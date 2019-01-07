Константин Никифоров. Просто бизнес – ничего личного

17 ноября на Деловом саммите АТЭС в Порт-Морсби в Папуа-Новой Гвинее председатель КНР Си Цзиньпин сделал официальное заявление о том, что Китай в апреле 2019 года проведет Форум высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь».

http://russian.people.com.cn/n3/2018/1120/c95181-9520394.html.

“За пять лет более 140 стран и международных организаций подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем по совместному строительству «Одного пояса, одного пути». Инициатива создания «Одного пояса, одного пути» и ключевая концепция о совместных консультациях, строительстве и использовании уже внесены в документы важных международных механизмов, в частности ООН. Объем торговли товарами между Китаем и странами вдоль «Одного пояса, одного пути» уже превысил 5 трлн. американских долларов, масштаб прямых иностранных инвестиций составил более 60 млрд. американских долларов, было создано свыше 200 тыс. рабочих мест, иностранные инвестиции КНР стали главным механизмом по стимулированию роста прямых иностранных инвестиций в мире(…).

«Совместное строительство «Одного пояса, одного пути» – это освоение огромного мирового рынка», – такое мнение господствует в академическом мире. С одной стороны, китайский рынок с населением около 1,4 млрд. людей является источником роста и активности мировой экономики. На протяжении 40 лет проведения политики реформ и открытости КНР твердо придерживалась открытости, став первой в мире страной по торговле товарами, крупнейшим туристическим рынком, а также важным торговым партнером для более чем 130 стран. Китай фактическими действиями показал решительность в поддержке торговой либерализации и стремлении к открытому мировому рынку. С другой стороны, «Один пояс, один путь» ведет за собой новый баланс на мировом рынке, постоянно появляются новые потребности, осуществляется перебалансировка глобальной экономики.

(…)«Совместное строительство «Одного пояса, одного пути» является инициативой по экономическому сотрудничеству, это не политический альянс или военный союз, это открытый и инклюзивный процесс, здесь нет идеологических границ и игры с нулевой суммой, мы приветствуем всех желающих», – подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин. Он также добавил, что широкая поддержка «Одного пояса, одного пути» отражает стремление разных стран, в частности развивающихся государств, к миру и развитию.

КНР придерживается концепции совместных консультаций, строительства и пользования, преследует совместное развитие и процветание, именно это и завоевало всемирное понимание и восхищение. По мнению старшего научного сотрудника Института политики и международных отношений Кембриджского университета Мартина Жака, Китай продвигает глобальное сотрудничество новой формы, инициатива «Один пояс, один путь» и сообщество единой судьбы для человечества являются лучшей интерпретацией мировоззрения КНР” ( конец цитаты).

В минувшем году Казахстан, где лидер КНР в свое время объявил о создании Шелкового пути XXI века, открыл международный финансовый центр, на площадке которого глобальные инвесторы смогут участвовать в проектах «Пояса и Пути».

http://russian.people.com.cn/n3/2018/1116/c95181-9519224.html

” Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) сейчас насчитывает более 80 участников, включая Госбанк развития Китая и другие крупнейшие китайские банки.

(…)Международную инициативу создания нового Шелкового пути председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин предложил пять лет назад как масштабное геоэкономическое объединение стран Евразии на основе совместных логистических, энергетических, индустриальных и прочих инфраструктурных проектов, стоимость которых, по разным оценкам, варьируется в районе 900 млрд долларов. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия, оказался в центре пересечения экономических интересов Европы и Азии, что делает его сейчас ключевым игроком в проекте «Пояса и Пути».

Сегодня ЕАЭС – один из самых успешных и масштабных мировых экономических союзов, в прошлом году общих объем ВВП стран-участниц ЕАЭС перевалил за 1.8 триллионов долларов, более 50 стран мира намерены заключить соглашения о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Финцентр в Астане ускорит создание нового Шелкового пути

В центре евразийского региона находится Казахстан, который является не только вторым по величине участником ЕАЭС, но и одним из важнейших игроков в строительстве сухопутных путей «Пояса и Пути». В начале 2018 года в столице Казахстана – Астане – начал работу международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), призванный стать финансовым хабом для всего евразийского региона, площадкой для работы международных инвесторов, а также «точкой сборки» проектов «Пояса и Пути» – площадкой, откуда бы финансировались международными компаниями инфраструктурные проекты.

По словам управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, астанинский финцентр создавался на основе лучших мировых практик финансовых центров, в том числе в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге, Дубае и других странах. Его основные направления работы – развитие рынков капитала, управление активами, развитие сектора исламского финансирования и финансовых технологий. Главная задача МФЦА – предоставив современную финансовую инфраструктуру, привести глобальные инвестиции в Евразийский регион, стоящий на пороге самого мощного экономического подъема за всю свою историю.

«Развитие проектов в рамках китайской инициативы «Пояс и Путь», развитие Евразийского экономического союза – все это требует наличия в регионе финансового центра с современной инфраструктурой. Мы создали такой центр в Астане, преследуя цель не только привлечь инвестиции в экономику Казахстана, но и работать на благо всего региона – привести внешние капиталы в экономики стран Евразии, максимально способствовать развитию экономики наших соседей, стать площадкой для сопряжения китайского проекта и экономик стран ЕАЭС. Инициатива президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию в регионе финцентра широко поддерживается в разных странах – мы видим масштабный интерес со стороны российского бизнеса, готовность компаний работать на площадке нашей новой биржи, привлекать инвестиции, мы видим интерес со стороны инвесторов из Китая, АТР, западных инвесторов. Такой интерес к региону говорит о том, что бизнесу действительно была нужна площадка для работы в регионе, и мы, в Казахстане, теперь можем ее предоставить», – отметил Кайрат Келимбетов.

Акционером биржи МФЦА стала Шанхайская фондовая биржа, партнером – биржа Nasdaq, предоставившая свою технологическую платформу. Пул ликвидности биржи МФЦА будет создан, в первую очередь, за счет приватизации крупнейших компаний Казахстана с капитализацией порядка 25 миллиардов долларов. В ближайшее время будет приватизирована часть акций таких компаний как «Казатомпром», «Эйр Астана» и «Казахтелеком». В дальнейшем на бирже планируется размещать бумаги частных компаний из Казахстана, стран ЕАЭС, Закавказья, Монголии, а также компаний, участвующих в инфраструктурных проектах «Пояса и Пути».

Китайский Фонд Шелкового пути (ФШП) также стал акционером биржи МФЦА, соответствующее соглашение подписали летом этого года глава биржи МФЦА Тимоти Беннетт и исполнительный вице-президент ФШП Дин Гожун. Фонд Шелкового Пути, чья капитализация составляет около 40 млрд долларов, заявил о готовности инвестировать в инфраструктурные проекты Казахстана около 2 млрд долларов.

Инвесторов в Астану могут привлечь особые условия работы в финансовом центре – льготный налоговый режим с отменой индивидуального и корпоративного подоходных налогов до 2066 года, упрощенные визовый режим. Для инвесторов есть и более убедительный аргумент: в МФЦА созданы работающие по нормам британского права Международный арбитражный центр (МАЦ) и независимый Суд МФЦА с привлечением судьей международного уровня. Таким образом, в Астане как географическом центре Евразийского региона уже заработала финансовая площадка для институциональных и частных инвесторов, заинтересованных в финансировании совместных проектов «Пояса и Пути» и ЕАЭС. Проекты ЕАЭС и «Пояс и Путь» скрепят в Астане

Эффективность работы ЕАЭС в сочетании с развитием мега-проектов «Пояса и Пути» отметили в 2015 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместного заявления о необходимости сопряжении проектов «Пояса и Пути» и ЕАЭС. Стороны договорились расширить и упростить торгово-инвестиционное сотрудничество с продвижением в сторону режима свободной торговли, продолжить и нарастить реализацию общих проектов инфраструктурного развития. Уже тогда началась проработка базового документа, и в мае этого года представители КНР и стран-участниц ЕАЭС подписали в Астане соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, в том числе по проектам «Пояса и Пути».

Соглашение предполагает совместное развитие механизмов, которые действуют как для участников «Пояса и Пути», так и внутри ЕАЭС: это принципы свободной торговли, упрощение торговых процедур, создание зон свободной торговли, гармонизация нормативной торговой базы, но главное – укрепление – общей логистической и энергетической инфраструктуры.

В прошлом году Евразийская экономическая комиссия утвердила список совместных проектов, из которых 39 направлены на строительство или модернизацию транспортной инфраструктуры (строительство и модернизация дорог, создание транспортно-логистических хабов и развитие ключевых транспортных узлов). В частности, Казахстан два года назад уже расширил перевалочные мощности порта в Актау и построил участок коридора Западная Европа – Западный Китай. После завершения строительства российской части автодороги заработает транспортный коридор, который свяжет Западный Китай и Западную Европу. Армения строит дороги в рамках проекта Север – Юг, который стал часть «Пояс и Путь», Белоруссия модернизирует транспортный коридор Запад – Восток, на котором уже за счет цифровизации удалось оптимально упростить прохождение транзитных грузов из Китая в Европу. В 2016 году в рамках инициативы «Пояс и Путь» Китаем, Монголией и Россией было подписано соглашение о планах по строительству экономического коридора, который будет использовать синергию ЕАЭС.

Все эти проекты – лишь часть глобального «Пояса и Пути», в рамках которого будут построены десятки тысяч километров железных дорог, автобанов, морские и сухие порты, электростанции, логистические и индустриальные парки. Все это потребует площадки с современной финансовой инфраструктурой, на роль которой сегодня оптимально подходит именно Казахстан” ( конец цитаты).

Что из этого выйдет, покажет время. Но интересно, что выбор сделан в пользу Казахстана, а не России. Еще один материал, он лишний раз напомнит, что китайцы преследуют исключительно собственные интересы и не стоит идеализировать отношения с ними.

“Киев, 20 декабря /Синьхуа/ – http://russian.people.com.cn/n3/2018/1221/c31519-9530686.html

Китайская компания Dongfang Electric International Corporation /DEIC/ примет участие в реконструкции 6-го энергоблока Славянской ТЭС, расположенной в городе Николаевка /Донецкая область/ на востоке Украины.

Соответствующий договор был подписан сегодня в Киеве между DEIC и украинской энергетической компанией “Донбассэнерго”, которая владеет станцией. Контракт общей стоимостью 684,3 млн долларов предусматривает разделение 6-го энергоблока ТЭС на два энергоблока мощностью 330 МВт каждый. В ходе реконструкции будет внедрена технология циркулирующего кипящего слоя, обеспечивающая низкий уровень выбросов вредных веществ в атмосферу.

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, принявший участие в мероприятии, высоко оценил инновационность проекта, который будет реализован на Славянской ТЭС. “Это модернизация систем энергетического снабжения Украины по стандартам европейского и мирового сообщества”, – подчеркнул С. Кубив.

Генеральный директор “Донбассэнерго” Эдуард Бондаренко, в свою очередь, указал на важность реконструкции Славянской ТЭС для развития Донбасса. “В рамках нашего региона – это очень большой проект, он имеет огромное значение”, – отметил он. В частности, модернизация позволит создать новые мощности, которые крайне необходимы энергодефицитной Восточной Украине, продлит срок эксплуатации Славянской ТЭС на 40 лет и сократит расходы топлива, что, соответственно, уменьшит себестоимость вырабатываемой электроэнергии.

Президент DEIC Ло Чжиган поблагодарил правительство Украины за открытый и справедливый процесс выбора подрядчика. Компания получила право принять участие в реконструкции Славянской ТЭС благодаря победе в тендере, проведенном через электронную систему госзакупок ProZorro.

Согласно плану, первый из двух новых энергоблоков станции должен быть введен в эксплуатацию в июле 2022 года, а второй ровно через год – в июле 2023-го. Ло Чжиган уверен, что все работы будут выполнены на высочайшем уровне и точно в срок. “Dongfang Electric Corporation – это сильный игрок, мы сможем продемонстрировать свои технологии, качество и услуги”, – заявил он” ( конец цитаты).

Просто бизнес – ничего личного.