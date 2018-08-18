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Константин Никифоров. Врач королевы- смертельно опасная профессия

14:11. 18 августа 2018 Просмотров - 92 Один комментарий Опубликовал:

Врач королевы  д-р Питер Фишер, 67 лет, был смертельно ранен при столкновении с грузовиком в Хай- Холборне.

https://www.standard.co.uk/news/london/doctor-to-the-queen-peter-fisher-killed-after-being-hit-by-lorry-while-cycling-in-holborn-a3912801.html

“Он был мировым экспертом в области гомеопатии и членом королевского медицинского дома, который в течение 15 лет служил гомеопатическим врачом королевы. 
Сэр Маркус Сетчелл, бывший хирург-гинеколог Ее Величества, сказал «Стандарту»: «Его очень уважали как хорошего врача, который видел в гомеопатии  дополнительную медицинскую помощь. Мы все потрясены этой трагической потерей ».

Д-р Фишер стал восьмым велосипедистом, убитым в Лондоне в этом году, пятым в столкновении с грузовиком.

Он был директором по исследованиям в Королевской лондонской больнице комплексной медицины в Блумсбери и президентом факультета гомеопатии. 
Грег Уайт, исполнительный директор гомеопатического факультета, сказал: «Мы потеряли лидера не только для факультета, но и для гомеопатии в Великобритании и во всем мире.
«Не будет преувеличением сказать, что Питер – незаменимый талант. Он действительно был гигантом во всех областях своей деятельности, в том числе клиницистом, исследователем и академиком ».

Столкновение с грузовиком CCF …произошло примерно в 9:30 утра, недалеко от перекрестка с Ньютон-стрит. Считается, что д-р Фишер отправился на работу и повернулся налево от Высокого Холборна.

(…)Доктор Гуальберто Диас-Саез, научный консультант Испанского общества гомеопатической медицины, знал доктора Фишера в течение 15 лет и назвал его «блестящим и совершенным».

«Он был любящим человеком, щедрым, совершенным, умным, и у него было очень умное чувство юмора. С ним было легко смеяться », – сказал он.

Доктор Хосе Эйзаяга, аргентинский врач- гомеопат, который знал доктора Фишера около 30 лет, сказал: «Он был очень честным, он был добрым, к нему относились с почтением и восхищением  в гомеопатической общине. Он отлично поработал в научных медицинских исследованиях. Он опубликовал много статей о гомеопатии ».

Он добавил: «Я буду помнить его как исключительного во всех смыслах. Он был космополитическим человеком, который любил путешествовать и был очень культивирован в классической музыке и искусстве. Он много знал о писателях, философии, науке и математике ».

Район Холборн печально известен смертями и травмами велосипедистов. Лондонская велосипедная организации безопасности, Cycling UK,  которая проведет там протест в следующий понедельник вечером, сказала, что это была четвертая смерть в течение пяти лет.

Водитель грузовика остановился на месте происшествия и «помогал полиции, отвечая на их вопросы». Он не был арестован.

Д-р Гилл Гаскин, медицинский директор UCLH, совет врачей-специалистов, сказал: «Мы все глубоко потрясены и опечалены тем, что потеряли доктора Питера Фишера в таких трагических обстоятельствах.

«Питер был высоко ценим коллегами и другом многих в RLHIM, где он работал более 35 лет”.

В 2015 году 55-летняя Мойра Джеммилл, которая была назначена директором Королевского фонда защиты для работы на королевских дворцах, была убита в результате столкновения HGV на мосту Ламбет, когда она ехала на велосипеде на работу во дворце Сент-Джеймс” ( конец цитаты).

Королева действительно в шоке. Смотри 

https://www.parismatch.com/Royal-Blog/Royaume-Uni/Un-medecin-d-Elizabeth-II-tue-a-velo-par-un-camion-1569069


Интересно то, что водителя отпустили сразу. Может, так и положено?

 

 

 

Источник: pravosudija.net

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