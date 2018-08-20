Свадьба как элемент мировой политики

Свадьба всегда играла в мировой политике важную роль. Династические браки, продвижение по служебной лестнице через удачную женитьбу, присоединение новых земель через брак — все это мы в изобилии найдем на страницах учебников истории. Казалось бы, что нового можно придумать в этой сфере?

Оказалось, что можно. Президент России Владимир Путин едет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Едет в качестве гостя.

Какова реакция «свободной прессы»? Истерика. Оппозиция требует отставки невесты, говоря о «провокации европейского масштаба». При этом невеста Карин Кнайсль, как и полагается преданному делу политику, заявляет, что даже во время собственной свадьбы она проведет с президентом России переговоры.

Несколько слов о самой невесте — многое (но не все) станет понятно при внимательном изучении этой фигуры. Карин Кнайсль 53 года, её избранник на 12 лет старше. Она политик правой ориентации, прекрасно разбирается в Ближнем Востоке, знает семь языков, в том числе арабский и иврит. Ее отец был личным пилотом короля Хусейна, а она сама училась в Еврейском университете Иерусалима и в Университете Иордании.

Одним словом, Карин Кнайсль безусловный специалист по Ближнему Востоку и обладает там определенными связями, которые могут быть весьма полезны в деле мирного урегулирования в регионе. Помимо этого Австрия была одной из немногих стран, которые отказались высылать российских дипломатов после провокации со Скрипалями в Лондоне. Отказ озвучивала как раз министр иностранных дел, которая теперь собралась замуж.

Но это только то, что лежит на поверхности. Поездка на такую свадьбу всегда имеет несколько смыслов. Это место неформальных переговоров, это место для общения с журналистами, это способ ещё раз продемонстрировать «международную изоляцию». В конце концов — такая поездка стала неожиданностью для всех. А как говорил один из лучших дипломатов России (СССР) Андрей Громыко — во внешней политике нужна постоянная борьба за инициативу. В дипломатии инициатива — лучший способ защиты государственных интересов, а неожиданность — прекрасное средство перехватить инициативу.

Характерен подарок, который Путин привез с собой — это хор донских казаков. Десять донцов-молодцов должны исполнить гостям торжественного мероприятия казачьи песни. Подарок с намеком, с подтекстом, с посланием — как и все в большой мировой политике.

Казаки в центре Европы, в Австрии — такое бывало в истории Старого света только когда объединенная Европа выступала против России. Такое случилось после нашествия Наполеона, то же самое произошло после нашествия Гитлера. Каждый раз некий «гегемон» подчинял себе Европу, лишал её суверенитета и заставлял её сыновей отправляться в бескрайние просторы России, где большинство из них находили свою погибель.

Ведь вместе с Бонапартом на Москву шли отнюдь не только французы, а с Гитлером отнюдь не только немцы. В рядах тех, кто атаковал в июне 1812 года Российскую империю, были итальянцы, люксембуржцы, австрийцы всех национальностей (чехи, словаки, хорваты, венгры), немцы, испанцы, португальцы, поляки. Начиная с июня 1941 года против СССР, будучи союзниками Третьего Рейха или добровольцами в вермахте и СС, выступили французы, румыны, испанцы, итальянцы, венгры, хорваты, австрийцы, люксембуржцы, норвежцы, шведы, финны, поляки, чехи и прочие европейцы. Тем, кто плохо знает историю, стоит посмотреть список военнопленных, взятых в плен Красной армией — там каждой европейской «твари», что называется, «по паре», и даже значительно больше.

Так вот после каждого похода европейцев, которые пытались нести нам свои «ценности» огнем и мечом, в итоге казаки появлялись в центре Европы.