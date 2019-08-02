Сводки от ополчения Новороссии 02 августа 2019

Необычные истории из жизни бронетехники на Донбассе

Оглядываясь назад

Интересный обзор трагических и смешных историй из жизни бронетехники в ходе войны на Донбассе.За несколько лет работы на сайте LostArmour накопилось огромное количество информации.Тщательный и скрупулезный сбор и анализ сведений из открытых и перекрестно сверяемых источников информации о каждой потерянной единице бронетехники дал свои плоды, и в результате имеем репрезентативнейшую фактологическую выборку и очень весомый информационный аргумент по тематике конфликта на Донбассе (в частности). Едва ли хоть один открытый ресурс в «мировой паутине» может похвастать чем-то подобным.Однако формат сайта-каталога не очень хорошо позволяет рассказать, какая именно история стояла за той или иной грудой сгоревшего металлолома.А рассказать есть о чем.Конечно, как в «Сирийском», так и в «Йеменском» разделе сайта сейчас уже больше техники (в каждом из них), чем в разделе, посвященному Донбассу. Но без последнего, вряд ли появились бы и все остальные.А потому, сегодня бросим взор назад и узнаем на конкретных примерах об интересных и необычных судьбах бронетехники и связанных с ними боевых действиях, развернувшихся в 2014 году в краю терриконов, что скрывает в себе база LostArmour.info.Итак…Иногда боевой путь боевых машин приобретал весьма причудливые и извилистые формы.Например, ID10403: Один из первых танков ДНР, б.н. «7», в конце июня 2014 г. прибывший в Славянск.Был в составе бронегруппы, участвовавшей в отвлекающей атаке на блокпост №5 у стелы «Славянск», при выходе из города 5 июля 2014 г.В том бою он не поучаствовал и под молотки он не попал, т.к., не доехав до места боя примерно 2.5 км, на выезде из Славянска, свалился в кювет, пытаясь объехать бетонное заграждение на дороге (выставленное в мае ополченцами же). Из-за слетевшей гусеницы был брошен и достался трофеем аэромобильникам из 95 бригады ВСУ.на месте оставления; захвачен силами ВСУУчаствовал в боях и был уничтожен в результате арт.обстрела (предположительно) возле села Мариновка спустя месяц, в 10-х числах августа 2014 г.используется бойцами 95 бригады ВСУ под Саур-Могилой; уничтоженВот и скажи, чья это по итогу потеря.Подобная же судьба постигла и ID167.Захваченный 16.04.2014 у десантников бронетранспортер БТР-Д вместе с пленным экипажем в Краматорске:Использовалась «стрелковцами» как подвижная огневая точка с ЗУ-23-2. При отступлении из окруженного Славянска была оставлена и вернулась к прежним хозяевам.Закончила свой путь, как и многие другие алюминиевые «коробочки» десантников, на задворках пункта постоянной дислокации 25-й бригады по причине выработки моторесурса.В мае 2014 г. на Новокраматорском машиностроительном заводе pro-Russian rebels захватили несколько инженерных машин ИМР-2.Одна из них, с номером «333» в Краматорске:Имея околонулевую боевую полезность, при отступлении из Славянска и Краматорска машины эти «растеряли по дороге» (бросили). «333-я» была оставлена в Дзержинске (соседний с Горловкой город) и захвачена ВСУ.ВСУ осматривают брошенную в Дзержинске машину; используютНа ней они доехали до Иловайcкого котла.И когда все пошло плохо при прорыве из оного, в селе Новокатериновка, бросили в том числе и ее:И опять эта ИМР-2 оказалась в руках ДНР (ID708):БРДМ-2 ID748.Этот демилитаризованный БРДМ захватили бойцы батальона «Восток» в Донецке в одной из воинских частей (МЧС или ГО) летом 2014 г.Однако вскоре потеряли его – машину захватили ВСУ, бат. «Донбасс» (возможно, это произошло в Карловке, что западнее Донецка).после нанесения камуфляжа у «Востока»; перешел к ВСУ; произвели некий «апгрейд» на крышеИ с новым камуфляжем поехали под Иловайск:Дальше по накатанной, его бросили при выходе из окружения, и ДНР захватили его обратно.Опять новый камуфляж:Такой-то, пардон, хлам, и такие перипетии судьбы.А это история ID6057 в картинках:свежий танк в Енакиево (июль 2014 г.); участвует в одной из многочисленных атак на с.Кожевня (про них далее);Степановка, бойцы ДНР («Оплот»); Степановка, бойцы ВСУ (десантники 95 бригады, «отжали» танк у ДНР);Авдеевка, позиции «Зенит», январь 2015 г., танк уничтожен под обстрелом; почему именно онЕще пара занятных примеров.ID6120; Т-64А, также из ранних поставок. В последних числах июля 2014 г спешно прибыл в составе сил ДНР отражать наступление 25-й бригады ВСУ на Шахтерск.в Шахтерске;По свидетельствам бойцов ДНР, в ходе боев танк перешел в руки ВСУ и применялся ими в боях в Шахтерске (работая, в частности, по господствующей на местности 16-этажке). Утверждается, что при отступлении из города, бойцы ВСУ бросили его.Танкисты из «Оплота» захватили его и своим ходом поехали в Донецк. Но, из-за проблем с управлением, на выезде из Шахтерска танк опрокинулся. Двое танкистов погибли.перевернувшаяся машина; поставили на гусеницы и оттащилиМашину перевернули обратно и погрузили на прицеп.По пути в Донецк, на выезде из Зугреса, сломался уже прицеп.На радость проезжающим мимо зевакам, прицеп с танком бросили на обочине оживленной трассы, где он простоял несколько месяцев:Пока, наконец, танк не был отбуксирован в Донецк на ремонтное предприятие, где его пустили на запчасти. Нарисовав, попутно белые полосы, дескать, трофей:Вот такая интересная судьба.ID9091; Танк Т-72Б3, был захвачен частями ВСУ и добровольческими батальонами в селе Многополье, в ходе окружения под Иловайском 25 августа 2014 г.Танк оказался на ходу и почти исправным. На него нанесли две белые полосы (знак опознавания, принятый в ВСУ на тот период) и сразу пустили в дело – в составе колонны пошли на прорыв из окружения.в с.Многополье; на старте прорыва ВСУ из окружения (все там же, Многополье)Выйдя в ходе прорыва к селу Новокатериновка, экипаж столкнулся в открытом поле с сильным огнем противника. Принялся маневрировать, застрял, оставил танк и ретировался.Там же, после боев, его обнаружили бойцы ДНР.застрявший танк осматривается ополченцами; он же, там же, но на спутниковом снимкеПриехав в Донецк, был питательной почвой для баек о «чешской модификации командирского танка ВСУ» и прочей ерунды.А в дальнейшем стоял обездвиженным, выступая учебным пособием для начинающих танкистов.Таким образом, машина сменила фактически 3-х хозяев.Кононов осматривает «трофейный танк ВСУ» [впрочем, им-то он и в самом деле достался трофеем]; стоит на приколе в ДонецкеГоворя о стоящих на приколе воевавших машинах, можно вспомнить о «Катюхе» (ID3661) – наиболее известная украинская БМП-1, стоящая на постаменте на въезде в 169 учебный центр ВСУ «Десна».Учебная боевая машина поехала воевать под Дебальцево осенью 2014 г., сменила внутри себя пару мехводов (один погиб), не раз была подбита и вернулась на прежнее место пребывания уже памятником.Подробнее про нее можно почитать тут http://bmpvsu.ru/056.php Активное использование в конфликте бронетехники приводит к неминуемым потерям в экипажах этой техники. Обе стороны зачастую увековечивают память о своих товарищах, погибших в «коробочках», этими же коробочками. Зачастую, прямо на месте их подбития.Несколько примеров:ID600ID4159ID378Правда, иногда что-то идет не так.Так, например, в Луганске решили установить памятник десантникам, воевавшим в ЛНР и участвовавшим в операции по «выбиванию» ВСУ из Луганского аэропорта в конце августа 2014 г.Как и полагается в такой ситуации, сделали его из боевой, повоевавшей, БМД-2 (ID698) … украинской.Боевая машина десанта была оставлена ВСУ при отступлении из ЛАП, куда она, судя по всему, попала на транспортном самолете в начале лета 14-го года, когда части ВСУ находились в заблокированном аэропорту Луганска.эта машина на учениях ВСУ; брошена возле ЛАПа; уже на постаментеИ, будто бы этой глупости было мало, так еще и какие-то доморощенные партизаны провели в 2017 году в Луганске диверсию и взорвали этот мемориал.Видимо, за такое вопиющее незнание матчасти.Замена, однако, для памятника нашлась: ею стал «Путин» – списанная БМД-2 ID17202, которую установили на вновь реконструированный постамент:Что удивительно, это не единственный пример, когда вражескую технику устанавливают памятником «своим». То же самое касается и, например, БМП-2 ID542в рядах ВСУ в 24 мех.бригаде под Луганском; уничтожена в боях в конце августа 2014 г. (н.п. Хрящеватое); она же, заботливо установленная как памятник (эмблема десантников на БМП?); следы прошлой трудной жизниВпрочем, желающим позубоскалить можно сказать, что и с украинской стороны подобной нелепицы хватает. Например, гордо выставленный напоказ в Киеве БТР-80 (ID8176), ни то «российских десантников», ни то «террористов-бандформирований» (там до конца не определились):А на деле, бронетранспортер 80-й аэромобильной бригады ВСУ, потерянный ими под Мариуполем осенью 2014 г.Про памятники еще два слова.Все, наверное, знают про ИС-3, который на бронетанковом безрыбье реанимировали и пытались использовать ополченцы, а затем оставили в Константиновке при отходе (диковинку после захватили украинские войска и демонстрировали в Киеве).Но не только лишь все знают про подобные машины и со стороны ВСУ.Территория пункта постоянной дислокации 30-й отдельной механизированный бригады, город Новоград-Волынский, западная Украина.Три боевые машины бригады были установлены на постаменты году в 2010-м:В 2014-м две из них сняли с постаментов и отправили воевать на Донбасс.Обе они там и остались:БМП-2 была подбита РПГ под селом Пески, осенью 2014 г, ID4058 (путь).Танк (ID4571) был брошен ВСУ исправным на трассе по пути к Дебальцево, при отступлении из окружения. С номером «428» служит в 7-й бригаде ЛНР.Про САУ с постамента история умалчивает.Курьезы и алогизмы – постоянные спутники войны. Нервы, стресс, недосып и выбросы адреналина, все это зачастую приводит к странным ситуациям, которые в мирной жизни и не произошли бы.Одним из проявлений чего является дружественный огонь.ID846. Транспортер-тягач модификации МТ-ЛБВМК ехал, никого не трогал и в тумане войны получил снаряд от ополченцев (дело было в Дмитровке, ВСУ в том районе тогда уже не было).БТР-80 ID1014Многие знают о бое под Луганском 5 сентября 2014 г., когда отряд бойцов ЛНР из «Русича», ГБР «Бетмен» и др. устроили засаду на отступающие к н.п.Счастье части ВСУ (80 ОАМБр и «Айдар») и разбили их.Видеокадры боя (и пара уничтоженных в этом бою БТР-ов ВСУ: ID713, ID3372)ть со стороны ЛНР погибших в ходе боя не было, вечером того же дня потери они все же понесли (все от того же дружественного огня). Это был участвовавший в засаде БТР-80 из подразделения «КГБ» (комендатура).Танк батальона «Заря» в темноте ненароком выстрелил ему из орудия «в лоб». Четыре члена экипажа погибли. Еще двое бойцов, убегая от машины, забежали на мины и погибли, подорвавшись.в ходе упомянутого боя (позади горит украинский грузовик); в Луганске на рембазе после попадания танкового снарядаМашину пытались восстановить, но безуспешно. В итоге, расстреляли на полигоне в качестве мишени:Яркий случай «френдли-фаера» – расстрел блокпоста 51 бригады ВСУ в начале активной фазы БД на Донбассе. Когда армейская авиация ВСУ по ошибке расстреляла свою же армейскую колонну, находящуюся между н.п. Волноваха и Ольгинка.И, конечно, произошедшая через буквально несколько дней после того, перестрелка с десятками погибших «востоковцев», близ донецкого аэропорта (броня тогда не участвовала, но случай показательный).Естественно, всегда морально легче объяснить такие провалы тем, что «нас подставили/предали/кинули», или, хотя бы, происками «коварного врага», нежели признаваться в собственных упущениях, нести за них ответственность и проводить работу над ошибками.Непросто, например, честно сказать, что мехвод БМП-2 решил срезать дорогу и подорвался на мине, установленной своими же саперами.Сказка о бое, в ходе которого «герой мужественно мчался к терпящим бедствие товарищам и попал в засаду, где геройски погиб» прозвучит как-то уместнее (официальные обстоятельства подрыва ID13531, и погибшего в ней комроты 93 бригады ВСУ).Ну а поехать за водкой отмечать скорый дембель и подорваться на своих же минах – это, как говорится, святое дело (ID11423). Главное не забыть потом заветное «больше не повторится».Еще интересный пример по минам. Логвиново, Дебальцевская операция. После установления контроля над данным селом, непосредственно на трассе, бойцами ДНР был установлен «минный шлагбаум»:В ходе контратаки ВСУ и боя 12 февраля 2015 года на нем подорвался украинский танк Т-64БВ 30-й ОМБр (ID4599):Майк, комбат 79 бригады ВСУ, майор: «Мы принимали участие в штурме Логвиново 12 февраля.Бой начался где-то в 5:30 утра. … Через несколько часов все зачистили, оставался последний дом на краю возле трассы. Три часа из девяти мы стояли в городе.Для успеха мне не хватало танков. … Один танк, который ехал нам на помощь, подорвался на мине прямо у нас на глазах – пламя, детонация. Мы думали, что никто не выжил. Спустя какое-то время выполз человек, лицо обгоревшее, руки обгоревшие – черный полностью».подорвавшийся танкА после отступления ВСУ из села, одна из 72-ек сил качественного усиления, в те дни прибывших на помощь ЛДНР, пересекая трассу, переехала этот шлагбаум, зацепив и намотав на гусеницы веревку с минами. Проехав несколько сот метров по полю, мина свалилась под гусеницу, танк подорвался и сгорел (став ID4628).Благодаря хорошим кадрам с БПЛА, можно проследить, что тут происходило:общий план, стрелками отмечены следы Т-72 id4628; на втором кадре место пересечения трассы 72-йкой рядом с 64-кой ближе (хорошо видны ямки от оставшихся и уничтоженных мин)Минный шлагбаум проявил нездоровую богатовекторность.Характерная деталь, в цитате выше упоминается, что, не смотря на подрыв танка и воспламенение танковых боеприпасов, член экипажа танка выжил. И это не исключительный случай. Можно вспомнить об ID1022.Это один из двух Т-64БВ, потерянных в ходе неудачной атаки ДНР 22 июля 2014 г.на село Кожевня, что находится на самой границе с РФ (атака – отдельная песня).В лучших традициях воинского бардака, наступление на село проходило днем, по открытому полю.После того, как шедший невдалеке от танка «Урал» с установленной на нем ЗУ-23-2 подбили, танк подъехал прикрыть спешивающийся с «ган-трака» десант.С третьей попытки, бойцы ВСУ, находившиеся на господствующих на местности позициях, поразили танк «Фаготом». Загорелись метательные заряды боеукладки, а затем и снаряды, с соответствующими последствиями.свежеприбывший танк изучается бойцами; он же, снятый за несколько минут до своего последнего боя (автор фото – Андрей Стенин, который погибнет спустя две недели в 9 км от этого места); остатки танка, фото после боевПри подбитии, наводчик не смог покинуть машину и погиб. Механик-водитель, получив 40% ожогов тела, выбрался из танка и под огнем противника, по все тому же открытому полю, сумел добраться до посадки и выйти к своим. Командир экипажа танка, вместе с выжившим десантом с «Урала», также выбрался с поля боя живым, но умер в госпитале спустя несколько дней от полученных ожогов.интервью с выжившим мехводом;датированный следующим после боя днем космоснимок (видны и сгоревший ган-трак, и следы заехавшего и дефилировавшего в селе танка, и сам уничтоженный танк); могила наводчика на месте взрыва танкаПТРК – весьма эффективное средство. Особенно на контрасте с противотанковой ствольной артиллерией.Это хорошо демонстрирует ID7788. Т-72БМ (он же «обр.1989 г.»), бортовой номер 511. Потерян при наступлении на блокпост ВСУ, который находился на выезде из н.п.Георгиевка в сторону Луганского аэропорта, в августе 2014 г.По свидетельствам бойцов ВСУ, с четвертого выстрела, танк поразили орудием МТ-12 «Рапира», что находилось на позициях. Попали в нижнюю лобовую деталь брони. Дистанция – 800 метров.Получив попадание, экипаж покинул танк.«Едем в соседнее село, на дискотеку»; ВСУ осматривают подбитую машину; след от снаряда «Рапиры»; на космоснимке виден блокпост, танк и даже «рапира», что танк подбилаВСУ обездвиженный танк не сожгли и не эвакуировали (забрали только накладку на прожектор «Луны» с символикой), и просто оставили его стоять на месте. А после отступления ВСУ из аэропорта и с блокпоста («Рапира», кстати, была уничтожена, ID769), до танка добрались бойцы ЛНР, которые отбуксировали его в Луганск, на базу батальона «Заря».бойцы ЛНР осматривают подбитую и брошенную машину; танк в Луганске;Восстановлением его не занимались, а разобрали на запчасти и расстреляли на полигоне в качестве мишени:А если бы на блокпосту были ПТУРы – для машины наверняка все сложилось бы печальнее…Как это происходит с танками, воочию показывает ID13428 из сирийского раздела сайта LostArmour.Известное видео из Дарайи, Дамаск.Феерический столб пламени и бодро убегающий после встречи с ним член экипажа – то же самое что и в вышеизложенных случаях выживания экипажа после критических попаданий ПТУРов.Хотя подобное и не означают безусловную гибель экипажа, все же разорванные на куски корпуса и улетевшие «в космос» башни бронетехники производят впечатление.Можно даже составить тройку машин рекордсменов-башнеметов.Т-64БВ ID760 – 40 метров:БМП-2 ID80. 30-мм снаряды пушки 2А42 обладают хорошим фугасным эффектом, что и видно на данном примере – 55 метров:И конечно, со значительным отрывом (всего, чего можно), идут САУ. Легкобронированные корпуса и сотни килограмм возимой ими взрывчатки, делают последствия уничтожения похожими скорее на неудачные старты космических программ стран третьего мира.«Золото» уходит 2С3 ID885 – ствол орудия аж в 80 метров от корпуса:Ради эффектного кадра для этого полусвященного атрибута армейского бытия не жалко и БТР «мухой» сжечь (ID5185). Не все ведь трезубы из гильз выкладывать.А кто может себе позволить, тот и сувенир не забудет привезти из зоны БД, чтобы было, что вспомнить. Гранату, автомат, или (совсем кучеряво) коробочку.Дитя карго-культа – решетчатый монстр «добробатов» ID6737, захваченный ЛНР под Металлистом в июле 2014 г.:на базе бата «Заря» в Луганске; со спиленными решетками, в качестве сувенира, где-то на севере.Собственно, многие впечатляющие последствия, что подчас можно наблюдать на фото/видео, на проверку имеют куда более скучную и будничную предысторию.БТР-4 (ID4886). Первая по счету потеря такой машины в войне на Донбассе. Произошла еще в июне 2014 г., во время боев северо-восточнее Славянска (в р-не моста через р.Северский донец).Подробностей потери машины, месте боя, «кто ее так» и т.д. долгое время не было.Оказалось, что все весьма банально и неинтересно – сломавшийся БТР национальной гвардии сами же «нацгвардейцы» оттащили подальше от своих позиций, на холм за селом Закотное, и уничтожили танком.Из Сирии. Т-90А Хезболлы (ID14382).Уныло горит брезент зенитного пулемета.Подойди, пшикни огнетушителем, да езжай себе с Аллахом. Но ясно, что борьба за живучесть машины дело сугубо не Б-г угодное, поэтому дальше горят и взрываются патроны к пулемету и далее по списку, с последующим башнеметанием (куда же без него).Фото/видео этого нет, зато есть космоснимок:Не будь доступна видеозапись с началом пожаром танка, а имея лишь фото/видео последствий, неравнодушный к бронетехнике кибер-боец вполне мог бы завести классическую песню про «отечественные танки-гробы» и пр. Практика же, как обычно, несколько более многогранна.Или такой БТР с Донбасса (ID3835) 30-й бригады ВСУ. Уничтожен, попав под «огненный ад смертоносного»™ «Смерча».Но и тут, при ближайшем рассмотрении все гораздо проще и спокойнее.Да, бронетранспортер (как и несколько других единиц бронетехники и несколько десятков единиц автотранспорта) был потерян в результате обстрела штаба сектора «Д» (21 августа 2014 г.). Да, кассетными боеприпасами 9М55К РСЗО БМ-30.Только вот от обстрела загорелась «Шишига», а также разбросанный рядом армейский скарб (сухпайки, брезент и пр.). Отчего занялась покрышка у БТР-а.А поскольку бойцам было трохи не до того, то БТР этот просто сгорел. Всё. https://lostarmour.info/articles/looking-back/ – чуть больше здесь (все упомянутые в обзоре машины под своими номерами находятся в каталоге проекта – на текущий момент это самая большая русскоязычная база уничтоженной бронетехники в войнах на Украине и на Ближнем Востоке)

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

О «разных народах» и перемирии на Донбассе

Если вы следите за событиями на Донбассе, то приходящим оттуда новостям, вы можете и не понять, что сейчас на линии соприкосновения, оказывается, «бессрочное летнее перемирие». Его согласовала «контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины». Вступило перемирие в силу в день досрочных парламентских выборов на Украине, то есть 21 июля в 00 часов 01 минуту по киевскому времени.

Прошло уже больше недели. Можно подводить первые итоги.

И их попытались подвести в Киеве.

В пятницу 26 июля Владимир Зеленский встретился в Киеве со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.

«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», — говорится в сообщении на сайте главы государства, чьи войска не должны более обстреливать жителей Донбасса.

Раз объявлено бессрочное перемирие, так ведь?

А вот, что происходит на самом деле. Есть официальный сайт армии ДНР. На нем публикуется статистика.

«Статистика нарушений режима прекращения огня со сторону ВСУ в период всеобъемлющего бессрочного перемирия».

Достаточно зайти на этот ресурс, чтобы убедиться, что перемирие со стороны Киева не соблюдается. Мы не будем сейчас перечислять многочисленных фактов обстрелов из самого разнообразного оружия, что приведены на этом сайта. Стреляют много и из всего, что стреляет: стрелковое оружие, снайперы, РПГ, крупнокалиберные пулеметы, 82 –мм и даже 120 -мм, «запрещенный» «Минскими соглашениями», миномет.

Есть раненые, много разрушений. Есть и одна убитая – женщина 1958 г.р. Меньшакова И.А., в печально известном населенном пункте Зайцево …подорвалась на мине!

Перемирие не соблюдается, но Зеленский и его американские кураторы демонстрируют оптимизм. Стоит напомнить, что с приходом к власти Владимира Зеленского ситуация на Донбассе заметно ухудшилась и обстрелов стало больше. Можно сказать, что соблюдение или несоблюдение «хлебного перемирия» это первый и последний шанс нового главы Украины сохранить к себе некоторое подобие доверие со стороны Донбасса. Где люди просто хотят верить в лучшее, в прекращение войны, даже когда для этого нет никаких оснований, кроме красивых слов киевских политиков.

Но помимо списка нарушений «перемирия», вышеупомянутый ресурс армии ДНР интересен еще кое-чем.

Это – фамилии командиров украинских частей, со стороны которых было нарушено перемирие. На это стоит обратить внимание. Но не для того, чтобы их запомнить – для этого есть следствие и суд, который рано или поздно разберет деяния каждого военного преступника.

Давайте прочитаем фамилии командиров ВСУ и обратим внимание на … их окончания.

Читаем:

Командир 36 обрмп полковник — Гнатов А.В. Командир 53 омбр полковник — Поляков А.О. Командир 92 омбр полковник — Кокорев В.В. Командир 24 омбр полковник — Гудзь В.Ф. Командир 30 омбр полковник — Гараз И.В. Командир 35 обрмп полковник — Палас Н.Д. Командир 56 омпбр полковник — Иванов И.В.

Семь подразделений украинской армии — из них четырьмя командуют офицеры с чисто «великорусскими» фамилиями: Гнатов, Поляков, Кокорев, Иванов. Из оставшихся трех, чисто «украинской» выглядит лишь одна.

Что же получается? Получается, идет самая настоящая гражданская война. Если полковник ВСУ Иванов И.В. стреляет в тех, кто говорит по-русски, мыслит по –русски и хочет быть вместе с Россией, то перед нами самая настоящая гражданская война.

Война — внутри одного народа!

Или кто-то будучи в здравом уме будет говорить, что полковник ВСУ с фамилией Иванов это представитель какого-то «другого» народа? Равно, как и носители фамилий Гнатов, Поляков, Кокорев.

Эта братоубийственная война должна быть закончена.

Вот только Киеву и Вашингтону её заканчивать незачем.

В этом и есть корень проблемы.

Поэтому и «перемирие» выходит не слишком мирное…

К оглавлению | Источник: nstarikov.ru

«Мирная капитуляция» Донбасса – миф, а вот подготовка ВСУ к наступлению – реальность

Первая неделя всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня ознаменовалась гибелью мирной жительницы. В то же время зафиксировано реальное снижение количества и интенсивности обстрелов. Исходя из этого, в экспертной среде заговорили о безоговорочном выполнении Киевом достигнутых в столице Белоруссии мирных договоренностей, после чего неподконтрольные ему территории Донбасса, мол, «впихнут в Украину».

Подтверждением версии, что «нас сливают», многие граждане провозглашенных республик считают флешмоб «#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса». Хотя требования петиции, которую поддержали его участники, не содержат никаких уступок Украине по сравнению с Комплексом мер, одобренным СБ ООН.

Впрочем, один из экс-спикеров Верховной рады как-то высказался в том духе, что нельзя впихнуть невпихиваемое. И пока авторитетные эксперты обосновывали интерес к прекращению войны Киева, который ее же и развязал, на Украине стартовала новая подготовка к наступлению на Л/ДНР.

Больше нарушений перемирия, грубых и разных!

Хотя за неделю нового перемирия зафиксирован всего один обстрел территории Луганской народной республики, а в ДНР отмечено существенное уменьшение интенсивности огня, говорить об отсутствии напряженности на линии разграничения сторон не приходится.

22 июля начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о предотвращенном накануне террористическом акте украинских карателей – в районе Первомайска подразделения ПВО НМ сбили ударный БПЛА (беспилотный летательный аппарат) «Фурия», оснащенный боевым зарядом.

«Боевой заряд представляет оболочное самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами для достижения максимального урона. В случае сброса данного заряда в месте массового скопления людей радиус поражения составил бы до 300 метров, а в радиусе до 100 метров шансов спастись не было бы ни у кого», – подчеркнул Я. Осадчий.

Он также отметил, что с введением очередного перемирия противник традиционно начинает применять более изощренные способы осуществления вооруженных провокаций с целью вызвать ответный огонь и зафиксировать нарушение перемирия со стороны республик.

Позднее сами оосники похвастались в соцсетях обстрелом поселка Доломитное с применением снарядов, начиненных агитационными листовками. Это притом что, во-первых, такая агитация плохо согласуется с мирным урегулированием конфликта. И главное, во-вторых, Доломитное – такой же пригород Горловки, как Зайцево, где проживала жертва всеобъемлющего перемирия. Комментарии нужны?

Наконец, 26 июля ВСУ открыли счет применению запрещенных Минскими соглашениями 120-милиметровых минометов, ударив из них по Коминтерново. Так что тенденция к постепенному усилению обстрелов наблюдается.

Что скрывают командиры под угрозой наказания?

Примечательно, что всеобъемлющее и безусловное перемирие не побудило вооруженные формирования Украины ни прекратить размещение сил и средств у линии разграничения, ни отказаться от препятствования наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наоборот, по данным УНМ ДНР, командирам 20-го и 305-го батальонов РЭБ (радиоэлектронной борьбы) приказано усилить противодействие БПЛА СММ.

«При этом в указаниях оккупантов впервые прописана дисциплинарная ответственность командиров подразделений РЭБ ВСУ в случае выявления СММ ОБСЕ с помощью БПЛА запрещенной техники, позиций или иной дискредитирующей ВСУ информации», – сообщил 28 июля замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

Более того, на следующий день в оборонном ведомстве республики рассказали, что на днях в четырех километрах юго-восточнее Артемовска, вследствие воздействия средствами постановки помех 20-го батальона РЭБ ВСУ, наблюдателями миссии утерян контроль над своим БПЛА, мониторившим выполнение «Минска». И добавили: видно, комбат, получив строгий выговор за обнаружение беспилотником ОБСЕ техники в Авдеевке, поспешил исправиться…

Очевидно, командование ООС силится скрыть от наблюдателей что-то очень существенное. Тем более что полученные Донецком разведданные свидетельствуют: украинская сторона снова готовится к эскалации вооруженного конфликта.

Как говорится в заявлении НМ ДНР, 20 июля (в канун всеобъемлющего перемирия! – А.Н.) на полевые артиллерийские склады ВСУ с расположенного в Калиновке Винницкой области 48-го арсенала в срочном порядке перемещено 10 тысяч боеприпасов к 120-мм минометам.

«В поддержку подготовки ВСУ к активизации боевых действий [также] выступает факт проведения с 20 июля масштабных учений с медицинскими подразделениями с развертыванием вблизи н.п. Мариуполь, Волноваха, Курахово, Калиново, Очеретино, Дзержинск, Артемовск передовых хирургических групп из состава мобильных военных госпиталей, которые функционируют в районе проведения ООС. В группах уже создан необходимый запас крови на случай оказания экстренной помощи в полевых условиях», – сообщается в заявлении.

Затем и сам штаб ООС сообщил о трехдневных масштабных учениях органов военного управления с практическим привлечением войск, включая танковые подразделения и даже военную авиацию.

Цена несговорчивости – от побоев до смерти

Тем временем представитель НМ ЛНР сообщил, что обстрелом Первомайска вечером накануне всеобъемлющего перемирия, повлекшим смерть женщины и ранения семи мирных жителей (в том числе двоих детей), руководил командир 5-й роты 2-го батальона 54-й бригады ВСУ лейтенант Виктор Оцерклевич. Луганску стало известно, что перед прибывшими в бригаду для разбирательства сотрудниками СБУ стояла задача снять обвинения с комроты, приходящегося родным братом новоиспеченному начальнику Управления государственной охраны Украины Алексею Оцерклевичу. Назначенному на должность президентом В. Зеленским.

«В целях сокрытия правды об истинных причинах обстрела н.п. Первомайск, которые могли бы нанести непоправимый ущерб рейтингу партии “Слуга народа” и дальнейшей карьере братьев, украинские спецслужбы сфабриковали результаты разбирательств на основании показаний военнослужащих. Один из допрашиваемых оказался несговорчив и, как следствие, зверски замучен сотрудниками СБУ, а его гибель была преподнесена как самоубийство», – заявил Я. Осадчий.

В Донецке рассказали о другом скандальном факте – попытке сокрытия небоевых потерь и вопиющих неуставных взаимоотношениях. 25 июля командир 1-го батальона 92-й бригады в районе н.п. Очеретино избил трех женщин-медиков. Комбата разозлил несанкционированный доклад военнослужащей в штаб бригады об огнестрельном ранении одного из его боевиков, полученном в ходе драки и стрельбы в расположении батальона. Узнав об утечке информации, командир стал оскорблять и избивать подчиненную; бросившиеся ей на помощь две медсестры тоже подверглись побоям.

Слово против слова

Прекратится ли гражданская война в Донбассе, а с ней смерти и разрушения? Популярный блогер Макс Бужанский, избранный депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа», в интервью киевской интернет-газете Страна.ua «анонсировал» выполнение Минских соглашений, обещая возвращение региона под контроль Киева по опыту интеграции Чечни в состав РФ. По его словам, Россия «притащила» Чечню обратно в свой состав руками местных политиков, вот и Украине нужны свои представители в Донбассе, чтобы увеличить ее влияние среди населения.

Со своей стороны представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный в эфире украинского телеканала «Эспрессо» в который раз заявил, что Киев не предоставит Донбассу особого статуса, не согласится на проведение выборов местных органов власти на неподконтрольных ему территориях, пока там «находятся регулярные войска». Он исключил даже обмен удерживаемыми лицами, заявляя, будто речь может идти только об «освобождении», ибо находящиеся в Донецке и Луганске лица «были осуждены незаконно».

Единства во взглядах на выполнение «Минска» нет даже среди представителей партии Зеленского в Раде. Кстати, как ранее отмечалось, по итогам выборов избиратели вовсе не отстранили от власти «партию войны», не проголосовали за мир. Так что от нового депутатского корпуса не стоит ожидать принятия законов, необходимых для мирного урегулирования, даже несмотря на наличие парламентского большинства у партии «Слуга народа».

Нужен пожар или нет, огонь не спрашивает

Своеобразную аргументацию в пользу прогноза, что Украина все-таки выполнит мирные соглашения, привел на пресс-конференции в Москве экс-нардеп Украины Олег Царев. Он считает, что новая киевская власть будет дальше отрывать подконтрольную страну от России, но перед этим сделает Украину сильнее.

«Я считаю, что Украина будет отходить от России. И Запад так считает, и хочет этого. Но тут парадоксальная ситуация: для того чтобы отойти, надо приблизиться. Для того чтобы Украина отошла от России, нужно остановить конфликт в Донбассе, восстановить товарооборот с Россией, чтобы Украина стала сильнее. Нужно решить вопрос с русским языком, чтобы не раскалывать общество. В этом направлении будет работать Зеленский. “Оппозиционная платформа” поможет ему проголосовать изменения в конституцию, необходимые для Минских соглашений», – полагает О. Царев.

Думается, однако, что силы на Украине и за ее пределами, заинтересованные в продолжении войны, остаются достаточно мощными, чтобы не допустить мира. В конце концов, пожар, полыхающий в тайге, не спрашивает, хотят ли ее обитатели прекращения огня. А потушить пожар войны силами внешних огнеборцев нередко столь же сложно. Порой, увы, практически невозможно.

Александр Некрот

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У карателей проблемы на Донбассе (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. Обстановка в зоне ответственности Народной милиции ЛНР без существенных изменений и имеет тенденцию к стабилизации. Тем не менее вооружённые формирования украинских карателей не оставляют попыток спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь. Так, 1 августа в 13.25 преступники из 54 бригады ВСУ подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции наших защитников в районе н. п. Золотое-5. Благодаря высокому профессионализму наших военнослужащих, в результате вражеского обстрела никто не пострадал. Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не подаются на провокации врага. Мы призываем международные организации оказать давление на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия. Читайте также: «Скучно не будет»: Глава Офиса президента Украины подал в отставку (ДОКУМЕНТ) Пользуясь условиями перемирия, командование отдельных бригад ВСУ продолжает перегруппировку сил и средств, а также оборудование новых позиций. Так, нашей разведкой выявлены новые позиции украинских боевиков в зоне ответственности 25-й отдельной бригады ВСУ, оборудованные в тридцати метрах от жилого здания в н. п. Станица Луганская. Читайте также: «Если уж не Крым, то хотя бы Донбасс», — Польша в замешательстве от диалога Макрона с Путиным В районе н.п. Крымское в зоне ответственности 14 бригады ВСУ отмечено прибытие трех БТР. В районе н. п. Попасная выявлено размещение одной БМП-2 в зоне ответственности 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В частях и соединениях ВСУ отмечается низкий уровень обеспечения всеми видами довольствия. В связи с многочисленными жалобами военнослужащих 14-й бригады ВСУ 30 июля в зону ответственности соединения прибыл с проверкой командующий ОТГ «Север» генерал-майор Микац. В ходе проверки продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих, а также их бытовых условий были выявлены многочисленные нарушения. В том числе комиссией медицинской службы, прибывшей в соединение 31 июля, была выявлена пропажа 80 индивидуальных аптечек, предоставленных иностранными государствами в качестве помощи. В соединениях ВСУ отмечаются проблемы с энергоснабжением. Вооружённые формирования, размещаясь в пунктах временной дислокации на территории гражданских объектов, на протяжении нескольких лет не платили за электроэнергию. Теперь ООО «Луганское энергетическое объединение» за неуплату долгов обесточило девять военных объектов в г. Счастье. Очередные отключения ждут формирования в городах Сватово, Беловодск, Белокуракино, Попасная. Военнослужащие Народной милиции неизменно продолжают совершенствовать воинское мастерство. Так, вчера в подразделениях Народной милиции прошли квалификационные испытания на право ношения оливкового берета. По результатам испытаний пять военнослужащих НМ удостоились чести получить оливковый берет из рук опытных разведчиков, стоящих на страже рубежей Республики. Читайте также: «Маньяк наводит ужас на Донецк?» — в МВД ДНР комментируют слухи

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Финансовая помощь раненому бойцу от гуманитарного батальона “Ангел”

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Дети военнослужащих ДНР посетили развлекательный центр “Фунтура”

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