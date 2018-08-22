Патриоты Великого Отечества — НЕТ правительственной пенсионной реформе!

Источник: pvo.center

20 августа 2018 года участники движения «Патриоты Великого Отечества» провели оригинальную акцию протеста на Московской площади Санкт-Петербурга, где высказали свое негативное отношение к последним антисоциальным законопроектам правительства, направленным на усугубление финансового положения граждан РФ.

Несмотря на проливной дождь, обрушившийся на Санкт-Петербург после двух месяцев жары, поддержать протест движения «Патриоты Великого Отечества» собрались десятки сторонников, среди которых были как действующие члены движения, включая руководство регионального отделения, так и рядовые граждане, не согласные с политикой действующего правительства РФ и не поддерживающие его реформы.

Главным объектом критики, само собой, стал законопроект новой пенсионной реформы, который подразумевает резкое повышение возраста выхода на пенсию без каких-либо четких гарантий увеличения размера пенсии.

Движение ПВО не смогло остаться в стороне и объявило о проведении в Петербурге флешмоба, на котором противники реформы смогли высказать свою позицию, надев футболку с соответствующей буквой и образовав, таким образом, протестный лозунг.

«Мы выступаем против текущей политики правительства Д.А. Медведева и видим, что такая позиция находит отклик у множества людей. Многие из них готовы активно отстаивать свои интересы, а потому движение ПВО готово и дальше проводить подобные акции», — заявил председатель Санкт-Петербургского отделения движения «Патриоты Великого Отечества» Анатолий Петрунин.

Среди тех, кто поддержал протест ПВО, оказалось немало молодых людей, которые не просто пришли на акцию, но и не стеснялись задавать вопросы, касающиеся, в частности, современных общественных трендов. Например, молодежь интересовал вопрос, касающийся интересов фрилансеров, то есть, самозанятых людей, которые официально не трудоустроены, а значит прав на выплату пенсий иметь не будут.

Найти общий язык и ответы на подобные вопросы помогает молодежное крыло движения «Патриоты Великого Отечества», члены которого также присутствовали на акции.

«Понятно, что прямо сейчас подобные вопросы для нашего молодого поколения не очень актуальны, но реформы руководство страны принимает сегодня и эти законы именно на современных молодых людях отразятся в будущем. Именно поэтому я здесь и готов отстаивать свое будущее, выступая сегодня против таких реформ», — объяснил свою позицию лидер молодежного крыла ПВО Всеволод Нарышкин.

Движение «Патриоты Великого Отечества» выступают с подобными акциями не ради самого протеста. Руководством ПВО уже подготовлен собственный законопроект пенсионной реформы, в котором во главу поставлены интересы всех социальных групп граждан, причем так, что это не противоречит экономическим интересам государства. Собственное видение пенсионной реформы движение «Патриоты Великого Отечества» представит в ближайшее время.