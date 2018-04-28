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Новости Украины и Новороссии 28 апреля 2018

12:15. 28 апреля 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Петр Гецко о новом статусе ЛДНР, как освобожденной территории УССР

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В Госдуме предложили Киеву забрать Крымский мост с помощью Photoshop

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик высмеял заявление лидера “Меджлиса крымско-татарского народа”* Рефата Чубарова о возвращении Крымского моста Украине в качестве “контрибуции”. Об этом сообщает РИА Новости.

Белик заметил, что с начала стройки украинские политики утверждали, что моста не будет, и что Россия “рисует его в Photoshop и монтирует видеоролики”.

“В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций и чего угодно подобного. Со стороны России подобных действий они не дождутся, мы это прекрасно понимаем”, — рассказал депутат в интервью RT.

По его словам, украинские власти не сделали ничего для развития Крыма за все то время, пока полуостров был под контролем Киева. Парламентарий также высказал предположение, что за заявлением Чубарова могут последовать новые жалобы и иски в отношении России.

Ранее глава “Меджлиса”* и депутат Рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна передать мост через Керченский пролив в качестве компенсации за “оккупацию” Крыма. 

Чубаров известен своей антироссийской позицией и резонансными заявлениями. Так, в марте в эфире одного из украинских телеканалов он сказал, что все проживающие в Крыму россияне должны будут покинуть полуостров. Нардеп также предлагал организовать блокаду моста через Керченский пролив.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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Правительство Украины планирует узаконить взятки депутатам

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Украинский паспорт — пропуск в тюрьму

Украинский паспорт — пропуск в тюрьму | Русская весна

В то время, когда лидеры Северной и Южной Кореи демонстрируют всему миру, что пожать друг другу руки могут даже злейшие враги, Киев продолжает копать ров между донбасскими республиками и Украиной.

Началось все с очередного заявления президента страны Петра Порошенко, который внес в парламент законопроект об изменениях в законе «О гражданстве Украины». Традиционно казуистически составленный документ выглядел таким образом, что подавляющее число комментаторов, в том числе и из Украины, пришли к выводу: всех, кто участвовал в референдумах о независимости, прошедших в Крыму и Донбассе, позже работал в государственных органах новой власти, а уж тем более, воевал, ждет автоматическое лишение украинского гражданства.

С учетом того, что под эти и ряд других определений, прописанных в законопроекте, попадает более половины населения, проживающего в указанных регионах, это означало бы фактический отказ Украины от весьма существенного числа некогда своих, но, надо полагать, с определенного времени уже ставших бывшими, граждан.

Нельзя сказать, что новость о насильственном лишении гражданства кого-то сильно напугала. По крайней мере, в Донбассе этого не случилось точно.

Более того, известие о том, что Киев теперь не считает своими гражданами обладателей украинского паспорта на восток от линии разграничения, могло бы, наконец, внести хоть какую-то ясность в действия тех же ВСУ, и существенно упростило бы работу разного рода пропагандистам, легитимирующим деятельность украинских «освободителей». Ибо одно дело разъяснять, почему при восстановлении конституционного порядка приходится стрелять по своим мирным и беззащитным согражданам, и совсем другое — раз и навсегда определиться: «За забором — чужие». А потому ни капельки не жалко, что горстка диких аборигенов падет от пули или снаряда, выпущенного белым европейцем.

Но подобному толкованию законопроекта о гражданстве от Порошенко суждено было просуществовать недолго. Через некоторое время начали появляться разъяснения о том, что президента неправильно поняли. Поначалу это раздавалось от мелких государственных клерков, вроде обладателя экзотической должности «представителя президента Украины в Крыму» Бориса Бабина.

После в ход включилась и «тяжелая артиллерия» в лице Ирины Луценко, которая разъяснила, что жителей Крыма не будут лишать украинского гражданства, если они принимали участие в выборах других стран, служили в вооруженных силах РФ или в рядах ополченцев на Донбассе или получили российский паспорт не по собственной воле.

Каким образом не по собственной воле можно получить российский паспорт, процедура обретения которого, нужно сказать, весьма непроста и длительна, кума президента так толком объяснить и не могла.

Предполагают, будто разночтения в толковании законопроекта возникли из-за того, что не все обратили внимание на новый пункт «ґ», который должен был появиться в статье 19 Закона Украины «О гражданстве Украины», сразу после пункта «г». По всей видимости, разнообразие сортов буквы «г» и сбило с толку тех, кто пытался прояснить для себя подлинное звучание документа.

Самое интересное в этой ситуации то, что уже давно совершенно не интересно, кто прав: неверно истолковавший Петр Порошенко или пришедшая ему на выручку Ирина Луценко. Сохраняют украинское гражданство или отбирают его принудительно — для большинства жителей того же Крыма или Донбасса не так уж и важно.

Украинскому государству совершенно наплевать на то, является житель или уроженец этих регионов гражданином страны либо нет — отношение к нему все равно будет лежать в узком коридоре сегрегационной политики. А если так — отчего отношение граждан к книжке с трезубом должно быть иным?!

Безусловно, обладание двумя паспортами и, соответственно, двумя гражданствами позволяет довольно существенной части населения извлекать определенные преференции, главным образом, материальные, из сложившейся ситуации. Потенциальная утрата какой-то их части по определению будет болезненной, но, вероятно, не решающей.

Та же вторая украинская пенсия никак не помешает старикам и другим социально незащищенным слоям, но выбирая между ней и родным домом, абсолютное большинство однозначно выберет родные стены, что они, собственно говоря, и сделали еще 4 года назад.

Отдельно стоит рассматривать лишь вопрос о невозможности посещения Украины жителями полуострова, у которых в кармане либо российские паспорта с крымской пропиской, либо документы народных республик.

Правда, жителям Донецка, Луганска, Ялты или Симферополя и украинский паспорт не всегда в помощь.

Так, буквально на днях средства массовой информации Украины просто зашлись в истеричном ликовании по поводу того, что украинские правоохранительные органы задержали на пункте пропуска жительницу Крыма Елену Одновол, которой киевские СМИ тут же дали статус «доверенного лица Путина».

Как сообщает пресс-секретарь все еще зачем-то существующей на Украине прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик, вина Елены Одновол состоит в том, что та была «непосредственным организатором сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Путина».

«Ее обвиняют не в том, что она была волонтером и проявляла свою гражданскую позицию, а именно в действиях в ущерб Украине, при том что Елена Одновол — украинская гражданка», — акцентирует пресс-секретарь надзорного ведомства, тем самым давая понять, что вместе с сохранением теми же крымчанами украинского гражданства, обещанного новым законопроектом, сохранится и преследование их украинскими судами, прокурорами и всей остальной правоохранительной системой.

Какая-то странная милость от Киева тем, кто посчитал возможным не признать результаты киевского уличного волеизъявления образца 2014 года.

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Рамиль Замдыханов

Украина.ру

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Коломойский проиграл Нафтогазу суд в Лондоне

Коломойский проиграл Нафтогазу суд в Лондоне | Русская весна

Лондонский международный арбитражный суд 26 апреля вынес арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров Укрнафты против Нафтогаза.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

«Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению Укрнафтой не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины», — говорится в сообщении. 

В частности, отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления Укрнафты из предложенных миноритариями (компаниями Коломойского) кандидатов. Кроме того, суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют 5 из 11 членов наблюдательного совета Укрнафты при кворуме в 8 членов органа.

«Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению Укрнафты являются не подлежащими исполнению», — резюмируют в НАК.

Напомним, в январе 2010 года Нафтогаз и миноритарные акционеры Укрнафты (связанные с группой Приват компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited) заключили акционерное соглашение, которое, в частности, определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.

Истцы заявили, что с января 2015 года Нафтогаз пытался захватить контроль над Укрнафтой, нарушая акционерное соглашение.

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Украине предстоит много работы, чтобы добиться членства в НАТО, — Госсекретарь США 

Украине предстоит много работы, чтобы добиться членства в НАТО, — Госсекретарь США  | Русская весна

Совет министров иностранных дел стран НАТО обсуждал в пятницу возможное членство Украины в североатлантическом альянсе. В итоге новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что незалежной предстоит ещё много работы, чтобы добиться присоединения к блоку.

«Сегодня была дискуссия об Украине, о её потенциальном включении (в НАТО — прим. РВ). Необходимо проделать много работы, чтобы добиться этого», — подытожил глава Госдепа США.

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