Narada Rinpoche: кармическое наследство людям от «The Coca-Cola Company»



Это письмо адресовано тем странам нашего мира, где располагаются филиалы компаний «The Coca-Cola Company», и её дочернее предприятие «Coca-Cola Hellenic Group». Эти компании производят всем известные безалкогольные напитки, где каждая страна добавит к списку индивидуальный более расширенный ассортимент напитков согласный потребностям местного населения. Но при этом, технология изготовления напитков будет одной и той же, где используются одни и те же химические ингредиенты.

Ни для кого уже не секрет, что изготовление кока-колы и других напитков этих компаний создаётся исключительно химическим путём, то есть за счёт химических добавок и ингредиентов. Это означает, что напитки не содержат ничего натурального и экологически чистого. Например, аспартам, сахарин или сахароза, ванилин, кофеин, и даже различные ароматизаторы идентичные натуральным будут искусственными. Ибо они являются продуктом химического происхождения, где сахарин, ванилин и кофеин для компании "Кока-Кола" поставляет "Монсанто", а это всем известный мировой лидер: модифицированных семян, химических удобрений, ядохимикатов от вредителей, пищевых и промышленных химических добавок.

Что такое сахарин?

Это соединение кислот, которые не обладают питательными свойствами и являются типичным ксенобиотиками. Ксенобиотики лишь обозначение чужеродных химических веществ, которые не входят в естественный биотический круговорот природы, где все живые организмы за счёт своего природного потенциала имеют способность противостоять неблагоприятным воздействиям внешней среды. То есть, ...

Попадая в окружающую природную среду, ксенобиотики вызывают: повышение аллергических реакций у людей; гибель любых живых организмов в природе; изменение наследственных признаков у человека, животных, растений; снижение иммунитета и нарушение обмена веществ; а главное, ксенобиотики нарушают ход биологических процессов в естественных экосистемах планеты, вплоть до уровня биосферы нашей планеты в целом.

Ксенобиотик попадает в Природу через выбросы с предприятий в атмосферу при производстве пищевой и промышленной продукции на химической основе. В данном случае, так происходит при производстве напитков компаний «The Coca-Cola Company» и «Coca-Cola Hellenic Group», в состав которых входит сахарин.

Ксенобиотики всегда распространяются от источника выбросов вредных частиц в атмосферу - предприятий пищевой или промышленной отрасли, где за счёт силы ветра будет зависеть дальность распространения всех химических компонентов. При попадании в облака они оседают в них. Затем почву и водоёмы поливают кислотный дождь влияя на ДНК всех живых организмов нашей планеты.

Люди эти ксенобиотики употребляют в концентрированном виде, через сахарин безалкогольных напитков, которые они пьют. А ведь ксенобиотики не полностью выводятся из организма естественным путём, поэтому оседают во всех клетках физического тела. В следствии этого, можно и не удивляться: болезни органов, рождению больных детей, природным катаклизмам и погодным аномалиям, а также, плохой экологии на нашей планете в целом.

Что такое аспартам?

Это подсластитель, который заменяет сахар, поэтому его используют во всей пищевой промышленности и в лекарствах. В частности, такие лекарства изготовляет всем известная компания "Байер". Она производит не только фармацевтику, но и: разные химические добавки для предприятий любой промышленности, химические удобрения, яды от вредителей и модифицированные семена. В своей продукции "Байер" использует одни и те же химические компоненты, которые вредят здоровью человека и природе.

Попадая в организм человека аспартам распадается на две аминокислоты: аспарагиновую и фенилаланин, а также метанол. Всё это влияет на нервные клетки, где концентрация этих химических соединений может вызвать болезнь Альцгеймера. Это может сделать: фенилаланин и метанол.

Фенилаланин имеет способность нарушать: метаболизм аминокислот в организме, работу нервов, и гормональный баланс в организме. Метанол - это яд, который действует на нервную и сосудистую системы организма. Токсическое действие метанола обусловлено метаболическим окислением в организме до очень ядовитого формальдегида (внутренний газ с резким, кислым запахом, который токсичен сам по себе - производная от аспартама). Он действует в организме, как консерватор, поэтому добавляется в лекарственные препараты для консервирования болезни в организме, а не для его исцеления. В жидком виде формальдегид используется не только в пищевой отрасли, но и в промышленном масштабе. Хотя его отрицательное воздействие на организм человека известно давно.

Что такое искусственный ванилин?

Ванилин содержит в себе функциональную группу: альдегид (дегидрированный спирт), эфир (совокупное название нескольких классов химических соединений) и фенола (карболовая кислота).

Альдегид токсичен, и способен накапливаться в организме, чем вызывает раздражающее воздействие на нервную систему человека. Фенол - это один из промышленных загрязнителей, и поэтому ядовит для: человека, животных, растений и всех живых микроорганизмов. Фенол очень быстро всасывается организмом попадая на поверхность кожи или внутрь тела, поэтому сразу же начинает своё воздействие на ткани головного мозга. Его концентрация в одном месте организма, может вызвать рак, потому что он не выводится из физического тела, а остаётся в нём. То есть, ...

Постоянное употребление ванилина: в продуктах питания и в средствах гигиены, приводит человека к заболеванию органов, и к раку.

Также фенол губительно воздействует на все микроорганизмы, которые существуют в природе, а значит и на экологию планеты. Поэтому промышленные сточные воды с содержанием фенола не поддаются биологической очистке. Соответственно, фенол и его производные при производстве продукции с содержанием фенола, не фильтруются в дымовых выбросах с предприятий, и поэтому оседают на землю и водоёмы покрывая то расстояние, на сколько их унесёт ветер.

Таким вот образом человек сам, по своему собственному желанию отравляет ядом: себя, свою семью, свою страну, где он живёт, и нашу планету. Ведь, никто не заставляет человека покупать товары, которые содержит в себе химические добавки. Но только потому, что люди покупают товары содержащие химические компоненты, эти предприятия выпускают подобный товар, ибо потребительский спрос всегда рождает предложения от компаний производящих химическую продукцию.

Но так было не всегда. До середины 20 века компания «The Coca-Cola Company» например, выпускала напитки из натурального сырья по изначальным рецептам приготовления безалкогольных напитков, которые искались по всему миру. Знакомство с компанией "Монсанто" в 20 веке в корне изменило её рецептуру и способы изготовления напитков, где натуральные ингредиенты заменялись на химические компоненты, потому что химические добавки стоят дешевле натурального сырья.

Это было достаточной причиной для того, чтобы не только компания «The Coca-Cola Company» и её дочерняя компания «Coca-Cola Hellenic Group» перешли на искусственные компоненты, а также пищевые предприятия вместе с промышленными стали использовать химические соединения в своём производстве.

Все химические добавки в пище, напитках, лекарствах, а также в гигиенических и косметических средствах, и так далее, способствуют мутации, где всё естественное в организме видоизменяется на уровне ДНК, на совершенно другой химический состав противоположный природе нашей планеты.

Причина такого быстрого перехода предприятий с натуральной продукции на химическую обусловлена тем, что в 1954 году Мировое Правительство заключило "Сепаратное Соглашение с инопланетной расой" с Тёмного Мира Ориона. Условием этого Соглашения был обмен. Наш Мир в лице Правительства, получал инопланетные технологии, а Серые - наших людей для экспериментов.

Соглашение было заключено в США, поэтому людей часто похищали именно в этой стране. Более того, США всегда было полигоном для всех дальнейших экспериментов различных компаний, а в частности "Монсанто" и "Байер". Это означает, что только в США сперва вводились новинки: химические добавки, модифицированные семена, удобрения к ним, и яды от вредителей, что поедают эти растения, химические лекарства, электронику определённого спектра излучения, и так далее. Затем все эти новинки получили распространение по Америке и Европе, распространились дальше по миру - по Азии, Австралию и в Африку.

Такое же положение США, как испытательного полигона осталось до наших дней.

Истинная цель Серых была одной: вербовка людей нашего Мира в свой Тёмный Мир, а для этого наши люди должны соответствовать среде обитания Тёмного Мира. Для подтверждения соответствия людей нашего мира с людьми Тёмного Мира, в США происходили похищения людей, где у наших людей постоянно: брали анализы для контроля за мутацией клеток; вживляли чипы, чтобы отслеживать частоту вибрации организма людей; оплодотворяли женщин; у мужчин брали сперму. Это нужно было для того, чтобы выяснить совместимость мутированных генов наших людей с генами людей Тёмного Мира. Потому что Серые надеялись на первых порах иметь потомство от наших людей, которые ещё не стали стерильными. А например, люди нашего мира уже постепенно становятся стерильными, ибо заболевания половых органов у людей теперь стало частым явлением в мире...

Дело в том, что мутированные люди - это люди с Тёмными Энергиями, поэтому они стерильны изначально, то есть они не могут иметь потомства. По этой причине, Серые путешествуют по Вселенной в поисках подходящих планет. Затем специально создают на планетах такие условия, чтобы: либо саму планету подогнать под шаблон Тёмного Мира, либо сподвигнуть людей планеты мутировать в соответствии с Энергиями Тёмного Мира. Для этого, людям с выбранной планеты, нужно предложить то, что они хотят получить. Например, инопланетные технологии, которые Серые предложили нашему Правительству. Потому что человек должен быть адаптированным: к химической пище и воде, к определённому составу химических элементов в воздухе, к низкочастотному спектру излучения окружающей среды. Вот тогда новобранец будет себя чувствовать в их Тёмном Мире, как дома.

Всё это уже было на нашей планете в достатке.

Помимо химической продукции пищевых и промышленных товаров, мутацию клеток усиливает излучение электроприборов и электроники. Любой включённый прибор, даже если он находится в спящем режиме, излучает низкочастотные волны, которые блокируют работу иммунной системы организма, что способствует усилению мутации, а значит развитию болезни. Для этого достаточно быть рядом с такими приборами или носить при себе. Это позволяет человеку постоянно быть в поле воздействия низких вибраций, к которой организм быстро привыкает. А значит человек будет привыкать к этим низкочастотным энергиям, где люди будут зависимы от: телефона, компьютера, телевизора, или от любой другой электронной техники.

Частота вибрирования нашей электроники почти соответствует вибрациям Тёмного Мира Ориона, потому что технологии изготовления взяты с их Мира.

В Тёмном Мире Ориона нет Природы, потому что его жителям не нужно солнце для Жизни, поэтому их Мир полностью закрыт пеленой смога, а без солнца Живые растения жить не могут. Растениям Тёмного Мира, солнце не нужно, ибо им достаточно химических соединений в почве, воде и в воздухе.

Многим огородным растениям нашего мира тоже уже не требуется солнце или дождь, а только химические удобрения для огромного урожая.

Сейчас многие города в разных странах нашего мира страдают от смога, избавится от которого они не могут. Ведь источник смога это не только различные предприятия, но и химические выхлопы от самолётов и машин, где само топливо имеет химические компоненты.

В следствии того, что человек сам поощряет уничтожение Природы, от планеты пойдёт Отдача к людям и странам через: землетрясения, торнадо, наводнения, морозы и снег, засуху, и так далее по списку природных катаклизмов.

Поддержка предприятий основанных на химической продукции, это Выступление людей и стран против Природы, планеты и человека. Поэтому не стоит удивляться тому, что планета производит Очистку с помощью природных катаклизмов и погодных аномалий.

В данном Письме речь идёт о компаниях «The Coca-Cola Company» - США, и «Coca-Cola Hellenic Group» - Греция, которые имеют свои филиалы по всему миру. Их предприятия отравляют не только людей этих стран за счёт производства напитков на химических ингредиентах, но и эти предприятия за счёт дымовых выбросов загрязняют Природу планеты.

По этой причине моё письмо получают: руководители этих двух компаний; правительства США и Греции, на территории которых они располагаются; главные офисы этих компаний во всех странах мира; а также правительства всех этих стран через свои посольства на территории США.

Вот список стран, которые имеют на своей территории филиалы компании "Кока-Кола":

Австралия,­­ Австрия, Азербайджа­­н, Ангола, Аргентина,­­ Багамы, Бангладеш,­­ Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния, Ботсвана, Бразилия, Великобрит­­ания, Венгрия, Венесуэла,­­ Гватемала,­­ Германия, Гондурас, Гонконг, Греция, Дания, Демократич­­еская Республика­­ Конго, Джибути, Доминиканс­­кая Республика­­, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия,­­ Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан,­­ Канада, Карибы, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Латвия, Лесото, Литва, Люксембург­­, Маврикий, Мадагаскар­­, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды­­, Никарагуа,­­ Новая Зеландия, Норвегия, Объединённ­­ые Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина,­­ Панама, Парагвай, Перу, Полинезия,­­ Польша, Португалия­­, Россия, Руанда, Сальвадор,­­ Свазиленд,­­ Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Сомали, США, Таиланд, Тайвань, Танзания, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Филиппины,­­ Финляндия,­­ Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария,­­ Швеция, Шри Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Южная Корея, Япония.

Все Письма будут отправлены на разные электронные адреса, чтобы хотя бы одно из них дошло до своего адресата.

С пожеланиями Добра,

Narada Rinpoche.

май 2014 года.

Источник: narada-budda.ru