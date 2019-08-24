Сводки от ополчения Новороссии 24 августа 2019
- 15:39 Донбасс добьётся наказания виновных в геноциде — мнение.
- 15:18 Горят каратели «синим пламенем» и выжигают свои расположения: сводка с фронтов ДНР.
- 11:55 «День независимости»: ВСУ расстреливают своего «ребёнка».
- 04:29 Чудесное прозрение ОБСЕ: Наблюдатели на Донбассе «огребают» от ВСУ (ФОТО).
- Вчера 21:29 Перемирия не получается: ВСУ вновь открыли огонь по окраинам Горловки.
Донбасс добьётся наказания виновных в геноциде — мнение
Донбасс добьется справедливого наказания виновных в геноциде Киевом жителей региона. Об этом заявила директор Белорченской школы-интерната Луганской Народной Республики Наталья Внукова.
Она отметила, что «когда Украина подняла войска против своего народа, против мирных и безоружных людей, в это не мог поверить никто».
«Как могли украинские власти отдать такой приказ — разрушать наши дома, убивать наших родных? Ведь мы же всегда были единым народом!
Когда у меня спрашивают, кто виноват, я отвечаю: Порошенко, Коломойский, Хомчак, Яценюк, Турчинов — преступники, принесшие в Донбасс войну, виновные в смертях тысяч жителей Донбасса, виновные в геноциде и разрушении нашего региона», — сказала Внукова.
Педагог подчеркнула, что и новая украинская власть не торопится с решением вопроса прекращения войны и наказанием виновных в ее развязывании.
«Они спокойно ходят по земле, а должны были уже давно попасть за решетку. Но у преступлений против жителей Донбасса нет срока давности, и мы будем добиваться того, чтобы зло было наказано.
Рано или поздно, я уверена, справедливость восторжествует, и они ответят за все наши беды, за убитых мужей и сыновей, за смерти детей. Если не мы, то наши потомки приведут приговор в исполнение», — заявила Внукова.
Ранее член исполнительного комитета территориального отделения общественного движения (ОД) «Мир Луганщине» Юлия Красноперова заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает военные действия против жителей Донбасса еще циничнее, чем его предшественник Петр Порошенко.
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Горят каратели «синим пламенем» и выжигают свои расположения: сводка с фронтов ДНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина.
За прошедшие сутки украинские боевики семь раз открывали огонь по территории Республики.
На мариупольском направлении боевики из 36-й бригады по команде Гнатова открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п. Коминтерново, Украинское и Саханка.
На донецком направлении бандиты Гудзя из 24-й бригады обстреляли Петровский район Донецка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На горловском направлении нацисты «Азова» и боевики из 53-й бригады под командованием Полякова обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия н. п. Зайцево и Доломитное.
В результате вражеского огня уничтожено два домостроения в н.п. Зайцево по ул. Брусилова д.21 и д.4, а также одно повреждено по ул. Брусилова, д. 14.
Однако не удалось избежать жертв среди военнослужащих НМ ДНР, в результате обстрелов мирных населенных пунктов со стороны ВФУ погиб одни наш защитник. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего.
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Мы продолжаем отмечать снижение морально-психологического состояния боевиков ВФУ на всей линии соприкосновения.
Так, за прошедшие трое суток военной службой правопорядка задержано двадцать четыре боевика из состава 92-й бригады, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Из которых шестеро в последствии доставлены в медицинские учреждения в крайне тяжелом состоянии в связи с отравлением некачественным алкоголем.
В настоящее время командование бригады продолжает проводить различные мероприятия по недопущению употребления алкоголя, с доведением под роспись фактов летального исхода в результате отравления спиртными напитками.
Однако, по докладу сотрудников главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, с целью снятия напряженности и предотвращения возможных протестных настроений среди боевиков, предлагается разрешить употреблять алкоголь боевикам, не входящим в дежурную смену, но не более 200 грамм в сутки.
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В 35-й бригаде морской пехоты нашли свой способ решения проблемы с алкоголем среди морпехов. Командир 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты с целью сокрытия нарушений дисциплины среди подчиненных вступил в преступный сговор с руководством отделения ВСП, дислоцированного в Волновахе.
Так, за определённую таксу в месяц военные полицейские скрывали в докладах своему руководству факты задержания боевиков 18-го батальона 35-й бригады в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Однако, данный факт стал известен сотрудникам СБУ, которые и задержали 22 августа представителей морпехов и сотрудников ВСП при передаче очередной взятки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В соседней 36-й бригаде 21 августа связисты 501-го батальона в состоянии алкогольного опьянения устроили пожар в расположении подразделения. Возгорание в казарме было потушено, но огонь перекинулся на находящийся рядом склад средств связи, который полностью сгорел.
В докладе в штаб «ООС» морпехами было озвучено, что в ходе пожара уничтожено около 20 км полевого кабеля различной емкости, шесть телефонных аппаратов ТА-57, четыре радиостанции Р-105 и полевой коммутатор П-193.
Однако, по полученным данным, по докладу начальника связи батальона на данном складе также находились станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48, оставленная там на временное хранение, и радиостанция Harris FALCON III, поставленная ранее из США на Украину, но вышедшая из строя и подготовленная для отправки в ремонт.
Однако, после пожара остатков от них обнаружить не удалось. В настоящее время командование батальона не придает огласке факт пропажи и своими силами разыскивает дорогостоящее американское оборудование.
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«День независимости»: ВСУ расстреливают своего «ребёнка»
С вечера пятницы и до утра субботы, 24 августа, ВСУ обстреливают Горловку и её пригороды, отмечая таким образом «День независимости» Украины.
О последствиях этих обстрелов «Русской Весне» рассказал мэр Горловки Иван Приходько.
«В результате вечернего и ночного обстрела сгорели два дома по ул. Брусилова, 4 и 21, Брусилова, 14 — полностью уничтожена кровля. Рыбалко, 214 — прямое попадание в кровлю», — перечислил повреждения глава города.
Напомним, выступая сегодня на Майдане, президент Украины Владимир Зеленский назвал многострадальный Донбасс «ребёнком, запертым в детской комнате».
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Чудесное прозрение ОБСЕ: Наблюдатели на Донбассе «огребают» от ВСУ (ФОТО)
Чудо — субстанция удивительная. И, что немаловажно, довольно часто, вопреки расхожему мнению, встречается в нашей жизни.
Правда, иногда чудеса случаются после хорошей оплеухи или взбучки — что позволяет отнести чудо уже не к метафизическим или мистическим феноменам, а к вполне обыденным материальным явлениям нашего грешного мира.
Именно к такой категории относится и внезапное прозрение наблюдателей ОБСЕ, которые известны у жителей Республик Донбасса под кодовым девизом «Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу».
По крайней мере, именно такую реакцию демонстрировали представители ОБСЕ к обстрелам мирных городов нашего региона со стороны ВСУ на протяжении всех пяти лет — в отчеты иностранных «слепышей» вносились только эфемерные, частенько просто высосанные из пальца якобы «нарушения» со стороны ополчения ДНР и ЛНР.
А о преступлениях «одвичных лыцарей» — ни Хуга не фиксировалось.
И вот ОБСЕ прозрело! Аллилуйя! Свершилось чудо!
Только вот причины этого паранормального события оказались куда как более прозаические. Просто с некоторых пор сами представители ОБСЕ стали огребать от ВСУ — и вот тут уже поневоле прозреешь…
Как только украинский «остров невезения» весь покрылся «зеленью», и стал меняться внешнеполитический тренд, направленный теперь на попытку поиска путей решения конфликта на Донбассе, ОБСЕ получили команду фиксировать все «проделки» пост-майдановских банд убийц и мародеров, лишь по недоразумению именуемых почему-то Вооруженными силами Украины.
Высший паханат, простите, высший командный состав ВСУ слегка офигел от такого внезапно изменившегося расклада — а потом на очередном сходняке, простите, совещании в Генштабе постановил «глушить фраеров», в смысле ОБСЕ. И вот тут уже импортно-восторженные наблюдатели ощутили на своей собственной шкуре все прелести «революции гидности» — постоянную слежку, прессинг и даже непосредственно акты физического воздействия.
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«Командование “Операции объединенных сил” с целью скрыть расположение запрещенного минскими соглашениями вооружения вблизи жилых домов противодействуют наблюдению БПЛА СММ ОБСЕ, для чего активно использует маневренные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из состава 20 отдельного батальона РЭБ», — заявил 16 июня 2019 г. офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Также применение средств радиоэлектронной борьбы ВСУ отмечает СММ ОБСЕ», — дополнил офицер пресс-службы.
Воистину чудеса! ОБСЕ в своих отчетах наконец-то прозрело — и отметило факт использования «глушилок» подразделениями ВСУ.
И не просто отметило — а вдруг «вспомнило», что только за период весны 2019 г. украинские военные регулярно перестали пускать автомобили ОБСЕ в районы сосредоточения тяжелого вооружения, а также начали предпринимать попытки подавления БПЛА международной организации.
Оказывается, еще 13 апреля силы мобильной группы радиоэлектронной борьбы ВСУ подавили сигнала GPS беспилотника дальнего радиуса действия иностранных наблюдателей.
А еще — ну совсем уж трансцендентально! — представители ОБСЕ зафиксировали результаты обстрела украинскими военными н.п. Сосновское из украинской артиллерии — всего наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 25 свежих воронок.
Дальше — больше.
«Командир 54-й бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко, желая скрыть наличие запрещенного вооружения в районах населенных пунктов Новозвановка и Золотое-4, активно препятствует работе сотрудников миссии ОБСЕ», — сообщили борзописцы из числа импортных наблюдателей, добавляя при этом:
«В указанных районах осуществляет подавление сигналов беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ с помощью применения средств РЭБ мобильная группа из состава 20-го отдельного батальона РЭБ ВСУ».
Оказывается, и зрение, и память, и слух можно вернуть чудесным образом — особенно, если это касается твоей собственной шкуры. Ну, или собственного имущества (в данном случае дорогостоящих сбитых БПЛА) — что в случае с западноевропейскими жлобами равноценно.
23 июля в СМИ появилось следующее сообщение:
«СММ ОБСЕ в очередной раз зафиксировала препятствование со стороны ВСУ мониторинговой деятельности своих наблюдателей.
Так вечером 21 и 22 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия попал под действие временного глушения сигнала, когда пролетал над н. п. Петровским, и н. п. Катериновка.
Стоит отметить, что это уже пятый случай препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ со стороны ВСУ, зафиксированный наблюдателями в июле 2019 года.
При этом ранее БПЛА СММ подвергся обстрелу со стороны ВСУ в момент мониторинга ситуации на участке разведения сил и средств в районе Золотого.
Очевидно, что украинская сторона не желает фиксации наблюдателями Миссии своих нарушений Рамочного решения от 21 сентября 2016 года, препятствуя этому путем очередных нарушений Комплекса мер…»
Да что ж такое-то! Зрение к ОБСЕ не просто вернулось полностью — оно теперь прямо-таки зашкаливает за 100% и стало лучше, чем у орла!
30 июля 2019 г. иностранные наблюдатели заметили, что украинские вооруженные формирования при помощи уже своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведут круглосуточное наблюдение за патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе.
А 4 августа 2019 г. в отчетах международной организации было отмечено: «Украинские силовики пытались скрыть от международных наблюдателей технику, размещенную у линии соприкосновения в нарушение Минских договоренностей…»
После чего украинским командованием, а именно командиру 72-й отдельной механизированной бригады, 6 августа был отдан приказ о запрете допуска патрулей Спецмиссии ОБСЕ в ее зону ответственности.
Этот список чудесных достижений внезапно обретших зрение представителей ОБСЕ можно продолжать долго. Воистину простые — и не очень — чудеса встречаются все-таки в нашей жизни. И теперь контора ОБСЕ и видит, и слышит, и пишет…
Правда, теперь возникает вопрос — это чудесное прозрение ОБСЕ является их перманентным состоянием? Или же это просто случайная ремиссия в периоде постоянной слепо-глухоты международных наблюдателей?
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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»
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Перемирия не получается: ВСУ вновь открыли огонь по окраинам Горловки
Ближе к вечеру украинские оккупанты открыли огонь по пригороду Горловки — посёлку Зайцево.
Об этом «Русской Весне» сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Зайцево. Ул Брусилова — горит дом. Прямое попадание ВОП», — рассказал он.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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