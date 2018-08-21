Оккупация по-американски. Сто лет назад армия США вторглась в Россию

Источник: ria.ru

Это хищный, опасный, циничный и целеустремлённый интриган, вор и убийца, стремящийся к власти и к личной мести тем, кто оборвал его «полёт к сияющим вершинам».



«Нация не существует»

Сразу после Октябрьской революции Советская Россия заключила с Германией перемирие на Восточном фронте и фактически вышла из войны. Страны Антанты восприняли это буквально в штыки. Под предлогом недопустимости захвата власти в бывшей империи «прогерманской партией» западные державы готовились к вторжению в Россию, уже объятую Гражданской войной.

В декабре 1917-го США, Великобритания, Франция и их союзники провели конференцию, на которой было принято решение о разграничении зон интересов на территории бывшей Российской империи и установлении контактов с национально-демократическими правительствами. Иными словами, «западные партнеры» планировали поделить крупнейшее государство на планете между собой, а помочь им в этом должны были представители Белого движения. Контакты с ними интервенты наладили еще до вторжения.

Американские войска на Дальнем Востоке. 1919 год

Во французскую сферу влияния входили Украина, Бессарабия и Крым. Англия оставляла за собой право на «казачьи и кавказские области», Армению, Грузию и Курдистан. США, в первые годы советской власти сохранявшие нейтралитет, согласились в итоге помочь Великобритании и Франции в «освоении» российского Приморья. Американцы хотели убить двух зайцев — получить доступ к богатым ресурсам Дальнего Востока и помешать закрепиться там Японии, тоже имевшей виды на «шкуру неубитого медведя».

Высадка американских войск во Владивостоке. 1918 год

Возможное сопротивление русских в расчет не брали. Сенатор-республиканец от штата Вашингтон Майлз Пойндекстер, призывая к интервенции, прямо говорил: «Россия стала просто географическим понятием, и ни чем более она никогда не будет. Ее сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда. Нация не существует…» К вторжению призывал и посол США в России Дэвид Фрэнсис: «Я настаиваю на необходимости взять под свой контроль Владивосток, а Мурманск и Архангельск отдать Великобритании и Франции».

Возможное сопротивление русских в расчет не брали. Сенатор-республиканец от штата Вашингтон Майлз Пойндекстер, призывая к интервенции, прямо говорил: «Россия стала просто географическим понятием, и ни чем более она никогда не будет. Ее сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда. Нация не существует…» К вторжению призывал и посол США в России Дэвид Фрэнсис: «Я настаиваю на необходимости взять под свой контроль Владивосток, а Мурманск и Архангельск отдать Великобритании и Франции».

Оккупация

Уже 3 августа 1918-го военное министерство США отдает приказ генералу Уильяму Грейвсу об отправке во Владивосток 27-го и 31-го пехотного полков, а также добровольцев из 13-го и 62-го полков. Всего в середине месяца американцы высадили на Дальнем Востоке около восьми тысяч военнослужащих. В экспедиционные силы входили также канадцы, итальянцы и англичане. Формально контингент должен был обеспечить безопасный проезд чехословацкого корпуса из глубин России. На самом деле преобладали более меркантильные устремления.

«Интервенты защищали на территории России интересы своего капитала, — говорит военный историк Борис Юлин. — Золотые прииски, лес, уголь — на все это у них были планы. Убежден: Гражданская война в стране была столь длительной и кровопролитной только из-за вмешательства иностранных держав. Если бы не белочехи и интервенты, она закончилась бы без большой крови уже в 1918-м. Руководители Белого движения обеспечивали американские, английские, французские, японские концессии, обещали выплатить царские долги. Фактически они предоставляли чужакам контроль над территорией».

Американские интервенты везут платформы с погибшими во время боев на Дальнем Востоке для дальнейшей транспортировки в США. 1920 год

Американские интервенты воспользовались «приглашением» в полной мере. Они вывозили с Дальнего Востока лес, пушнину, золото. Американские фирмы получили разрешение от правительства Колчака совершать торговые операции в обмен на кредиты «Сити бэнк» и «Гаранти траст». Только одна компания отправила из Владивостока в США 15,7 тысячи пудов шерсти, 20,5 тысячи овечьих шкур, 10,2 тысячи крупных сухих кож. Вывозилось все, представлявшее хоть какую-нибудь ценность.

С местным населением, поддерживавшим красных партизан, не церемонились. В Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока сохранились «Акты о замученных и расстрелянных крестьянах в Ольгинском уезде в 1918—1920 годах». Вот выдержка из этого документа: «Захватив крестьян И. Гоневчука, С. Горшкова, П. Опарина и З. Мурашко, американцы живьем закопали их за связь с местными партизанами. А с женой партизана Е. Бойчука расправились следующим образом: искололи тело штыками и утопили в помойной яме. Крестьянина Бочкарева до неузнаваемости изуродовали штыками и ножами: нос, губы, уши были отрезаны, челюсть выбита, лицо и глаза исколоты штыками, все тело изрезано. У ст. Свиягино таким же зверским способом был замучен партизан Н. Мясников, которому, по свидетельству очевидца, сперва отрубили уши, потом нос, руки, ноги, живым порубив на куски».

Девятнадцать месяцев

Историк Федор Нестеров в книге «Связь времен» писал: «Сторонников Советов всюду, куда доставал штык заокеанских „освободителей России“, кололи, рубили, расстреливали партиями, вешали, топили в Амуре, увозили в пыточных „поездах смерти“, морили голодом в концлагерях». По его словам, многие крестьяне, поначалу не поддержавшие советскую власть, в конечном счете восстали против «гостей» и перешли на сторону партизан.

Отряд американских интервентов на улице Владивостока

Сопротивление оккупантам ширилось. Вошел в историю бой у села Романовка под Владивостоком 25 июня 1919-го: большевистские части под командованием Якова Тряпицына атаковали позиции армии США и уничтожили более двадцати солдат противника.

После поражения колчаковских войск иностранная интервенция в России потеряла смысл. За 19 месяцев пребывания в стране американский контингент на Дальнем Востоке потерял убитыми почти 200 солдат и офицеров. Последний заокеанский военнослужащий отправился домой 1 апреля 1920-го.

Стоит отметить, что даже после завершения Гражданской войны и признания СССР американцами и большинством европейских держав кровавую кампанию в России никто из западных политиков не осудил. Двуличное отношение к оккупации территорий суверенного государства исчерпывающе охарактеризовал Уинстон Черчилль в своем четырехтомном труде «Мировой кризис».

«Находились ли союзники в войне с Советской Россией? Разумеется, нет, но советских людей они убивали, как только те попадались им на глаза; на русской земле они оставались в качестве завоевателей; они снабжали оружием врагов советского правительства; они блокировали его порты; они топили его военные суда. Они горячо стремились к падению советского правительства и строили планы этого падения. Но объявить ему войну — это стыд! Интервенция — позор! Они продолжали повторять, что для них совершенно безразлично, как русские разрешают свои внутренние дела. Они желали оставаться беспристрастными и наносили удар за ударом».

Источник: nstarikov.ru