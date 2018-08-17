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Новшества образовательной системы 2018: школьное питание будет лучше

15:16. 17 августа 2018 Просмотров - 69 Один комментарий Опубликовал:

Школьное питание в учебном году 2018-19 улучшится, ну а кардинальных перемен в российском образовании не ожидается, рассказали эксперты.

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Текущий год богат на инициативы в области образования, но не все, что предлагали эксперты, будет реализовано в новом учебном году.

Чиновники, специалисты и различные ведомства всерьез взялись за питание детей в школах и детских садах. Жалобы родителей на высокую стоимость обедов при их скудности и несбалансированности регулярно поступают из разных регионов. Ведь на сегодня в России нет единых стандартов меню, и в каждом городе, а то и в каждой школе, данный вопрос решается с учетом имеющихся возможностей. Пытаясь снизить затраты, школы закупают дешевое некачественное сырье, а в готовых блюдах не хватает белка, кальция и витаминов.

Наиболее благоприятная в этом плане ситуация сложилась в Москве, где вопрос обеспечения детей качественной полноценной едой во время учебного процесса находится под личным контролем мэра Сергея Собянина. Процесс строго контролируется производителями – крупными комбинатами, а также надзорными органами и родительской общественностью. Детей кормят по цикличному 20 или 24-дневному мерю, разработанному с учетом рекомендаций диетологов ГУ НИИ питания РАМН и утвержденному столичным Управлением Роспотребнадзора. Постоянная работа по оптимизации процесса идет и в других городах. Так, в Тюмени продолжается активное внедрение системы «Электронная школа», с помощью которой можно безналично оплачивать питание. В Туле оператор питания превращает обычные школьные столовые в центры здорового питания.

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В новом учебном году улучшение питания ждет и другие регионы. По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сенаторы разрабатывают документ о питании в школах, детсадах и других социальных учреждениях. Закон будет обязывать поставщиков ставить в приоритет качество, а не стоимость, а также обеспечивать соответствие продуктов для детского питания ГОСтам. Кроме того, в палате молодых законодателей при Совете Федерации подготовят поправку, запрещающую банкам взимать процент за оплату школьного обеда по карте.

Среди идей, которые пока не получили реализации, можно отметить следующие:

Двенадцатибальная система оценки. Автором нововведения является замглавы Рособрнадзора Антон Мурзаев. По мнению чиновника, ныне действующей шкалы недостаточно для полноценного оценивания успехов учащегося. Однако министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в ближайшие годы школы не готовы отказаться от пятибалльной системы, существующей в российских школах уже 75 лет.

Единая школьная форма по единой цене. Инициатива принадлежит зампреду Комитета Госдумы по образованию и науке Борису Чернышову. Однако возрождение традиций 60-80 годов прошлого века не встретило поддержки у главы Минпросвещения, так что в текущем году данный вопрос будет решаться на уровне субъектов.

Двенадцатилетнее обучение. По мнению члена Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, дополнительный учебный год мог бы усилить профориентационную подготовку выпускников. Но в Министерстве просвещения инициативу депутата не поддержали, так что в России останется «одиннадцатилетка».

Метки: образование, школа
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