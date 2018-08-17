В Англии вступил в силу запрет на ношение юбок

Источник: nash-dvor.livejournal.com

Времена юбочек и платьев, рюшек и бантиков, вееров и кружев, загадочных разрезов и глубоких декольте, женственности и очарования скоро канут в лету. Пройдет ещё немного времени и начнется тотальное уничтожение всего, что может хоть как-то подчеркнуть и выделить женственность. Наступают времена униформы, унисекса и уничтожения женского начала в девочках и девушках.



Западные идеологи и пропагандисты потихоньку приучают жителей своих стран к мысли, что интересы меньшинства должны стоять на первом месте.

В начале это было ЛГБТ сообщество, теперь — трансгендеры.

Мир меняется в угоду меньшинства.

Ради горстки отщепенцев придерживающихся прозападных ценностей, но объявленных Госдепом США «борцами за свободу и независимость» под флагами ЛГБТ и гендерного равенства, при активной поддержке ЦРУ и структур Сороса устраиваются кровавые перевороты, уносящие тысячи жизней и превращающих миллионы людей в беженцев и никого в ООН это, не шокирует, все привыкли. Знают, как только выступишь против, жди переворота в собственной стране.

На пятки правительствам США и Евросоюза в борьбе за политическое доминирование потихоньку, исподволь наступает ещё одно меньшинство… глобальные корпорации и олигархи.

Жду с нетерпением, когда они открыто объявят свои политические и законодательные претензии среди которых обязательно будут… униформа (которая частично уже есть), возврат к шестнадцатичасовому рабочему дню и представительский процент во всех органах законодательной и исполнительной власти.

З.Ы. О запрете… как и обещал

Британским школьницам придётся распрощаться с юбками. По меньшей мере 40 учебных заведений Англии уже запретили девочкам носить этот предмет гардероба, а остальные подумывают о подобном запрете, сообщила The Times

Юбки заменяются брюками. Таким образом руководство школ старается выбрать гендерно нейтральную форму, чтобы угодить ученикам-трансгендерам.

Представители школы Priory School в городе Льюис, где юбки попали в опалу ещё в прошлом году, объяснили своё решение двумя факторами. Во-первых, ученики интересовались, почему у девочек и мальчиков была разная форма. Во-вторых, заведениям было необходимо принять во внимание интересы трансгендеров.

Ага… в угоду одному ученику, возомнившему себя трансгенером, переодели всех.

Источник: nstarikov.ru