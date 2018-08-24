Чем русские отличаются от славян? Евгений Спицын

Концептуал СМИ Откуда есть пошла Земля Русская?

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын отвечает на вопрос о различиях между русскими и славянами во время своего выступления в центре развития русской традиции “Хутор Захара Прилепина”.

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич



Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

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