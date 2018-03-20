Константин Никифоров. Ватикано-Китайское соглашение

«Ватикан заключает сделку с дьяволом» — так называется статья известного китайского диссидента Чэнь Гуанчэна. Чэнь осуждает моральное предательство Ватикана по отношению к католикам во всем мире, так как Ватикан готовится выполнить требования Пекина в обмен на возобновление дипломатических отношений.

Крайне интересная статья на сайте Свободной католической газеты.

http://skgnews.com/2018/02/07/kardinal-chen-gosudarstvennyj-sekretar-vatikana-malovernyj-chelovek-s-oshibochnymi-mneniyami/

“Продолжающиеся попытки Ватикана заключить сделку с китайским правительством, целью которой называется нормализация отношений между Святым Престолом и Китаем, в последние недели вызвали скандал, который может существенно подорвать авторитет ватиканской дипломатии как среди самих китайских католиков, так и в Католической Церкви в целом. Предполагается, что в рамках этой сделки Святой Престол может легитимизировать незаконных (в том числе и некоторых отлученных) епископов, принадлежащих к Китайской католической патриотической ассоциации (ККПА) — параллельной церковной структуре, поддерживаемой властями, в обмен на признание правительством епископов, верных Риму.

Однако детали этой сделки, о которых недавно стало известно новостному агентству AsiaNews, оказались настолько шокирующими, что грозят привести к серьезному кризису. Сообщается о том, что ватиканские чиновники потребовали от епископа китайской подпольной католической Церкви, сохраняющей верность Святому Престолу, уйти в отставку, уступив свою кафедру отлученному от церкви епископу Китайской католической патриотической ассоциации. Впервые это требование было предъявлено Ватиканом 88-летнему епископу диоцеза Шаньтоу в южной провинции Гуандун Петру Чжуан Цзяньцзяню 26 октября прошлого года, в декабре от него повторно потребовали уйти на покой, уступив место отлученному епископу, однако Чжуан Цзяньцзянь предпочел ответить отказом. Во втором случае он был эскортирован 18-22 декабря из своего южного диоцеза в Пекин для встречи с ватиканской делегацией и высокопоставленными чиновниками из китайского правительства.

Несмотря на просьбу престарелого прелата не перемещать его на север в холодный пекинский климат по причине плохого здоровья, ему было в этом отказано. Вместе с ним отправили врача и семерых местных чиновников, однако ни одному из его священников не разрешено было сопровождать его. 19 декабря в Пекине епископ был доставлен в штаб-квартиру ККПА, а 21 декабря с ним встретился некий иностранный епископ и трое священников из Ватикана. Как полагают, этим иностранным епископом был архиепископ Клаудио Мария Челли, ветеран китайской политики Ватикана. Ватиканская делегация объяснила епископу Петру Чжуан Цзяньцзяню, что целью их визита является достижение договоренности с китайским правительством, частью которой является согласие Ватикана на то, чтобы во главе диоцеза, возглавляемого Чжуан Цзяньцзянем встал отлученный епископ ККПА Хуан Бинчжан, рукоположенный в 2001 году без мандата Папы. Ватиканская делегация повторила свое требование к Чжуан Цзяньцзяню, чтобы он ушел в отставку, передав свою кафедру отлученному епископу. В качестве утешения пожилому епископу было сообщено, что он сможет представить новому епископу три кандидатуры, из которых тот назначит нового генерального викария. По словам китайского церковного источника, «епископ Чжуан не мог сдержать слез, услышав это требование; нет никакого смысла назначать генерального викария, который остается лишь священником, и которого епископ Хуан может сместить в любой момент».

Часть епископов в Южном Китае возражает против поспешного признания епископа Хуана, который был отлучен Ватиканом. Один из этих епископов заявил AsiaNews: «Я не знаю, чем это закончится, но это плохое решение». Информацию о требовании Ватикана к епископу Петру Чжуан Цзяньцзяню уйти в отставку подтвердил AsiaNews епископ Гонконга на покое кардинал Иосиф Чэнь. Также сообщается, что ватиканская делегация затем посетила Южный Китай, где встретилась с епископом диоцеза Миньдун Иосифом Го Сицзинем, также принадлежащего к верной Риму подпольной церкви, и потребовала от него подписать «добровольное» заявление, которым он соглашается уступить свою кафедру другому незаконному епископу — Викентию Чжань Сылу, поддерживаемому китайским правительством, при этом сам Иосиф Го Сицзинь стал бы епископом-коадъютором нового ординария. Понижение правящего епископа до коадъютора того же диоцеза — явление неслыханное для Католической Церкви.

В прошлом году китайские власти задержали епископа Го во время посещения им отдела по делам религий в Фуане, что не позволило ему совершить Мессу освящения мира и благословления елеев в своем диоцезе. Сообщается, что подписание заявления о собственном понижении было одним из условий его освобождения. Подпольный священник миндунского диоцеза заявил: «Конечно, нам трудно принять всё это, но есть ли у нас право противодействовать Ватикану?» Он также сказал, что рассматривает возможность оставить священство, если всё это произойдет. Все эти шаги, а также признание Ватиканом семи незаконных епископов ККПА, среди которых епископ Хуан и два других епископа, публично отлученных от Церкви Святым Престолом, являются частью соглашения, с помощью которого Ватикан рассчитывать улучшить отношения с Китаем. Ожидается, что в обмен китайское правительство может признать около 20 назначенных Римом епископов для легальной части католической общины Китая, часть из которых уже получила тайное рукоположение, а также около 40 епископов подпольной общины.

Новую китайскую политику Ватикана ранее подверг жесткой критике епископ Гонконга на покое кардинал Иосиф Чэнь, бывший ранее советником Папы Бенедикта XVI по вопросам Китая, но отстраненный Франциском из-за своего несогласия с попытками бергольевского Государственного секретариата заключить сделку с коммунистическим режимом, принеся в жертву интересы верных Риму китайских католиков.

В 2016 году кардинал Чэнь писал: «В день, когда будет подписано это соглашение с Китаем, наступит мир и будет ликование, но не ожидайте, что я буду участвовать в этом праздновании начала новой Церкви. Я исчезну, начну жизнь в монастыре, чтобы молиться и совершать покаяние. Я буду просить прощения у Папы Бенедикта за то, что мне не удалось сделать то, что он от меня ожидал. Я буду просить папу Франциска простить этому старому кардиналу с периферии, что он беспокоил его столькими неудобными письмами. […]Невинные младенцы были убиты, ангел сказал Иосифу взять Младенца и Марию и спасаться бегством. А сегодня наши дипломаты, может быть, посоветуют Иосифу пойти и договориться с Иродом?»

После того, как стало известно о требованиях Ватикана к подпольным китайским иерархам уступить свои кафедры отлученным провластным епископам, кардинал Чэнь обвинил Ватикан в том, что он использует китайскую подпольную Церковь для торговли с коммунистическим китайским режимом. Он приехал в Рим и добился аудиенции с Франциском, где передал ему письмо от одного из подпольных епископов. После встречи Чэнь сказал, что «Папа высказал слова утешения и поддержки для китайских католиков», а также заверил его, что велел своим дипломатам не создавать еще одного «казуса Миндсенти» (имея в виду историю с архиепископом Будапешта кардиналом Йозефом Миндсенти, который был приговорен коммунистическими властями Венгрии к пожизненному заключению, однако был освобожден ими в ходе восстания 1956 года и укрылся в американском посольстве, где провел 15 лет. Впоследствии, в результате переговоров Святого Престола с венгерскими властями, ему было разрешено покинуть Венгрию при условии, что на его место будет назначен более лояльный режиму архиепископ. В 1974 году Миндсенти заявил о своей отставке, однако кафедра еще долгое время оставалась вакантной и преемник Миндсенти был назначен только после его смерти). При этом кардинал Чэнь подтвердил свою убежденность в том, что Ватикан предает китайских католиков. Из его слов СМИ сделали вывод, что «царь хороший, а бояре плохие», т.е. ватиканские дипломаты действуют в Китае вопреки воле Бергольо. Но впоследствии пресс-служба Ватикана выпустила заявление, в котором выражается «удивление и сожаление», что «люди Церкви» распространяют информацию, не соответствующую действительности. В заявлении утверждается, что «Папа находится в постоянном контакте со своими сотрудниками, особенно с Государственным Секретариатом, по вопросам Китая» и его подробно информируют о шагах, предпринимаемых в ходе диалога между Святым Престолом и Китаем. Другими словами, чтобы опровергнуть наличие разногласий между Бергольо и дипломатами, Ватикан официально подтвердил, что предательство китайской Церкви (по версии кардинала Чэня) осуществляется при полном согласии Бергольо. Также и Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив, что в отношениях с Китаем необходимо «вновь выучить язык сотрудничества и общения». Он предположил, что нормализация отношений между Ватиканом и Китаем потребует принесения «больших и малых жертв», подчеркнув, что «всем должно быть ясно, что это не плата за политический обмен». По его словам, Святейший Престол знает о тяжелых страданиях, пережитых китайским народом, о его самоотверженном свидетельстве Евангелия. Паролин призвал китайских католиков чтить свидетельство их мучеников, однако делать это не неким «спиритуалистическим и бесплотным» образом, но «избирая верность Преемнику Петра, в духе сыновнего послушания, даже тогда, когда не всё кажется сразу же ясным и понятным». Паролин также попытался аргументировать нынешние компромиссные договоренности Ватикана с коммунистическими властями Китая цитатой из программного письма Папы Бенедикта XVI к китайским католикам (2007), в котором тот писал: «Специфическая миссия Церкви заключается не в смене структур или государственного управления, но в возвещении людям Христа, Спасителя мира, укрепляющей силой Бога». Плохо завуалированное раздражение кардинала недовольством китайских католиков и попытка предписать им, находящимся в постоянной опасности репрессий, приносить жертвы, слепо повинуясь воле Франциска и не задавая вопросов, возмутила тех, кто видит в китайской Церкви образец стойкого исповедания веры в самых неблагоприятных условиях. Поскольку заявление ватиканской пресс-службы стало очевидным выпадом в адрес кардинала Чэня, многие стали выражать ему свою поддержку и сочувствие.

В ответ на это кардинал Чэнь опубликовал в своем блоге заявление , в котором подверг критике как инвективу ватиканской пресс-службы, так и интервью кардинала Паролина. «Государственный секретарь Святого Престола сказал: «Мы знаем о страданиях, которые терпели вчера и терпят сегодня наши китайские братья и сестры». Но знает ли этот маловерный человек, что такое настоящее страдание? Братья и сестры в континентальном Китае не страшатся, что их ввергнут в нищету, бросят в тюрьму, не боятся пролить свою кровь. Их величайшее страдание — это видеть, что они преданы «семьей». Интервью Паролина наполнено ложными мнениями (надеюсь, его слова согласуются с его мыслями). Но недостойно высокопоставленного должностного лица Святого Престола манипулировать письмом [к китайским католикам] Папы, даже если он уже на покое…… Вчера немало людей пришли навестить меня или звонили мне, чтобы утешить меня, после обвинений, выдвинутых против меня представителем Ватикана. Но они неверно поняли, потому что я не нуждаюсь в утешении. Лучше бы они пошли утешать этого представителя. Ведь он, как птица в клетке, вынужден играть такую неловкую роль (и наверняка он читал то, что было написано другими)…( конец цитаты)