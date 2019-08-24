Сводки от ополчения Новороссии 24 августа 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки украинские боевики семь раз открывали огонь по территории Республики.

На мариупольском направлении боевики из 36-й бригады по команде Гнатова открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п. Коминтерново, Украинское и Саханка.

На донецком направлении бандиты Гудзя из 24-й бригады обстреляли Петровский район Донецка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении нацисты «Азова» и боевики из 53-й бригады под командованием Полякова обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия н. п. Зайцево и Доломитное.

В результате вражеского огня уничтожено два домостроения в н.п. Зайцево по ул. Брусилова д.21 и д.4, а также одно повреждено по ул. Брусилова, д. 14.

Однако не удалось избежать жертв среди военнослужащих НМ ДНР, в результате обстрелов мирных населенных пунктов со стороны ВФУ погиб одни наш защитник. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего.

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Мы продолжаем отмечать снижение морально-психологического состояния боевиков ВФУ на всей линии соприкосновения.

Так, за прошедшие трое суток военной службой правопорядка задержано двадцать четыре боевика из состава 92-й бригады, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Из которых шестеро в последствии доставлены в медицинские учреждения в крайне тяжелом состоянии в связи с отравлением некачественным алкоголем.

В настоящее время командование бригады продолжает проводить различные мероприятия по недопущению употребления алкоголя, с доведением под роспись фактов летального исхода в результате отравления спиртными напитками.

Однако, по докладу сотрудников главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, с целью снятия напряженности и предотвращения возможных протестных настроений среди боевиков, предлагается разрешить употреблять алкоголь боевикам, не входящим в дежурную смену, но не более 200 грамм в сутки.

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В 35-й бригаде морской пехоты нашли свой способ решения проблемы с алкоголем среди морпехов. Командир 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты с целью сокрытия нарушений дисциплины среди подчиненных вступил в преступный сговор с руководством отделения ВСП, дислоцированного в Волновахе.

Так, за определённую таксу в месяц военные полицейские скрывали в докладах своему руководству факты задержания боевиков 18-го батальона 35-й бригады в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Однако, данный факт стал известен сотрудникам СБУ, которые и задержали 22 августа представителей морпехов и сотрудников ВСП при передаче очередной взятки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В соседней 36-й бригаде 21 августа связисты 501-го батальона в состоянии алкогольного опьянения устроили пожар в расположении подразделения. Возгорание в казарме было потушено, но огонь перекинулся на находящийся рядом склад средств связи, который полностью сгорел.

В докладе в штаб «ООС» морпехами было озвучено, что в ходе пожара уничтожено около 20 км полевого кабеля различной емкости, шесть телефонных аппаратов ТА-57, четыре радиостанции Р-105 и полевой коммутатор П-193.

Однако, по полученным данным, по докладу начальника связи батальона на данном складе также находились станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48, оставленная там на временное хранение, и радиостанция Harris FALCON III, поставленная ранее из США на Украину, но вышедшая из строя и подготовленная для отправки в ремонт.

Однако, после пожара остатков от них обнаружить не удалось. В настоящее время командование батальона не придает огласке факт пропажи и своими силами разыскивает дорогостоящее американское оборудование.

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