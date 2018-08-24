Один из информационных ресурсов попросил прокомментировать новую порцию американских санкций и ответить на вопрос, как правильнее всего поступать России в этой ситуации.

Источник: politros.com

Сделать шаг назад, чтобы потом – два вперед: Стариков объяснил нежелание РФ отвечать на санкции США «зеркально»

Заместитель главы МИДа Сергей Рябков заявил, что, скорее всего, Россия откажется от «зеркальных» ответных мер на антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.

По его словам, Россия и США находятся в «разных весовых категориях» и добавил, что Москва вряд ли сможет достойно противостоять Вашингтону в экономической сфере. Однако есть отрасли, в которых США значительно уступают России, там-то и можно «развернуться».

Кроме того, дипломат отметил, что заранее объявлять об ответных мерах, будет неправильной позицией, потому что автоматически ослабляет позиции Москвы. По его мнению, санкции не обязательно должны быть зеркальными. Есть много других способов оказать давление на Америку. В любом случае окончательное решение будет за президентом Владимиром Путиным.

Действительно ли заявление Сергея Рябкова говорит о признании слабости России перед США или это политический ход? На этот вопрос в интервью «ПолитРоссии» дал ответ политолог, писатель и общественный деятель Николай Стариков.

«Для того, чтобы оценивать правильность или неправильность тактики действия государства, мы должны уяснить для себя несколько моментов. Во-первых, экономические санкции — это объявление войны, просто речь идет о войне, которая ведется иными способами. Во-вторых, противник выбрал для себя наиболее комфортную зону ведения «боевых» действий против России — экономику. Почему именно эту сферу выбрали американцы и запад в целом? Потому что они сознают нашу слабость в этой сфере и хотят заставить нас действовать в той области, в которой они сильнее, а мы слабее», – сказал политолог.

Николай Стариков сделал небольшой экскурс в историю, чтобы на реальном примере показать, почему «зеркальный» ответ может стать ошибкой.

«Представим, что речь идет о настоящей войне. Если вы будете действовать там, где противник сильнее вас, то, скорее всего, вы потерпите поражение, поэтому действовать ровно также «зеркально», вводя санкции против США – это, по меньшей мере, глупо. Нужно не «зеркально» и не обязательно в той сфере, в которой противник нас заставляет выступать. Вспомним опыт всех войн, экономических, политических, которые вела Россия», – говорит Стариков.

По его словам, мы побеждали тогда, когда заставляли играть противника по нашим правилам, а не тогда, когда играли по правилам врага.

«Например, армия Наполеона была мощнее и сильнее нашей армии, именно поэтому Наполеон хотел навязать России генеральное сражение, с помощью которого собирался разгромить русскую армию и, соответственно, заставить русское руководство выполнить его условия. Александр I и наши полководцы это прекрасно понимали и потому русская армия начала отступать, что казалось неправильным, предательским и привело к снятию Барклая-де-Толли и назначению Кутузова, который тут же начал отступать точно так же. За время этого отступления армия Наполеона сократилась более чем в три раза, и вот тогда было дано генеральное сражение на Бородинском поле, после чего наша армия опять начала отступать. Итогом вот такого действия, когда мы заставили противника играть по нашим правилам, стало буквально растворение огромной великой армии Бонапарта на наших территориях, поражение Франции и полная победа русского оружия и русской политики», – напомнил эксперт.

Стариков подчеркнул, что и сегодня мы должны действовать не обязательно ответными мерами в экономической сфере.

«Не нужно делать то, к чему нас подталкивают американцы. Мы должны делать только то, что приведет нас к победе. То, что мы отказываемся от «зеркальности», не говорит о нашей слабости, а говорит скорее о том, что кто-то почитал мемуары наших полководцев и наконец-то осознал правильную вещь: нужно действовать так, как тебе выгодно, так, как подсказывает путь к победе», – заключил политолог.

Автор: Марина Горбунова