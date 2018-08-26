Август, пятница, вечер, пожар

Ощущение дежавю…Кто-нибудь задумывался, почему самые крупные «неприятности» в России с некоторых пор происходят именно в августе? Вот вчера объявили, что в здании ЦБ на Неглинной приключился пожар…

http://classic.newsru.com/russia/24aug2018/firecentralbank.html

В здании Центробанка РФ при пожаре сгорела оргтехника Московские пожарные потушили возгорание в здании Центробанка России. По предварительным данным, от огня пострадала оргтехника. “Пожар потушен. Происходило загорание оргтехники на одном из верхних этажей здания”, – приводит “Интерфакс”объяснение осведомленного источника. Пожарные продолжают проливку здания. Как передает корреспондент “Интерфакса”, на Неглинной улице у здания ЦБ находится много пожарных, около десятка автомобилей МЧС. Несколько автомобилей пожарных находятся на территории Центробанка. Вход на территорию банка закрыт, около него дежурят сотрудники Росгвардии. На месте пожара развернут оперативный штаб. Движение по Неглинной улице перекрыто. Десять человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания Центробанка в Москве до прибытия пожарных, сообщил сотрудник столичного МЧС Дмитрий Ширлин. Так, ряд представителей руководства ЦБ, которые на момент ЧП находились на рабочих местах, были эвакуированы из здания и наблюдали за работой пожарных с улицы. Среди них, в частности, были первые зампреды ЦБ Дмитрий Тулин и Сергей Швецов. В первой половине дня в здании на Неглинной должно было пройти заседание совета директоров ЦБ. По словам Ширлина, возгорание произошло в кабине на четвертом этаже здания. “Причины происшествия устанавливаются”, – добавил он. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что подразделения прибыли по адресу Неглинная, дом 12, где в административном здании происходит пожар на шестом этаже. В здании наблюдалось открытое горение и сильное задымление. Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар ликвидирован в 20:57 на площади 30 квадратных метров. В свою очередь в ЦБ РФ заявили, что пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве носит локальный характер. “Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал”, – сообщили в пресс-службе ЦБ.

Пожар напомнил одновременно два других пожара в Москве: возгорание старейшего выставочного зала Манеж (14 марта 2004 года, в день президентских выборов, в здании Манежа произошло серьёзное возгорание (https://ru.wikipedia.org/wiki/Манеж_(Москва) ) и пожар в библиотеке ИНИОН РАН 30 января 2015 года — аккурат под новогодние праздники, Поджигатели надеялись, что после праздников про библиотеку, а главное, про документы, которые там хранились, уже никто не вспомнит? Ходят слухи, что наиболее ценные документы успели вынести еще до пожара, так как знали заранее, что супостаты готовят диверсию. В декабре 2017 года я предположила, что в России будут массово гореть архивы и пожар в ИНИОН РАН не первый и не последний: http://pravosudija.net/article/prednovogodniy-attrakcion-neslyhannoy-shchedrosti-ili-pochemu-v-2018-godu-budut-massovo

Не люблю я август — самый лучший месяц для очередного отпуска где-нибудь на море. Не люблю с 1991 года. Дефолт 1998 года мое недоверие только усилил, да и роспуск Верховного совета, а потом и расстрел Белого дома, в сентябре-октябре 1993 года — выглядит лишь отступлением от намеченного графика, будто Ельцин сначала запил, а потом был вынужден наверстывать давно утвержденный план. Так вот, моя версия глобальных неприятностей в августе, – что исполнители всегда доделывают работу к окончанию финансового года в юрисдикции заказчиков, – т.е. в США — а значит, к тридцатому сентября все должно быть кончено. Либо после выделения средств из бюджета США: начало «великих политических потрясений», традиционно происходит в октябре-ноябре. Надеюсь, Трамп положит конец этой прочно укоренившейся традиции.

С пожаром в ЦБ, приключившимся 24 августа 2018 года, РФ-ия вступила в «горячую фазу» ликвидации юридического лица, но что-то пошло не так… Ущерба нет… Видимо пожар не удался, или его слишком быстро потушили. В субботу для прессы была сделана специальная оговорка: «документы ЦБ при пожаре не повреждены».

http://www.interfax.ru/moscow/626530

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU – Пожар в здании Центробанка РФ в центре Москвы, по предварительным данным, не затронул важную документацию, сообщил “Интерфаксу” осведомлённый источник. “Предварительно, документы при пожаре не повреждены”, – сказал собеседник агентства. В пятницу вечером возник пожар в здании ЦБ РФ адресу Неглинная, 12. Наблюдалось открытое горение и сильное задымление. В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, сообщили в МЧС. В свою очередь в ЦБ РФ заявили, что пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве носит локальный характер. “Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал”, – сообщили “Интерфаксу” в пресс-службе ЦБ. В свою очередь осведомленный источник сообщил “Интерфаксу”, что во время пожара в здании Центробанка в Москве горела оргтехника. “Происходило загорание оргтехники на одном из верхних этажей здания”, – сказал собеседник агентства.

«Документы не повреждены», – так Ротшильдам и передайте…

Прямо перед самым пожаром в ЦБ ходили слухи, что Эльвира Набиуллина сбежала в США, а ее функции теперь временно исполняет и.о. Тулин. Косвенно это подтверждается сообщениями из прессы: именно Тулин «находился на рабочем месте» в пятницу вечером. При действующем председателе ЦБ зачем был бы нужен какой-то и.о.? Что он должен был подписывать в отсутствие председателя?

Говорят, примерно за день до пожара Эльвира объявилась на рабочем месте и даже провела совещание. Я связываю её внезапное «возвращение» на Родину с недавней встречей Н. Патрушева и Д. Болтона… Так и представила, как в самолет секретаря Совбеза в знак дружбы и сотрудничества между нашими странами отгрузили перемотанного скотчем руководителя ЦБ РФ… Может и не так драматично обстояло дело, но именно после августовских международных визитов секретаря Совбеза пропавший с глаз общественности председатель ЦБ объявился на рабочем месте. Для сравнения, например, украинцы, своего министра финансов Н Джересько никакими силами не могут вернуть в страну, чьими финансами она с таким успехом руководила…

Распад государства… Это не только про Украину… Это, к сожалению, и про Российскую Федерацию, или как там она сейчас называется. Признаки хоть и косвенные, но общая картина вырисовывается печальная, такое никакими ЧМ не скроешь, ни прошедшим, ни будущими.

А что побудило председателя (или зиц-председателя) конторы «Рога и копыта», ой, простите, ЦБ РФ вдруг предпринять попытку перезда в США? Во-первых, закрытие и грядущая сдача баланса ЦБ РФ, а во-вторых, «под занавес» и Ротшильды, и руководство «РФ» всех уровней пустилось «во все тяжкие». Противостоять она им не может, а отвечать за все ей. Главный враг — всеобщая грамотность населения, представители которого постоянно суют нос не в свои дела, задавая извечный русский вопрос: куда делись деньги? Вот, например, американские трежерис продали, а деньги в РФ не поступили:

https://topcor.ru/2205-dejstvitelno-li-cb-prodal-84-amerikanskih-obligacij.html?utm_source=finobzor.ru

Нас обманули: Центробанк РФ не сбрасывал американские бумаги Интересный поворот отмечен в теме продажи Центральным банком России ценных бумаг Казначейства США. Как известно, наша страна длительное время входила в клуб держателей облигаций американского государственного долга. К началу 2018 года Россия владела «трежерис» на сумму в 96 миллиардов долларов. Однако уже в апреле были проданы активы на сумму в 47,4 миллиардов долларов. На том дело не ограничилось, в мае Центробанк избавился от второго крупного пакета облигаций США, доведя остаток до 14 миллиардов. Эти события вызвали широкий резонанс. Западные СМИ вышли с громкими заголовками: Россия сбросила 84% своего американского долга

Российская общественность воспрянула духом, посчитав это началом процесса возврата активов в отечественную экономику. Правда, глава мегарегулятора Набиуллина поспешила успокоить россиян, объяснив продажу «трежерис» диверсификацией активов. Как известно, до России выведенные после продажи 84% государственного долга США денежные средства так и не дошли. Но теперь возникли сомнения в том, что Центробанк вообще продал эти самые 84%. Соответствующая публикация вышла в американском издании Council on Foreign Relations. Авторы статьи усомнились, что ЦБ РФ стал бы столь резко избавляться от такого большого количества активов в долларах, поскольку американская национальная валюта необходима регулятору для стабилизации рубля и управления ликвидностью банков. Западные аналитики решили проверить, соответствует ли действительность новостным заголовкам. По данным Казначейства США, принадлежащие России активы сократились на 84% за период с марта по май 2018 года. Но есть и иные свидетельства того, что реальные продажи облигаций могли быть ниже. Американское издание пишет, что Россия могла продать некоторые «трежерис» нерезидентам США или сделать это через иностранных финансовых посредников, поэтому эти операции не отражены: По этим данным, около 46 миллиардов долларов в облигациях остаются неучтенными

С учетом корректировки изменения курсовой стоимости активов, аналитики нашли «недостачу» ценных бумаг на сумму в 38 миллиардов долларов.То есть, по мнению Council on Foreign Relations, «трежерис» не были проданы, а выведены из Соединенных Штатов Америки для предотвращения их ареста. Скорее всего, они просто переместились на Каймановы острова и в Бельгию. По совпадению, как раз в рассматриваемый период с апреля по май резервы в американских облигациях Каймановых островов показали рост на 20 миллиардов долларов, а в Бельгии – на 25 миллиардов. То есть, это вполне могли быть «трежерис» Эльвиры Набиуллиной.

Если гипотеза американских аналитиков верна, то Центробанк РФ продал лишь 45% государственного долга США, а не 84%, как заявлялось.

Говорят, что «трежерис» безвозмездно (то есть – даром) переданы в управление некому гражданину Израиля. Но «сделка с трежерис» – это то, что лежит на поверхности, а есть еще и не столь известные широкой общественности «банковские операции».

С некоторых пор беглым директорам ротшильдовских ЦБ из разных стран не стоит прятаться в США. Трамп с первого октября рассчитывает запустить госбанк республики Соединенных Штатов, а вот тогда-то и придет белый пушистый зверек к владельцам ФРС… И пусть госпожа председатель лично не задействована в большинстве из них, но вот отвечать за безобразия на своем участке ей придется.

Вот пример еще одного «мелкого финансового грешка» этого лета… Аккурат к началу ЧМ в Санкт-Петербург приплыл кораблик, груженый слитками…. Само собой — золотыми, – какая же сказка без разбойников и тайных сокровищ?

Есть, однако, небольшая странность, – кораблику не давали разгрузиться, поставив его на рейд на 45 дней недалеко от Санкт-Петербурга. Где он и болтался, пока заинтересованные люди решали, куда девать сокровища. Невольно представляется сюжет для кино: море, корабль покачивается на волнах, под покровом ночи на лодках к нему приближаются вооруженные пираты, стараясь не шуметь, тихо перегружают ящики на свои лодки, охрана спит… Не, это вряд ли… Такой клад быстро не украдешь… Вокруг полно свидетелей, груз должны были охранять бойцы подразделения Navy SEAL ССО ВМС США. Отправлен он был из DohaBankНью-Йорк в адрес ЦБ РФ для граждан СССР.

ЦБ РФ был готов (еще до пожара) принять груз и зачислить на счет получателя, – на казначейский металлический счет, конечными бенефициарами груза являются граждане СССР… ЦБ хотел зачислить, но не зачислил. 45 дней думали и время тянули …

Потом неожиданно появились какие-то люди, которые принесли документы об открытии отделения полевого банка СССР в Краснодаре, без надлежащих доверенностей от представителей СССР. Они-то и начали неспешно разгружать золотишко.

Говорят, что «грузчики» в генеральских чинах тоже тянут себе в карман всё, что плохо лежит, – какая часть груза доедет непосредственно в отделение полевого банка в Краснодарском крае, заранее спрогнозировать невозможно. Не знаю, совпадает ли адрес регистрации отделения полевого банка СССР с адресом летней резиденции «Бочаров ручей», но, слухом земля полнится: болтают, что часть слитков должна по планам доехать именно туда.

Из Сочи удобнее всего перевозить слитки в Турцию, к другу Эрдогану, на переплавку, переклеймение и последующую продажу за наличные. Не зря ж они его спасли от госпереворота? Золото продадут за наличные деньги, побывавшие в обороте, чтобы не отследили связь между золотом и получателями денег. Деньги потом вернутся в Россию через «неформальную» финансово-расчетную систему (через Хавалу), но уже не как средства граждан СССР, а как чьи-то частные капиталы. Чем не причина для пожара в ЦБ? Есть еще тысяча других причин.

P.S. Легализация золота сомнительного происхождения, например, ворованного, чрезвычайно сложная операция, как для индивидуалов, так и для разведок большинства стран… Ходят слухи, что на днях в Москву срочно пригласили владельцев золотодобывающих предприятий РФ. Разговор будет явно не для прессы.