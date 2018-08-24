Главная » Невероятное в мире, Политика

Бомба для ОПЕК. Зачем США запасаются нефтью

15:49. 24 августа 2018 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ria.ru
На прошлой неделе цена нефти едва не пробила психологически важную отметку в 70 долларов за баррель. С первой попытки это не удалось, однако настроение на рынке тревожное. Почему аналитики предсказывают новое падение цен на черное золото и что в этом случае будет с рублем — в материале РИА Новости.

Нисходящий тренд

В минувший четверг цена за баррель нефти Brent достигла минимума почти за полгода, вплотную приблизившись к 70 долларам. За месяц с небольшим котировки черного золота снизились на 11,5%: с локального максимума в 79,51 доллара 10 июля до 70,3 доллара 15 августа. И хотя после этого произошел небольшой отскок, общий тренд явно понижательный.

Непосредственная причина этого — сообщение Американского института нефти о рекордном за полтора года росте запасов топлива в США. Еще сильнее трейдеров встревожило то, что этот рост связан с резким увеличением поставок в Штаты нефти из Саудовской Аравии, нарастившей экспорт на треть — до 1,24 миллиона баррелей в день.

В целом закупки американцами зарубежной нефти подскочили на 11% — с восьми до 9,01 миллиона баррелей в сутки. По этому поводу можно было бы не волноваться, если бы не тот факт, что к середине августа в американских хранилищах скопилось 6,8 миллиона баррелей «лишней» нефти, невостребованной нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) из-за их перегрузки.

По оценкам экспертов, сейчас американские НПЗ уже загружены на 98,1%, то есть работают практически без резервов мощностей, предусмотренных технологическими регламентами. И у нефтетрейдеров всего мира возник резонный вопрос: зачем Штаты запасаются черным золотом?

На пороге сильных движений

Аналитик Информационного центра по нефтяным ценам (Oil Price Information Service, OPIS) Том Клоз уверен, что нынешнее снижение цен на нефть — результат целенаправленной политики администрации Дональда Трампа.

В конце апреля американский президент написал в Twitter, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть. «Это неприемлемо», — подчеркнул он.

В начале июня Дональд Трамп вновь раскритиковал ОПЕК. «Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!» — указал глава Белого дома в микроблоге.

В конгрессе началась разработка законопроекта против картелей на нефтяном рынке под рабочим названием No Oil Producing and Exporting Cartels Act («Нет картелям добытчиков и экспортеров нефти», NOPEC).

«NOPEC — пример использования юридических механизмов в отношении противника, так как позволяет США навязывать свое законодательство странам — участницам ОПЕК и ОПЕК+, — утверждает Том Клоз. — США стремятся ослабить союз России и Саудовской Аравии, который служит основой ОПЕК+, чтобы затем развалить всю структуру ОПЕК и объявить о либерализации рынка мировых энергоресурсов».

На практике это будет происходить так. Сначала США вводят санкции в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК и ОПЕК+. Затем — против тех, кто не прекратил сотрудничество с этими организациям.

В итоге странам ОПЕК придется отказываться от соблюдения квот, устанавливаемых картелем, и наращивать добычу. Саудовская Аравия, частично свернувшая сделку с Россией по стабилизации рынка, увеличившая нефтяное бурение до четырехлетнего максимума и два месяца подряд снижавшая отпускные цены на свою нефть, — первая ласточка этой тенденции.

«Рынок нефти находится на пороге сильных движений, — уверен Клоз. — Цены ещё могут подрасти в ближайшие несколько недель, но к ноябрю рынок быстро помчится вниз, к отметке 50 долларов за баррель».

Удар по своим

Трамп объявил ОПЕК войну в самое неблагоприятное время, поскольку рынок находится на пороге кризиса перепроизводства. После того как нефтяные цены в 2015 году провалились ниже 40 долларов за баррель, инвестиции в новые проекты стремительно сокращались и к началу 2017-го упали до минимума с начала века.

Последовавший быстрый рост котировок повлек за собой стремительное увеличение инвестиций в нефтедобычу. Согласно оценкам авторитетной аналитической компании Baker Huges, сейчас в мире производится максимальное число буровых с 2014 года.

Уже вводятся новые месторождения, такие как глубоководное норвежское Goliat, запущенное в эксплуатацию в марте. В этих условиях только возможность согласовывать уровни добычи способна спасти рынок от обвала, а новые проекты — от банкротства.

Эксперты отмечают, что от падения нефтяных цен пострадают в первую очередь западные компании, которые активно занимаются освоением глубоководных месторождений. На том же Goliat уровень безубыточности оценивается в 50 долларов за баррель. Так что если план Трампа по развалу ОПЕК осуществится, этот проект заморозят, как и множество подобных ему по всему миру.

При этом у российской нефтянки один из самых высоких запасов прочности — по оценкам аналитиков, большинство отечественных компаний способны генерировать прибыль даже при 20 долларах за баррель.

Не вниз, а вверх

Главное негативное последствие обвала нефтяных цен для российской экономики — новая волна девальвации рубля. Если Том Клоз окажется прав, мы можем зимой увидеть доллар по 70 и даже по 80 рублей. Неизбежно и ускорение инфляции, хотя рост цен в значительной степени будет сдерживаться низкой покупательной способностью населения.

Впрочем, многие эксперты уверены, что в ноябре нефтяные цены пойдут не вниз, а вверх. С такими прогнозами на прошлой неделе выступили крупные американские хедж-фонды Andurand Capital и Westbeck Capital.

Они ожидают, что ноябрьская порция американских санкций против Ирана на фоне неуклонного снижения нефтедобычи в Венесуэле приведет к уходу с рынка 1,3-1,4 миллиона баррелей нефти в сутки. И это если США предоставят некоторое послабление ряду импортеров иранской нефти.

Если же Вашингтон не согласится на такое смягчение, выпадение иранских поставок превысит два миллиона баррелей в сутки. “В таком случае мировые цены на нефть к концу года могут достичь 150 долларов за баррель», — предупреждают аналитики Westbeck.

Ранее глава делегации Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявлял, что из-за санкций Трампа нефтяные цены быстро вырастут до 100 долларов за баррель.

Что же касается перспектив ОПЕК, то действия Эр-Рияда и Вашингтона, несомненно, станут предметом обсуждения на министерском комитете организации, заседание которого состоится в начале осени. «Мы в сентябре посмотрим, как будет складываться баланс производства и потребления с учетом всех факторов», — пообещал глава Минэнерго России Александр Новак.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Идея приватизации и действия ЦБР продиктованы США
...поговорить. Зачем американцам столько нефти, ...ОПЕК попытались договориться о снижении добычи, для того чтобы стабилизировать цены на нефть...При этом запасы нефти в сланцевых ...катастрофа и для мира, и для США. —... являются часовой бомбой. Человеческий элемент......
ПЛАН БАРБАРОССА - 2
...насколько плотно американцы опекают наши лодки, достаточно... попавших под американские бомбы - наглядное тому ... России? 4. Зачем США 100.000 крылатых ...для США представлять интерес прямой контроль над двумя странами, с самыми большими запасами нефти...
Бэкграунд, выпуск-245 за 18 февраля 2012
... в поисках мифической бомбы буквально перевернули все ...просматривается пока никаких обнадеживающих для США перспектив. Возможно, красная... член ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке подтвержденными запасами нефти и газа...уже пока нет. Зачем нам тогда тяжелый ...
Бэкграунд, выпуск-255 за 28 апреля 2012
...большими запасами нефти и входит в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Кроме... себе простой вопрос - зачем уже шесть существует на украинской...сколько от поисков атомной бомбы в Ираке? Ответ ...– в самом деле, для США куда значимей современный Вавилон Нью...
Что было 1,2, 3, октября. Новости наоборот
...Сирию. - Скажу зачем США идут в СИРИЮ... словарный запас вынудил применить кассетные бомбы . Следователи...руководящей должностью/ - Для выбора женщины на... Роснефть предложили ОПЕК неучтенку под Белорусским...При увеличении темпов добычи нефти , как сообщали ранее...
ИГИЛа псто
...попадешь в рай». Для мусульман региона их ...и торгуют нефтью, что твой ОПЕК. Цена ...вообще не понимают, зачем им одно говно ... иранской угрозы. США. Эти чуваки ...у страны большие запасы нефти, и она ...самих хоуситов стали бомбить. Логистическую поддержку ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>