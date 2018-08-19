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Эрдоган анонсировал строительство Стамбульского канала

09:49. 19 августа 2018 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:


"Об отказе от этого проекта не может быть и речи. Это необратимо. Почему у нас нет канала, такого как Панамский канал и Суэцкий канал ?" (с) Эрдоган

Эрдоган объявил, что Турция скоро приступит к началу строительства Стамбульского канала, который станет дополнением/альтернативой к Босфору.
Сам проект является давней мечтой Эрдогана и предусматривает строительство 43-45 км канала, который соединит Черное и Мраморное моря.
Минимальная стоимость проекта – 15 млрд. долларов, но скорее всего эта сумма будет выше. Ожидается, что работы над каналом приведут к появлению большого числа рабочих мест, развитию жилой и коммерческой инфраструктуры по берегам канала и послужат драйверов роста для турецкой экономики.
Одновременно с этим Эрдоган хотел бы реализовать проекты подводных тоннелей (автомобильных и железнодорожного) под Босфором соединяющих европейскую и азитскую части Турции, расходы на сnроительство которых могут составить от 3,5 до 5,5 млрд. долларов.





Оппоненты Эрдогана указывают, что проект слишком дорогой, что уже есть Босфор и второй канал не нужен, и что строительство канала может ухудшить экологическую обстановку в Черном и Мраморном морях.
Но как представляется, если Эрдогана что-то и остановит в этом вопросе, так это экономические трудности.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфраструктура, Стамбул, стамбульский канал, турция, черное море, экономика
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