Чем русские отличаются от славян? Евгений Спицын
Откуда есть пошла Земля Русская?
Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын отвечает на вопрос о различиях между русскими и славянами во время своего выступления в центре развития русской традиции “Хутор Захара Прилепина”.
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Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai