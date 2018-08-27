Хоронили Маккейна – порвали два баяна

Сначала о текущих моментах, а затем в целом:1. Вдова Маккейна может получить его место в Сенате США по представлению родного штата. Она является одним из основных кандидатов на замещение вакантной должности. От того, кто займет это кресло, может поменяться расклад сил в Сенате США.2. Трамп запретил администрации Белого Дома выпускать официальное заявление по случаю смерти Маккейна с панегириками в адрес покойного. Как утверждает американская пресса, Трамп против того, что Маккейна называли "героем", что не сильно отличается от его позиции, когда Маккейн был живой.3. Трампа не пригласят на похороны Маккейна, так как покойный не желал бы видеть Трампа рядом со своим гробом и родственники не намерены нарушать волю покойного. Вместо Трампа на похороны пригласили Буша-младшего и Обаму, которые в отличие от Трампа, смогут сказать про Маккейна нечто приятное.4. В пику "умеренной позиции" Трампа, в Сенате США будут приспущены государственные флаги в память о покойном. В силу разногласий между Сенатом и Белым Домом, ряд вопросов траура по Маккейну находится в процессе согласования.На тему фарисейских слезоотделений по поводу умершего Маккейна.1. Во-первых. О мертвых – правду. De mortuis – veritas.2. Во-вторых. Маккейн, де-факто, не осужденный военный преступник, причастный к гибели большого числа людей в различных странах мира, в организации агрессий против которых он принимал самое непосредственное участие. В Нюрнберге была отдельная статья связанная с заговором против мира и планированием агрессивных войн. Разумеется, Маккейн своего Нюрнберга избежал, как и целый ряд других не осужденных военных преступников.3. В-третьих. Маккейн активных пособник международного терроризма и один из тех, кто прямо или косвенно способствовал созданию ИГИЛ в качестве инструмента американской политики. Последствия его деятельности и деятельности его подельников по развитию международного исламского терроризма весь мир в целом и наша страна в частности, будут пожинать еще долгие годы.Уже этого, вполне достаточного, чтобы с брезгливостью смотреть на современных фарисеев заламывающих в экстазе руки "Ах, какого человека мы потеряли". Занятная разновидность морального уродства и отсутствующих морально-этических ориентиров.Ниже, заметка главного про-трамповского карикатуриста на смерть Маккейна.Но раз из подобного мусора лепят героев для невзыскательных потребителей кашицы глобалистских масс-медиа, значит спрос на таких "героев" будет и дальше рождать предложение.

Источник: colonelcassad.livejournal.com