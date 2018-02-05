Организация школьного питания в 2018 году: догонит ли Тюмень Москву?

В тюменском Департаменте образования сегодня организовали горячую линию, во время которой родители школьников могли обсудить с представителями власти нововведения, появившиеся в учебных заведениях за последние два года.

Весь прошлый год тюменские власти совместно с комбинатами претворяли в жизнь разнообразные проекты, связанные с модернизацией системы школьного питания. Результатом усиленной работы стало появление нового сбалансированного меню в учреждениях образования, отремонтированные столовые и внедрение системы безналичной оплаты услуг «Ладошки». Несмотря на масштабные эксперименты, основные расходы по обеспечению школьников полноценным питанием город взял на себя, а его ежемесячная стоимость для родителей осталась неизменной. Посильную помощь в осуществлении реноваций столовых помещений Департаменту оказали комбинаты. В настоящее время тюменские школы кормят сразу несколько крупных предприятий. В качестве оказания услуг им нет равных. Так, один из поставщиков (АО «КШП Центральный») существует в городе с 1987 года. С тех пор предприятие приросло масштабной материально-технической базой, позволяющей ему обеспечивать образовательные учреждения питанием на самом высоком уровне и в соответствии с санитарными требованиями поставлять пищу в образовательные учреждения. А создание полноценного кондитерского цеха на базе комбината дает простор для фантазии пекарям, которые регулярно радуют школьников свежей домашней выпечкой, приготовленной по авторским рецептам. Теперь компания намерена уделить пристальное внимание преобразованию столовых в уютные и домашние кафе.

Именно с этого начала свою работу в школах другая известная в Тюмени компания «Фабрика Здоровой Еды», которая уже давно создала себе положительную репутацию на услугах кейтеринга в регионе. Пока на комбинат «кормит» 2 школы, но в следующем году этот список пополнится новыми образовательными партнерами.

Кроме того, 2018-й обещает стать годом стопроцентной информатизации образовательного процесса. Благодаря сервису услуг «Электронная школа» все родители смогут заранее выбирать меню для школьников и оплачивать питание онлайн. Таким образом, все отличия Тюмени от Москвы полностью сотрутся. Напомним, столицу в последние годы считается самым прогрессивным регионом, на который эксперты призывают ориентироваться другие российские субъекты. Система «Проход и питание», создание уютных школьных ресторанов с ярким современным дизайном и горячее питание, предполагающее несколько горячих блюд на выбор – без этих новшеств сегодня невозможно представить практически ни одну столичную школу. К слову, так же как и в Тюмени, положительных перемен удалось достичь только благодаря тесному и продуктивному сотрудничеству Департамента образования и предприятий питания.