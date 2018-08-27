Хоронили Маккейна – порвали два баяна
10:44. 27 августа 2018 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Хорошее избавление от плохого мусора, которым был Джон Маккейн. (c) Бен Гаррисон
Сначала о текущих моментах, а затем в целом:
1. Вдова Маккейна может получить его место в Сенате США по представлению родного штата. Она является одним из основных кандидатов на замещение вакантной должности. От того, кто займет это кресло, может поменяться расклад сил в Сенате США.
2. Трамп запретил администрации Белого Дома выпускать официальное заявление по случаю смерти Маккейна с панегириками в адрес покойного. Как утверждает американская пресса, Трамп против того, что Маккейна называли "героем", что не сильно отличается от его позиции, когда Маккейн был живой.
3. Трампа не пригласят на похороны Маккейна, так как покойный не желал бы видеть Трампа рядом со своим гробом и родственники не намерены нарушать волю покойного. Вместо Трампа на похороны пригласили Буша-младшего и Обаму, которые в отличие от Трампа, смогут сказать про Маккейна нечто приятное.
4. В пику "умеренной позиции" Трампа, в Сенате США будут приспущены государственные флаги в память о покойном. В силу разногласий между Сенатом и Белым Домом, ряд вопросов траура по Маккейну находится в процессе согласования.
На тему фарисейских слезоотделений по поводу умершего Маккейна.
1. Во-первых. О мертвых – правду. De mortuis – veritas.
2. Во-вторых. Маккейн, де-факто, не осужденный военный преступник, причастный к гибели большого числа людей в различных странах мира, в организации агрессий против которых он принимал самое непосредственное участие. В Нюрнберге была отдельная статья связанная с заговором против мира и планированием агрессивных войн. Разумеется, Маккейн своего Нюрнберга избежал, как и целый ряд других не осужденных военных преступников.
3. В-третьих. Маккейн активных пособник международного терроризма и один из тех, кто прямо или косвенно способствовал созданию ИГИЛ в качестве инструмента американской политики. Последствия его деятельности и деятельности его подельников по развитию международного исламского терроризма весь мир в целом и наша страна в частности, будут пожинать еще долгие годы.
Уже этого, вполне достаточного, чтобы с брезгливостью смотреть на современных фарисеев заламывающих в экстазе руки "Ах, какого человека мы потеряли". Занятная разновидность морального уродства и отсутствующих морально-этических ориентиров.
Ниже, заметка главного про-трамповского карикатуриста на смерть Маккейна.
Десять причин не оплакивать Джона Маккейна
1. Его мать с любовью называла его «scamp», и было хорошо известно, что он был практичным шутником и нарушителем правил. Он закончил образование на уровне дна в Аннаполисе, потому что он пытался сломать каждое правило там и имел ужасные оценки. Такие действия подобают его характеру
29 июля 1967 года Маккейн устроил шалость и утопил свой самолет, находясь на борту USS Форрестол. .Взрыв бомбы на его самолете привел к тому, что взорвалось еще больше других бомб с других припаркованных самолетов, что привело к гибели 134 моряков. Маккейн не помог во время пожара. Он был эвакуирован с авианосца и защищен, потому что его отец и дед были адмиралами флота. С тех пор средства Глубинное Государственное Болото пытались скрыть это. Они защищают своих.
2. Он не был героем войны. Стрельба и плен могут сделать его жертвой, но не героем. Вероятно, он не обращал внимания во время учебного курса, и поэтому он не тянул за родственные ниточки, когда отправили в Северный Вьетнам, где он попал в плен. Его пленители знали, что он был потомком четырехзвездочных адмиралов, что обеспечивало ему особое отношение в плену. Маккейн просил медицинского лечения и пел, как птица в «Ханой Хилтон», чтобы получить его. Его действия во Вьетнаме привели к гибели других летчиков.
3. По возвращении в Америку он сразу же ударил жену в спину. Она была тяжело ранена в автокатастрофе, и он не мог потрудиться, чтобы помочь ей. Вместо этого он быстро бросил ее и женился на богатой наследнице, которая могла финансировать свою политическую карьеру. Люди разводятся все время, но способ, которым он это проделал, лишь подчеркивает его холодный эгоизм.
4. Он был расписан как счастливый, храбрый, сильный и независимый в средствах массовой информации Глубинного Государства. Он был одним из главных героев. «Воин» Сената принадлежал, в частности, Глубинному Государству и Джорджу Соросу. Маккейн стал лоббистом для открытых границ, который также поддерживал глобализм и налоги на выбросы углерода для борьбы с «изменением климата». В то же время он был злейшим врагом военных ветеранов, которых он оставлял в жестоком обращении и в беде. Теперь в Конгрессе есть законопроект, предназначенный для оказания помощи ветеранам, и они хотят назвать его именем своего «героя» Маккейна. Отвратительно.
5. Он поддерживал Буша в войне в Ираке, хотя вход в эту трясину был основан на лжи. Маккейн утверждал, что мы останемся там на 100 лет, если это необходимо. Такое упрямство и готовность поддерживать войну в сочетании с его вспыльчивым характером только подчеркивают тот факт, что его не должно было быть рядом с кнопкой "Nuke". Маккейн был безрассудной «горячей головой».
6. Он был испорчеенным ребенком, который на протяжении большей части карьеры, на каждом шагу выручался и поддерживался его папой и дедушкой. Он никогда не должен был быть принят в Аннаполис.. Его нужно было выгнать из Аннаполиса за его возмутительное и мятежное поведение. Он разбил в общей сложности пять военных самолетов. Он любил вечеринки больше, чем летать. Его нужно было выгнать из ВМФ за то, что он разбил несколько самолетов во время забав клоунов-смельчаков. Его не должно было быть рядом с Сенатом. Неоконы сфальсифицировали праймериз для Маккейна, который презрительно смеялся над Роном Полом во время дебатов. Его не должно было быть рядом с республиканской номинацией, но Глубинное государство хотело, чтобы Маккейн, безрассудная «горячая голова», проиграл Обаме. Он сам выбрал Сару Пэйлин в качестве своего вице-президента, а спустя годы обвинил ее в том, что проиграл.
7. Он проявил большое презрение к своим избирателям, показывая свое высокомерие и ненависть к Америке, не утруждая себя уходом из Сената, когда знал, что у него смертельный рак мозга. Он хотел пойти в могилу вместе со своей властью, лишив Аризону ее представительства.
8. Когда он убедился, что торговые ограничения смягчаются во Вьетнаме, чему он помогал, это воспринимали как символ мира. Неправильно! Он сделал это, чтобы на этом мог заработать его дистрибьютор Budweiser. Он был первым в очереди, чтобы заработать деньги на новом законодательстве. Жажда денег и власти управляла Маккейном.
9. Он поддерживал террористов ИГИЛ и хотел, чтобы мы начали новую войну в Сирии, что могло привести к третьей мировой войне. Маккейн не был «чудовищем». Он был создателем боевой марионетки и орудием для Глубинного Государства.
10. Он поддерживал платную кампанию Хиллари, ложное досье Джеймса Коми, в попытке сбить президента Трампа. Это было незаконно, но эй, он Джон Маккейн! Вместо того, чтобы проявлять угрызения совести, он сказал: «Любой, кому это не нравится, может катиться в ад!» Подержанный консерватор, он голосовал против своей собственной партии и президента Трампа, когда мог, включая его голос, чтобы сохранить ObamaCare. Лежачий раковый больной Маккейн стал за это очень любимым, и теперь его обильно прославляет Глубокое Государственное Болото и его пропагандистские СМИ. Это только доказывает, что он действительно был отморозком.
Но раз из подобного мусора лепят героев для невзыскательных потребителей кашицы глобалистских масс-медиа, значит спрос на таких "героев" будет и дальше рождать предложение.
Источник: colonelcassad.livejournal.com