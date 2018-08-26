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Маккейн все

06:53. 26 августа 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:


После долгой и продолжительной болезни наконец то отмучался известный русофоб Джон Маккейн.
На закате его долгой карьеры ему пришлось пережить немало унижений, связанных с вопросами про его попадание в плен, в котором "нет героизма" (с) и скандалом вокруг будущих похорон, куда не пригласили Трампа.

В истории же он останется видным представителем ультра-радикальных империалистов, которые хотели военной дубинкой сохранить шатающуюся гегемонию США, а также неудачником кампании 2008 года, когда отягощенный провалами "банды Чейни" Маккейн проиграл на выборах Обаме.

В общем, земля стекловатой.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: маккейн, США
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