Константин Никифоров. Дальний Восток и китайские инвесторы

Власти Дальнего Востока надеются на сотрудничество с Китаем в сельскохозяйственной сфере и готовы предоставить китайским инвесторам около миллиона гектаров земель для развития аграрных проектов. Об этом пишет редакция китайских новостей ИА Sputnik со ссылкой на слова директора инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Валерия Дубровского.

http://chinalogist.ru/news/dalniy-vostok-priglashaet-kitaycev-na-svoi-zemli-14851



“Директор департамента отметил, что Дальний Восток богат землями, лишь две трети из которых можно назвать развиваемыми. Из 8 млн гектаров сельскохозяйственных земель обрабатываются лишь 3 млн гектаров. Такое богатство — залог привлекательности региона для китайских инвесторов. По словам Дубровского, в ДФО готовы выделить 1 млн гектаров земли для новых совместных проектов. Директор департамента пригласил компании и предприятия Китая инвестировать в переработку мяса, молока и другой сельскохозяйственной продукции, а также в производство продуктов питания.



Дубровский назвал три фактора привлекательности Дальнего Востока для китайских инвесторов. Во-первых, это экологически чистый регион, где можно производить продукцию высокого качества. Во-вторых, рядом находятся рынки Юго-Восточной Азии. В-третьих, сбыт можно организовать и на рынке самого Дальнего Востока, который пока недостаточно обеспечивает себя молоком и мясом. Директор департамента также обратил внимание на то, что на Дальнем Востоке китайские компании уже развивают совместные сельскохозяйственные проекты. Например, выращивают сою или строят распределительный центр по переработке мяса. И это взаимовыгодный бизнес.



Напомним, что на Китай приходится 80% всех инвестиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ДФО” ( конец цитаты).

Проще говоря, предлагают создать в России предприятия глубокой переработки сельхозпродукции. Надо ли это китайцам? Добавленную стоимость они хотят производить у себя. Вот ситуация с соей.

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0818/c31518-9491976.html

“Эксперты ожидают быстрого роста поставок российской сои в Китай

Пекин, 17 августа /Синьхуа/ — Вследствие торговых трений с США китайским импортерам сои пришлось обратить внимание на страны вдоль “Пояса и пути” и регион Южной Америки. При этом эксперты ожидают быстрого роста поставок в Поднебесную соевых бобов из России и других стран мира. Об этом сообщает газета “Цзинцзи жибао” /ежедневная газета “Экономика”/.



Китай – крупнейший импортер соевых бобов, закупающий на мировом рынке примерно 60 процентов этого вида бобовых культур. При этом Бразилия занимает лидирующее место по поставкам сои, учитывая тот факт, что за последние три года доля этой страны в объеме международной торговли соей выросла от 41 до 49 процентов.



Согласно статистике таможенной службы, в прошлом сельскохозяйственном году импорт сои в Китай составил 93,49 млн тонн. В частности 45,34 млн тонн из Бразилии и 36,84 млн тонн из США.



Как полагают эксперты, ряд стран вдоль “Пояса и пути” с большими массивами земель сельхозназначения, включая Россию, Украину и Казахстан, будут постепенно увеличивать производство сои и в перспективе станут основными потенциальными поставщиками этой культуры в Китай.



К примеру, в течение последних трех лет объем соевого экспорта из России увеличился в более чем 2,5 раза. В Украине ежегодно собирают около 4 млн тонн соевых бобов, однако в прошлом году объем их поставок в Китай не превысил 2 тыс. тонн.



Китайская государственная корпорация SinoGrain планирует активизировать международное сотрудничество и установить партнерские отношения с основными в мире поставщиками масличного сырья, заявил ее представитель.



В последнее время SinoGrain усилила контакты с сельскохозяйственными предприятиями России, Казахстана, Украины и другими странами вдоль “Пояса и пути”.



На глобальном рынке в целом наблюдается большое предложение соевых бобов, и их дефицит, возникающий по причине торговых трений с США, можно компенсировать за счет увеличения поставок из других стран мира, заявил президент государственной корпорации COFCO Юй Сюйбо.



COFCO представляет собой крупнейшую в Китае продовольственную компанию. Одним из основных направлений ее деятельности в последние годы стало создание продовольственных коридоров, связывающих регионы Южной Америки и Черного моря с Азией” ( конец цитаты)

Желающих предложить землю под совместные предприятия хватает, это Казахстан в первую очередь. Вот пример; президент Казахстана посетил китайско-казахстанский завод по переработке масличных культур

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0818/c31519-9492005.html

“Астана, 17 августа /Синьхуа/ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в Северо-Казахстанской области посетил китайско-казахстанский завод по переработке масличных культур. Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского лидера.



“Ваши инвестиции впервые привлекаются в перерабатывающее производство, и это является важным вкладом в аграрный комплекс Казахстана. Вся производимая здесь продукция идет на внешний рынок, что способствует увеличению объемов экспорта страны, созданию рабочих мест и получению прибыли. Все это очень важно”, — сказал Н.Назарбаев при посещении компании “Тайынша май”.



Предприятие является одним из самых крупных в сельскохозяйственном кластере региона. Завод оснащен современным оборудованием европейского производства и способен перерабатывать до 1 тыс тонн сырья в сутки.



На первом этапе китайская компания “Айцзю” инвестировала порядка 15 млн долларов США. Завод построен в декабре 2016 года. Его мощность — 300 тыс тонн переработанного сырья в год” ( конец цитаты).

Почему в России китайцы станут заниматься переработкой?

Так что на дальневосточный миллион гектаров китайцев быстро привлечь вряд ли получится.

–Хотя, чем черт не шутит, пока Бог спит.