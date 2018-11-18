Удостоился чести нести гроб Маккейна
20:31. 18 ноября 2018 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вручение премии Магнитского на лондонской тусовке оппозиционеров.
Разыскивается Кремлём? – ✓
Сидел в российской тюрьме? – ✓
Был отравлен (предположительно) Российским государством? – ✓
Самые известные гости, присутствовавшие в прошлый четверг на церемонии вручения Премии имени Сергея Магнитского за защиту прав человека, имеют между собой нечто общее: каждый из них – это “кость в горле” президента России Владимира Путина.
Сейчас, на четвертом году [существования Премии имени Сергея Магнитского ], церемония вручения собрала российских диссидентов и их союзников в центре Лондона, всего в двух шагах от парламента.
Прежде чем перейти к очень серьезному делу свержения российского правительства, инакомыслящие, под мягкие джазовые мелодии, обнимали друг друга и пили шампанское.
«Единственное, что мы просим у Запада, – прекратить поддерживать режим Владимира Путина» – сказал российский активист Владимир Кара-Мурза , который был дважды отравлен на родной земле, каждый раз впадая в кому. Кара-Мурза сказал, что эти нападения несут на себе отпечатки пальцев российских служб безопасности. Кара-Мурза, который является заместителем председателя «Открытой России», ведущей российской демократической организации, сказал, что Запад помогает Путину «принимая его как достойного и респектабельного партнера на мировой арене. К сожалению, многие западные лидеры делают это уже долгое время». «Открытая Россия» – это некоммерческая организация, основанная Михаилом Ходорковским, когда-то самым богатым человеком России, который был заключен в тюрьму в России по, по его словам, политически мотивированным налоговым обвинениям. Ходорковский, находящийся в изгнании в Великобритании, также присутствовал на церемонии.
Премией Магнитского награждаются адвокаты, журналисты, активисты и западные политики, которые борются с неправосудием, которое, как они считают, творит российское государство.
Премия – детище Билла Браудера, финансиста американского происхождения, который когда-то был самым богатым иностранным инвестором в России. Разыскиваемый Россией, у которой есть ордер Интерпола на его арест, Браудер назвал премию в честь своего адвоката, который умер в российской тюрьме в 2009 году после того, как вскрыл крупномасштабное мошенничество с участием российских чиновников. Семья и друзья Магнитского говорят, что тюремщики пытали и избивали его.
Это побудило Браудера убедить Конгресс принять Закон Магнитского 2012 года, разрешивший Соединенным Штатам ограничивать поездки и замораживать активы лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека в России; список попавших под санкции россиян теперь включает 49 имен.
Закон Магнитского был раскритикован Россией, которая очень старалась остановить его принятие, её усилия включали посылку в США адвоката, связанного с Кремлем, на встречу с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году. На встрече они обсуждали возможность отмены закона .
Одним из ключевых защитников закона был покойный сенатор Джон Маккейн, который в четверг был посмертно награжден Премией имени Магнитского. Награда была вручена дочери сенатора, Меган Маккейн.
Принимая награду от имени своего покойного отца, сенатора Джона Маккейна, Меган Маккейн, произнесла прочувствованную речь. http://peoplem.ag/c23gIh3
В речи, которой публика аплодировала стоя, Маккейн выступила с крайне резкими формулировками, противопоставив своего отца и российских диссидентов Путину, которого она назвала «диктатором» и «убийцей».
«Мир вступает в новую эпоху диктаторов и автократов, вызванных к жизни новым национализмом, который перехватывает славное прошлое и переформатирует его», – сказала Маккейн.
Намекая на открытую критику её отцом президента Трампа, Маккейн продолжила: «Есть такие люди, даже в Америке, о которых мне стыдно говорить, которые смотрят на (российский режим) и спрашивают: «Что в нем плохого?» »
Кара-Мурза, которого сам сенатор Маккейн выбрал чтобы тот нес его гроб на похоронах, вручил награду Меган Маккейн.
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Это большая честь для меня вручить @MeghanMcCain Премию имени Сергея Магнитского за защиту прав человека за 2018 год которой был награжден её отец, сенатор Джон Маккейн, кто персонифицировал собой мужество, прямоту и принципиальность. Его наследие продолжает жить и вдохновлять. #MagnitskyAwards
Как отражение той репрессивной среды, в которой вынуждены действовать российские активисты, некоторые лауреаты премии не присутствовали на церемонии. Словно специально чтобы были заданы вопросы, в зале отсутствовали лидер оппозиции Алексей Навальный и украинский кинорежиссер Олег Сенцов.
Навальный был в Страсбурге, он был оправдан главным правозащитным судом Европы после арестов по обвинениям в организации уличных протестов по всей России. Сенцов, уроженец Крыма, который громогласно выступал против присоединения полуострова к России, томится в российской тюрьме.
В 2016 году Глобальный закон Магнитского был распространён на нарушителей прав человека и за пределами России – санкции были наложены на военных Мьянмы за зверства, совершенные против народа Рохинджа и бывшего президента Гамбии Яхья Джаммеха. В тот же день, день проведения церемонии вручения премии имени Магнитского, правительство США объявило о санкциях против 17 саудовцев в связи с убийством журналиста из Саудовской Аравии, обозревателя газеты Washington Post Джемала Хашогги.
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Несмотря на то, что [нависший над церемонией, выросший до гигантских масштабов] образ Путина выглядел чрезвычайно угрожающим, организаторы заявили, что они полны энтузиазма продолжать свою глобальную борьбу.
«Чудовищные преступления, совершаемые в мире, не ограничиваются территорией России. Хотя Россия, безусловно, задала темп и ориентир для других плохих парней. Но и в других странах есть множество своих таких же – сказал Браудер.
http://perevodika.ru/articles/1204292.html – цинк
Сплотимся же вокруг светлого облика Джона Маккейна. Только руководствуясь его видением можно наконец то принести свободу и демократию в Россию. Или на худой конец подержаться за его гроб. У борьбы за свободу есть разные пути.
Источник: colonelcassad.livejournal.com