженец этих регионов гражданином страны либо нет — отношение к нему все равно будет лежать в узком коридоре сегрегационной политики. А если так — отчего отношение граждан к книжке с трезубом должно быть иным?!

Безусловно, обладание двумя паспортами и, соответственно, двумя гражданствами позволяет довольно существенной части населения извлекать определенные преференции, главным образом, материальные, из сложившейся ситуации. Потенциальная утрата какой-то их части по определению будет болезненной, но, вероятно, не решающей.

Та же вторая украинская пенсия никак не помешает старикам и другим социально незащищенным слоям, но выбирая между ней и родным домом, абсолютное большинство однозначно выберет родные стены, что они, собственно говоря, и сделали еще 4 года назад.

Отдельно стоит рассматривать лишь вопрос о невозможности посещения Украины жителями полуострова, у которых в кармане либо российские паспорта с крымской пропиской, либо документы народных республик.

Правда, жителям Донецка, Луганска, Ялты или Симферополя и украинский паспорт не всегда в помощь.

Так, буквально на днях средства массовой информации Украины просто зашлись в истеричном ликовании по поводу того, что украинские правоохранительные органы задержали на пункте пропуска жительницу Крыма Елену Одновол, которой киевские СМИ тут же дали статус «доверенного лица Путина».

Как сообщает пресс-секретарь все еще зачем-то существующей на Украине прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик, вина Елены Одновол состоит в том, что та была «непосредственным организатором сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Путина».

«Ее обвиняют не в том, что она была волонтером и проявляла свою гражданскую позицию, а именно в действиях в ущерб Украине, при том что Елена Одновол — украинская гражданка», — акцентирует пресс-секретарь надзорного ведомства, тем самым давая понять, что вместе с сохранением теми же крымчанами украинского гражданства, обещанного новым законопроектом, сохранится и преследование их украинскими судами, прокурорами и всей остальной правоохранительной системой.

Какая-то странная милость от Киева тем, кто посчитал возможным не признать результаты киевского уличного волеизъявления образца 2014 года.

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Рамиль Замдыханов

Украина.ру